Hoa thủy tiên có ý nghĩa gì? Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc chuẩn nhất

Cây dễ trồng bằng củ và được dùng rộng rãi trong việc trang trí, làm cảnh trang nhà, vườn. Một cây cho ra từ 4 tới 8 hoa, mùi hương nhẹ. Hoa có 6 cánh. Trong đó có 4 cánh to và 2 cánh nhỏ hơn. Phần lá xoắn lại và bao quanh thân cây. Kích thước của hoa chừng 10cm.

Thủy Tiên là thực vật thuộc chi Thủy Tiên họ Gừng nghệ. Là một loại cây lâu năm, có thân mỏng và hệ thống rễ chắc chắn nên khả năng chịu khô hạn cao. Hoa thủy tiên là thực vật thuộc chi Thủy Tiên họ Gừng nghệ. Tên tiếng Anh là Alstroemeria được đặt theo tên người phát hiện ra loài hoa này. Có đến khoảng 120 loại hoa thủy tiên ở Nam Mỹ, chủ yếu phân bố rộng rãi khắp vùng Địa Trung Hải và Nam Mỹ.

Ở Pháp, loài hoa này được trồng rộng rãi để chiết xuất lấy tinh dầu. Hoa có chứa chất Pectin giúp kháng virus cảm cúm hiệu quả.

Cánh của hoa thủy tiên có điểm đặc biệt đó là thường điểm xuyết những vết đốm. Nhìn bông hoa không khác gì những con bướm bay lượn. Hoa có mùi thơm và mùi đặc trưng mũi người không cảm nhận được.

Thời điểm nở hoa đẹp nhất đó là vào những tháng cuối năm tới đầu năm(từ tháng 12 tới tháng 4). Hoa thủy tiên thường được chọn để trang trí vào dịp tết trong những bình, chậu hoặc là bát thủy tinh trong suốt. Ngoài ra chúng thường được trồng quanh hàng rào sân vườn, lối vào nhà.

2. Hoa thủy tiên có độc không?

Hoa thủy tiên hoàn toàn không chứa độc tố. Tuy nhiên, phần củ hoa có chứa alkaloids có thể dẫn đến tiêu chảy, buồn nôn, toàn thân run rẩy, chóng mặt, thậm chí gây tử vong khi ăn phải.

Thời điểm nở hoa đẹp nhất đó là vào những tháng cuối năm tới đầu năm(từ tháng 12 tới tháng 4)

3. Ý nghĩa màu sắc của hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên không chỉ sở hữu vẻ đẹp bên ngoài mà còn có nhiều ý nghĩa thú vị. Nhắc đến hoa thủy tiên người ta sẽ nhắc ngay đến sự xuất hiện của mùa xuân cùng nhiều may mắn tài lộc cho nhà bạn mỗi dịp tết đến xuân về.

Trưng hoa thủy tiên trên bàn làm việc là cách để tăng độc lực làm việc, tăng sự mới mẻ, sáng tạo và động lực để vượt qua những khó khăn. Vì thế, hoa thủy tiên là lựa chọn trang trí rất được yêu thích cho không gian làm việc, không gian sống.

Về ý nghĩa màu sắc thì:

+ Bông thủy tiên trắng

Trong tình yêu, hoa thủy tiên trắng đại diện cho một tình cảm ngây thơ, trong sáng. Nó là biểu tượng của tình yêu chân thành, hết lòng dành sự quan tâm, trân trọng cho đối phương. Sắc trắng của hoa trông vô cùng mong manh, dịu dàng. Chính bởi lẽ đó, nó thường được chọn để làm món quà tỏ tình ý nghĩa.

+ Bông thủy tiên vàng

Màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời pha chút cam và nổi bật hơn nhờ những vết sọc trên cánh điểm xuyết. Hoa thủy tiên cánh vàng có ý nghĩa thể hiện sự kiên định, quyết tâm, lòng nhiệt huyết. Dùng hoa thủy tiên vàng là lựa chọn tuyệt vời để tặng cho người thân, bạn bè với ý nghĩa chúc cho sự đạt được thành công.

Hoa thủy tiên cánh vàng có ý nghĩa thể hiện sự kiên định, quyết tâm, lòng nhiệt huyết

Chọn hoa thủy tiên vàng để trang trí trong phòng khách hoặc phòng làm việc rất phù hợp. Trong phong thủy, màu vàng của hoa thủy tiên còn có ý nghĩa chống lại những điều thiếu may mắn, xui rủi.

+ Hoa thủy tiên xanh

Sắc xanh rất hiếm gặp và thường được chú ý đặc biệt. Hoa thủy tiên màu xanh mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt phải kể đến đó là biểu tượng cho nguồn cảm hứng và khát khao, khát vọng. Do đó, tặng hoa thủy tiên xanh cho những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật là lựa chọn rất phù hợp.

Màu xanh mang lại cảm giác thoải mái và yên bình. Do đó thường được sử dụng để trang trí trong phòng khách, khu vực làm việc.

+ Hoa thủy tiên tím

Màu tím của hoa thủy tiên mang dấu ấn riêng rất khó quên. Màu sắc đặc biệt này ẩn chứa sự bí ẩn và biểu tượng cho sức mạnh huyền bí. Hoa thủy tiên tím thường được dùng để trang trí cho không gian sống, làm việc thêm nổi bật. Theo phong thủy, màu tím hợp với mệnh Hỏa, mệnh Thổ. Cắm hoa thủy tiên tím trong nhà sẽ giúp mang đến sự may mắn cho người mệnh này.

+ Hoa thủy tiên đỏ

Màu sắc rực rỡ tươi tắn của hoa thủy tiên đỏ được nhiều người yêu thích hơn cả. Mang ý nghĩa là may mắn và cát tường nên thường được ưa chuộng mua vào dịp lễ, Tết. Được dùng làm quà tặng cho bạn bè, người thân trong những dịp đặc biệt như khai trương cửa hàng, mừng nhà mới,... Hoa thủy tiên đỏ thường sử dụng để cắm ở phòng khách, phòng làm việc, phòng lễ tân công ty,...

Màu sắc rực rỡ tươi tắn của hoa thủy tiên đỏ được nhiều người yêu thích hơn cả

Màu đỏ của thủy tiên rất hợp với người mệnh Hỏa và có thể giúp xua đuổi vận đen, mang lại nhiều may mắn cho người mệnh này.

+ Hoa thủy tiên hồng

Màu hồng nhẹ nhàng của hoa thủy tiên rất được ưa thích. Là đại diện cho sự ấm áp, thân thiết, biểu trưng cho tình bạn và sự chân thành. Thông thường, phần cánh phía ngoài có màu hồng nhạt hơn so với bên trong.

Hoa thủy tiên hồng thường được chọn làm quà tặng tặng cho bạn bè, người thân và đối tác. Về phong thủy, sắc hồng của hoa thủy tiên sẽ giúp những người mệnh Hỏa và mệnh Thổ có nhiều may mắn hơn.

Hoa thủy tiên hồng

4. Những loại hoa có thể kết hợp với hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên có thể kết hợp được với những loài hoa sau đây:

+ Kết hợp với hoa hồng

Mix hoa hồng với hoa thủy tiên là sự kết hợp rất hoàn hảo. Cả 2 loại hoa hồng và hoa thủy tiên đều có đa dạng màu sắc nên rất dễ dàng khi muốn tìm được màu sắc phối hợp hài hòa. Có 2 cách chính là phối hợp những màu sắc tương phản và tương đồng.

Mix hoa hồng với hoa thủy tiên là sự kết hợp rất hoàn hảo

+ Hoa thủy tiên mix thủy tiên

Có thể mix chính những màu sắc của hoa thủy tiên lại với nhau. Với một bó hoa thủy tiên phong phú sắc màu như xanh, trắng, đỏ, hồng, vàng,... sẽ tạo nên sự đặc biệt và rất thu hút. Khi kết hợp chúng lại với nhau, bạn sẽ không phải lo lắng về cách phối hợp ra sao cho hài hòa.

+ Hoa thủy tiên với hoa cúc

So với hoa thủy tiên, hoa cúc cũng có vô vàn màu sắc và hình dạng khác nhau. Kết hợp giữa hai loài hoa này lại với nhau sẽ mang đến sự độc đáo đặc biệt. Có thể chọn cúc họa mi, cúc thạch thảo... để phối hợp cùng với hoa thủy tiên.

5. Cách trồng và chăm sóc cây hoa thủy tiên

Các giai đoạn sinh trưởng của cây hoa thủy tiên: cây ngủ nghỉ vào mùa hè, bắt đầu sinh trưởng vào mùa thu, đến đông nở hoa, mùa xuân dự trữ dinh dưỡng.

Nên trồng thủy tiên trong thời gian phù hợp nhất là từ tháng 9 – 11. Khi tết đến là giai đoạn hoa nở rộ nhất. Hoa thủy tiên thường được trồng nhiều bằng củ. Nên vệ sinh sạch các thiết bị gọt củ để hạn chế nấm và vi khuẩn vào củ.

Lưu ý:

- Ánh sáng: Khi trưng trong nhà cần để cây hoa thủy tiên ở vị trí thích hợp: nơi có ánh sáng tán xạ, ít nhất 4h/ngày, vị trí gần cửa kính, cửa sổ, hướng Đông, hướng Tây.

- Nhiệt độ: cây hoa thủy tiên ưa mát mẻ, ấp áp, cây khá nhạy cảm với nhiệt độ và không hợp với nhiệt độ quá cao cũng như quá rét.

- Độ ẩm: cây hoa thủy tiên ưa ẩm.

Hoa thủy tiên thường được trồng nhiều bằng củ

- Đất trồng: Chọn loại đất tơi xốp khi trồng thủy tiên. Đảm bảo vừa thoát nước vừa giữ nước, pH từ 5-7.5, trộn thêm phân hữu cơ, lá mục, ít cát.– Tưới nước: Cây hoa thủy tiên ưa nước nên tưới điều độ cho cây để lá xanh mượt

- Bón phân: Đây là loài cây ưa phân bón. Khi bón cần lưu ý bón ít phân chứa nitơ. Cần bón phân đầy đủ để củ phát triển và hoa nở đúng dịp. Nếu chăm sóc đúng cách, một cây thủy tiên có thể được trồng trong 3-4 năm.

Nhân giống cây bằng cách tách củ. Khi thân cây phát triển, đem cắt tỉa và tách. Cần thật khéo léo, tỉ mỉ khi gọt tỉa và tạo dáng cho cây. Tùy vào nhiệt độ mà thời gian từ khi gọt đến khi ra hoa chỉ vài tuần.

Cần bón phân đầy đủ để củ phát triển và hoa nở đúng dịp

Cây hoa thủy tiên vừa có giá trị thẩm mỹ cao vừa mang đến nhiều tác dụng hữu ích, có giá trị đối với con người. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên sẽ mang đến bạn kiến thức hữu ích về loài hoa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng đầy sức sống này.