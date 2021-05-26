Bỏ phố về Đà Lạt: Cặp vợ chồng trẻ ‘trồng rau chăm hoa’, sống cuộc sống điền viên nhiều người mơ ước

Quá ngán ngẩm với sự chật vật chốn thành thị, vợ chồng bạn Viet Anh Hoang đã quyết định "bỏ phố về quê" "trồng rau, nuôi cá" để tìm kiếm một cuộc sống tự tại, vô lo vô nghĩ.

Vợ chồng anh chị Viet Anh Hoang là người gốc Sài Gòn, nhưng vì quá yêu thích sự yên bình của vùng quê Đà Lạt, nên cả 2 đã quyết định gác lại công việc ở thành phố, về quê sinh sống. "Cả nhà mình 3 đời ở thành phố đến đời mình thì bị lôi về rừng sống và lâu lâu có việc về Sài Gòn ở được 3-4 hôm lại lật đật thu xếp công việc, phóng về Đà Lạt gấp vì chịu không nổi không khí ngột ngạt khói bụi ấy" - bạn Viet Anh chia sẻ.

Ở Đà Lạt, anh chị có cho mình một mảnh vườn rộng với diện tích 800m2, trồng rất nhiều loại rau quả xanh tươi. Bạn Viet Anh chia sẻ, thời gian như ngừng trôi khi cả gia đình sinh sống ở vùng quê này. Họ cùng nhau chăm sóc cây cối, tự mình trồng đủ loại rau quả sau vườn nhà và chơi đùa cùng vật nuôi. Cuộc sống tuy bận rộn không kém trước đây nhưng tự tại và hạnh phúc hơn rất nhiều. Một số loại rau quả nổi bật trong khu vườn 800m2 của vợ chồng anh chị - Ảnh: FBNV Vì rất yêu thích động vật và cây xanh, vì thế, khi thiết kế khu vườn, chẳng cần quá bóng bẩy, hào nhoáng, cả 2 đã bố trí không gian sao cho thật hòa hợp với môi trường tự nhiên xung quanh. Khu vườn có hàng trăm loại rau quả khác nhau, không những thế, xung quanh còn được anh chị tận dụng trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ.

Chia sẻ về thành quả sau hơn 1 năm "bỏ phố về quê" của mình, bạn Viet Anh tự hào kể: "Vườn nhà mình trồng đủ thứ rau củ: Gần chục loại xà lách nội ngoại, bầu bí, dưa chuột, cà chua, ớt chuông, dền, su hào tím/cảnh, bạc hà, đủ loại rau gia vị... Và mê cải kale nên mình trồng đủ giống: Tím, xanh, cải kale Dinosaur khổng lồ, cải Kale Walking Stick siêu to.... Ngoài ra, mình còn trồng ti tỉ thứ hoa: HC DVoạ mi, thạch thảo trắng/tím, hoa cánh bướm, hoa cải vàng, cẩm tú cầu Việt/Nhật, ngũ sắc đủ màu, hoa hồng, cúc thân gỗ, cẩm quỳ.... để tạo cảnh quan". Cậu em của cô chủ cười tươi rói khi thu hoạch rau củ làm các cô gái phải 'liêu xiêu' vì quá dễ thương - Ảnh: FBNV Mặc dù hiện tại, phải chịu nắng chịu gió nhiều hơn, làn da cũng sạm đen hơn, làm việc chân tay cũng nhiều hơn nhưng với vợ chồng anh chị Viet Anh đây mới thật sự là cuộc sống tươi đẹp nhất, được hít thở không khí trong lành, được làm những điều mình thật sự yêu thích mới là hạnh phúc. Nguồn: Viet Anh Hoang

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