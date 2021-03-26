Hoa dã quỳ và tất tần tật những điều thú vị, có thể bạn chưa biết

Dã quỳ được đưa vào trồng ở Lâm Đồng vào thời kỳ Pháp thuộc. Khí hậu ở Đà Lạt đặc biệt rất thích hợp cho sự phát triển của dã quỳ. Cây hoa được trồng rộng rãi ở nhiều tỉnh thành khác của cả nước.

Hoa dã quỳ có tên gọi khoa học của hoa là Tithonia Diversifolia, và thuộc họ Cúc (Asteraceae). Những tên gọi khác của hoa như: cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng dương mexico, cúc nibote. Hoa dã quỳ thường mọc ở những khu vực nhiệt đới như: Trung Mỹ và các khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Cây dã quỳ là loại cây thân bụi lâu năm hoặc một năm tùy theo từng điều kiện môi trường, với kích thước chiều cao của cây khoảng 2 – 3m. Thân dã quỳ mọc thẳng, khi non có màu xanh đậm, lúc trưởng thành sẽ hóa gỗ và có màu nâu xám.

Có 3 loại dã quỳ được phân chia theo màu sắc gồm: hoa dã quỳ vàng, hoa dã quỳ đỏ và hoa dã quỳ trắng. Hoa màu vàng phổ biến hơn so với loại màu đỏ và trắng.

Tùy theo môi trường mà cây dã quỳ có thể là thân bụi lâu năm hoặc một năm. Kích thước chiều cao của cây chừng 2-3m. Lá cây xanh đậm, mọc đơn lẻ hoặc cũng thỉnh thoảng mọc thành chùm. Lá có hình dáng tương đồng với lá cây hoa cúc. Phần phiến lá nhẵn và có phần mặt dưới nổi gân. Bao phủ trên lá là một lớp lông nhỏ xung quanh.

Tùy theo môi trường mà cây dã quỳ có thể là thân bụi lâu năm hoặc một năm

Hoa có 13 cánh mỏng, dài, mọc đơn hoặc kết lại thành từng chùm. Hoa có màu vàng rực rỡ và nở tỏa tròn với đường kính khoảng 8 – 10cm. Đặc biệt, bông dã quỳ mang nét đẹp kết hợp của cả hoa cúc vàng và hoa hướng dương.

Hoa dã quỳ nở vào tháng mấy?

Thời gian nở rộ của hoa dã quỳ là tháng 11. Hoa nở đẹp nhất chỉ trong khoảng từ 2 – 3 tuần. Để ngắm và lưu lại những bức hình đẹp trước khi hoa tàn, bạn cần tranh thủ thời gian.

3. Ý nghĩa hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ có sắc màu rực rỡ và thường được nở vào ngày đầu đông. Do đó, loài hoa này được xem là dấu hiệu của mùa đông đang đến. Ngay trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, cây dã quỳ vẫn mọc tốt và phát triển rất nhanh. Đó là lý do khiến những đóa hoa dã quỳ được xem là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, mạnh mẽ và sức sống bền bỉ. Không chỉ vậy, đây là loài hoa được dùng để tỏ ý tấm lòng quý trọng, yêu mến và thán phục.

Hoa dã quỳ có sắc màu rực rỡ và thường được nở vào ngày đầu đông

4. Sự tích hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ bắt nguồn từ câu chuyện cảm động về tình yêu đôi lứa. Tương truyền, vào một năm trời hạn hán, nguồn nước trở nên khan hiếm khiến vạn vật trở nên héo khô. Vì thương dân nên có chàng trai trẻ đã quyết định từ biệt người yêu và đi tìm nguồn nước cho dân làng. Bởi thương nhớ chàng trai nên cô gái đều mỗi ngày ra bên dòng suối để chờ. Hết ngày này sang ngày khác, mùa này đến mùa kia.

Đến một ngày nọ, cô gái không còn ngồi chờ người yêu về mà chạy đi tìm chàng. Tuy nhiên, dù đã băng qua hết mười mấy ngọn núi, con suối nhưng nàng vẫn không tìm thấy người yêu. Dù đã kiệt sức nhưng nàng vẫn cứ đi mãi và ngã xuống.

Cũng chính nơi nàng ngã xuống đã mọc lên một loài hoa lạ với sắc màu vàng rực. Dân gian đặt tên hoa là hoa dã quỳ.Cũng kể từ đó, hoa dã quỳ được xem là là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung và sức sống mãnh liệt.

Hoa dã quỳ được xem là là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung và sức sống mãnh liệt

5. Công dụng của hoa dã quỳ

Với mật độ phân bố phủ khắp, ở mỗi quốc gia, hoa dã quỳ lại được biết đến với một công dụng riêng. Tuy nhiên chủ yếu là tác dụng y học điều trị bệnh.

Ở Mexico, sử dụng thân và lá để làm tan các vết máu bầm, giảm đau, giảm sưng, chữa thấp khớp, chữa bong gân và gãy xương.

Tại Trung Quốc, dùng dã quỳ phơi khô để làm vị dược liệu trong những bài thuốc nhuận gan, lợi tiểu và chữa bệnh vàng da. Hoa dã quỳ còn được sử dụng để chữa bệnh nấm, ra mồ hôi trộm ban đêm.

Tại Việt Nam, cây dã quỳ được biết đến là thành phần để điều chế nhiều loại thuốc chữa bệnh

Người Nhật Bản dùng hoa dã quỳ để chống ngộ độc. Nhưng cần tiến hành theo hướng dẫn của bác sĩ. Dùng trực tiếp hoa có thể bị dị ứng.

Tại Việt Nam, cây dã quỳ được biết đến là thành phần để điều chế nhiều loại thuốc chữa bệnh.Trong đó phải kể đến lá, hoa hòa trong nước muối loãng ngâm hoặc chà xát mang đến hiệu quả giảm sưng tấy, chữa mẩn ngứa và viêm da dị ứng,… Phơi khô một số bộ phận khác của cây và pha nước uống có hiệu quả an thần dễ ngủ, nhuận tràng, tốt cho gan và hạn chế ra mồ hôi trộm.

Lá cây dã quỳ có chứa chất Sesquiterpene, Diterpenoids,… được dùng trong bào chế thuốc trừ sâu. Hoa dã quỳ cũng là cây trồng cảnh trong nhà sẽ giúp tạo điểm nhấn hơn cho khuôn viên nhà bạn. Ngoài ra, trồng hoa dã quỳ đặc biệt có ý nghĩa mang đến may mắn và tài lộc cho gia đình.

Trồng hoa dã quỳ đặc biệt có ý nghĩa mang đến may mắn và tài lộc cho gia đình

Bên cạnh đó, có nhiều khu du lịch sinh thái đặc biệt có không gian được thiết kế riêng để trồng hoa dã quỳ nhằm thu hút check-in cùng hoa.

6. Cách trồng hoa dã quỳ

Trồng dã quỳ vào thời điểm cuối hè hoặc đầu đông là thích hợp nhất. Trồng hoa dã quỳ bằng hạt rất đơn giản, nhanh chóng. Do đó, chuẩn bị hạt giống chất lượng là khâu đóng vai trò quan trọng trước tiên.

Chọn đất trồng tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt và đủ dinh dưỡng, độ pH từ 6 – 6,5. Tránh những nền đất trũng, đất chua, ẩm thấp. Chọn những nơi có nhiều ánh sáng và cung cấp nước đầy đủ.

Trồng dã quỳ vào thời điểm cuối hè hoặc đầu đông là thích hợp nhất

Trực tiếp gieo hạt vào khay ươm hoặc đất vườn. Phủ thêm một lớp đất mỏng lên và tưới đầy đủ nước để đất ẩm.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển để tạo thành cây con. Tùy vào sở thích hay mục đích, có thể trồng cây con trực tiếp vào đất hay trồng vào chậu.

Trồng cây con vào những ngày râm mát sẽ mang đến hiệu quả. Cần làm luống, đào hố và tưới nước kỹ càng.Đặt cây con vào hố trồng, lấp đất đầy vào và ấn nhẹ xung quanh gốc. Phủ mùn rơm vào gốc và tưới đẫm nước cho cây.

Đối với cách trồng cây dã quỳ trong chậu, đầu tiên là cho cây con đã xử lý nấm bệnh vào chậu cao cách miệng chậu khoảng 5cm. Tiếp theo, trồng các cây xung quanh chậu đều nhau và tránh trồng hoa quá sát vào thành chậu.

7. Cách chăm sóc cây dã quỳ ra hoa đẹp

Để chăm sóc hoa dã quỳ không mất quá nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lơ là. Trồng cây ở nhiệt độ 15 – 30 độ C. Nên đưa chậu trồng vào nơi có bóng râm, thoáng mát để phát triển tốt và giữ được hoa tươi lâu.

Cần tưới nước thường xuyên trong giai đoạn trồng hoa để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Tưới nước 2-3 lần với bình phun. Cần cẩn thận bởi lúc này cây còn yếu và dễ bị đổ nghiêng ngả.

Cần tưới nước thường xuyên trong giai đoạn trồng hoa để cây sinh trưởng và phát triển tốt

Với chia sẻ đầy đủ những thông tin cần nắm về loài hoa dã quỳ xinh đẹp trên, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức hữu ích và có một chậu hoa ưng ý.