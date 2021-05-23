Đại gia 'chơi rau' Huyền Khánh: Phủ xanh sân thượng với đủ loại cây từ nội địa tới nước ngoài, quả sai trĩu trịt muốn gãy cành

Ngày nay, những khu vườn trên sân thượng xuất hiện ngày càng phổ biến hơn bởi con người thường có hơi hướng sống hòa mình vào thiên nhiên tươi mát và đón nhận không khí trong lành. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm, kiên trì và dành một tình yêu nhất định cho đến ngày thu trái chín, quả ngọt.

Trong hội nhóm những người nghiện nhà, bạn Huyền Khánh hiện đang sinh sống tại Lào Cai bất ngờ khoe không gian sân thượng được phủ 'xanh' tất tần tật các loại rau, củ, quả: "Nhà mình không đẹp lắm nhưng trên nóc nhà có mảnh vườn rất xinh. Mọi người chơi cây cảnh, chơi hoa còn mình thì chơi rau". Với tình yêu thiên nhiên, chăm chỉ vun đắp khu vườn của mình, cô nàng hiện sở hữu một khu vườn xanh - sạch - đẹp khiến nhiều người không tiếc lời khen ngợi.