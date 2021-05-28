Quên mất lối về trước mảnh vườn 'thần kì' của chàng soái ca, trồng cây 'bách phát bách trúng' trĩu quả phát mê

Nhà đẹp 28/05/2021 06:21

Hiện nay, tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan khiến các bà nội trợ vô cùng lo lắng. Biện pháp hữu hiệu nhất, an toàn cho sức khoẻ gia đình và bản thân có lẽ là tự trồng rau, củ, quả sạch tại nhà.

Cái gì chính tay mình làm ra vẫn rất an tâm đúng không các mẹ? Như đồ ăn nhà nấu vẫn đảm bảo vệ sinh, chất lượng hơn mua hàng quán và rau, củ, quả tươi mình tự trồng không phân thuốc, chính tay mình thu hoạch tại nhà vẫn sạch hơn mua ngoài chợ. Lâu lâu, rảnh rỗi trồng cây thêm trong vườn hoặc đi một vòng ra mảnh vườn nhỏ nhỏ, xinh xinh ngắm cây vừa ra hoa, kết trái cũng thích mắt đúng không nào?

Một chàng trai có tài khoản Henry Lee, vừa chia sẻ trên hội nhóm "Nghiện nhà" mảnh vườn rau xanh, củ quả đầy ắp do chính tay anh gieo trồng khiến các chị em vô cùng thích thú.

"Chiều chiều ra vườn hái mớ rau củ, non mướt như anh vậy đó, vừa tươi ngon vừa an toàn. Sau này, khi chúng ta già, mình xa rời những xô bồ của cuộc sống, xây căn nhà nhỏ trong vườn, anh đọc sách, em pha trà,.. thế nhé!", chàng trai "thả thính" hội chị em.

trong cay
Chàng soái ca dí dỏm khoe rau 'non mướt' như mình vậy đó - Ảnh: FBNV

Sau khi đọc dòng chia sẻ của bạn Henry Lee, nhiều cư dân mạng bỗng nhớ lại câu rap của Đen Vâu: "Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau". Sau một ngày làm việc, trở về chăm sóc mảnh vườn nhỏ, nhìn cây trái đơm hoa, ngồi cạnh uống tách trà cũng thư giãn biết mấy. Không chỉ trồng rau cải, anh còn trồng nhiều loại khác mà loại nào cũng xanh tươi, cây trái nào cũng trĩu quả.

trong cay 1
Không chỉ có cải xanh mướt mà vườn rau dền cũng tươi không cần tưới - Ảnh: FBNV
trong cay 2
Rổ củ cải trắng bé bé xinh xinh, dù không to như ngoài chợ nhưng đảm bảo chất lượng - Ảnh: FBNV
trong cay 3
Những quả cà chua cũng bắt đầu chuyển màu chờ ngày thu hoạch - Ảnh: FBNV
trong cay 4
Trái ớt xanh dài, cắn một cái chắc cay 'té xĩu' - Ảnh: FBNV
trong cay 5
Giàn mướp xanh sai trái khắp mảnh vườn - Ảnh: FBNV
trong cay 6
Có cả quả dưa gang to đang chờ được thu hoạch - Ảnh: FBNV
trong cay 7
Đào đất được nhiêu đây khoai cũng không uổng công phí sức - Ảnh: FBNV
trong cay 8
Ngất ngây với chùm xoài trĩu quả, không khéo nặng quá lại gãy cành mất - Ảnh: FBNV
trong cay 9
Không chỉ thích trồng rau, củ, quả, anh chàng còn ưu ái một góc vườn để trồng hoa đủ màu sắc - Ảnh: FBNV

Sau bao ngày dày công chăm sóc, được tận tay thu hoạch những bó rau xanh, quả ngọt, hoa thơm thì còn gì thích bằng! Trồng vườn tại nhà vừa tiết kiệm được chi phí lại vừa đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình và nếu nhiều quá có thể đem bán kiếm thêm thu thập. Một công nhưng được ba, bốn chuyện như vậy thì ngại gì không "xắn" tay vào tân trang mảnh vườn nhỏ của mình nào! 

Trồng cải kale chẳng hề khó, mách 'mẹ đảm' học cách làm vườn để có ngay nguồn rau sạch tại gia

Trồng cải kale chẳng hề khó, mách 'mẹ đảm' học cách làm vườn để có ngay nguồn rau sạch tại gia

Gần đây, một tài khoản Facebook có tên Hà My đã chia sẻ hình ảnh về vườn cải kale do chính tay mình trồng. Đồng thời, những thông tin dinh dưỡng mà chị cung cấp khiến mọi người vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   làm vườn mẹo làm vườn Trái cây nào tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực