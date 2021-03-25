Những điều có thể bạn chưa biết về hoa bất tử

Chiều cao của cây trung bình từ 50 – 120cm, lá có hình mác, hình hải hoặc hình vành khuyên, mọc xen kẽ nhau. Hoa bất tử mọc đơn lẻ trên đỉnh thân, nhụy màu vàng, các cánh hoa xếp theo tầng, hoa có nhiều màu khác nhau như: trắng, tím, vàng, đỏ. Hoa thường nở vào cuối hè, đầu thu khoảng tháng 8, tháng 9.

Hoa bất tử còn có tên gọi khác là cúc bất diệt. Cây bất tử có tên khoa học là Xerochrysum bracteatum, thuộc họ Cúc. Chúng có thân thảo, sống lâu năm, có nguồn gốc từ châu Úc. Tại Việt Nam, hoa bất tử được trồng chủ yếu ở Đà Lạt và một số tỉnh có khí hậu lạnh ở vùng núi phía Bắc.

Chuyện kể về một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết. Loài hoa này chỉ nở vào mùa đông tuyết phủ dày đặc. Do đó, nếu muốn hái được hoa thì bắt buộc phải chinh phục được đỉnh núi cao nghìn mét và băng qua con đường đầy băng tuyết.

Hoa bất tử chịu lạnh rất tốt. Đặc biệt, khi hoa khô vẫn giữ nguyên được màu sắc và các cánh hoa nên chúng được xem là biểu tượng cho sự bất tử của tình yêu đôi lứa. Chính vì thế, bạn có thể dùng hoa bất tử khô để chưng trong nhà.

Hoa bất tử gắn liền truyền thuyết tình yêu bất diệt, sự sắc son thủy chung của chàng trai dành cho người mình yêu

Chàng trai thấy thế không ngại ngần gian khổ tìm chùm hoa quý để chiều lòng người yêu. Anh chàng xuất phát vào một ngày đầu xuân và khi đến chân núi thì trời đã chuyển thu, chàng quyết tâm trèo lên đỉnh núi để mang hoa quý về tặng người mình yêu vào mùa xuân để kỉ niệm tròn một năm xa nhau.

Chàng leo lên núi vượt qua các mỏm đá phủ đầy tuyết vô cùng sắc nhọn mà không lùi bước. Đến một ngày, khi hoàn toàn bị kiệt sức, chàng quay xuống vào đúng ngày một năm xa cách người yêu và không may chết vì kiệt sức nhưng khuôn mặt thì vẫn hướng về loài hoa quý.

Thật kỳ lạ, nơi chàng trai ngã xuống đã mọc lên một chùm hoa có màu đỏ, thân mềm. Đóa hoa tươi thắm này lại luôn hướng về phía đỉnh núi giống như lòng mong mỏi của chàng vậy. Về sau, để kỉ niệm cho tình yêu bất diệt của chàng trai dành cho người mình yêu, người ta đã đặt tên loài hoa này là hoa bất tử.

3. Ý nghĩa của hoa bất tử

Vì câu chuyện trên mà hoa bất tử vẫn luôn được xem là biểu tượng cho tình yêu bất diệt, sự sắc son thủy chung của chàng trai dành cho người mình yêu. Vì thế mà từ lâu, người ta thường tặng cho một nửa yêu thương những cành hoa này để thể hiện tình cảm của mình.

Hoa bất tử là biểu tượng của sự trường tồn, vẹn nguyên mãi mãi

+ Biểu tượng của sự trường tồn, vẹn nguyên mãi mãi

Hoa bất tử mọc lên giữa vùng đất lạnh giá, hoang sơ nhưng vẫn vươn mình lên, khoe sắc màu rực rỡ. Tuy nhiên, điều đặc biệt của hoa bất tử chính là chúng không bị úa tàn theo thời gian, khi bạn đưa hoa ra nắng, hoa vẫn đẹp rực rỡ, vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Có lẽ vì thế mà hoa bất tử chính là đại diện của sự trường tồn, dù có thế nào thì hoa vẫn một lòng một dạ dâng trọn hương sắc cho đời. Cũng giống như tình cảm đôi lứa yêu nhau, mặc cho trắc trở, sóng gió, chỉ cần có lòng tin, sự vươn lên thì nó sẽ mãi mãi thắm tươi.

+ Là biểu trưng của tình yêu bất diệt

Sự tích về hoa bất tử đã cho thấy đây chính là biểu tượng của một tình yêu bất diệt. Mặc dù chàng không thể hái được hoa quý, nhưng trong lòng chàng luôn hướng đến người mình yêu. Tình yêu bất tử của lứa đôi, tình yêu sắc son vẫn luôn còn mãi. Vì thế mà hoa bất tử mang trong mình thông điệp ý nghĩa dành cho một nửa còn lại của bạn.

Hoa bất tử mang trong mình thông điệp ý nghĩa dành cho một nửa còn lại

4. Cách trồng và chăm sóc hoa bất tử

+ Nhân giống

Hoa bất tử là loài cây được trồng bằng phương pháp gieo hạt. Trước khi gieo hạt, bạn nên lựa chọn giống tốt để đảm bảo chất lượng, chọn loại chậu dài, chiều sâu khoảng 20cm. Nên chọn loại đất tribat để gieo vì đất này có độ dinh dưỡng cao mà ít bị sâu bệnh gây hại.

Hoa bất tử là loài cây được trồng bằng phương pháp gieo hạt

Sau khi gieo hạt giống vào khay thì tiến hành phủ lên một lớp đất mỏng hoặc mùn giữ ẩm để tránh bị côn trùng tấn công. Đặt cây ở nơi có ánh sáng vừa, thường xuyên dùng bình xịt để tưới nước vào cây. Đảm bảo cây được giữ ẩm giúp nảy mầm tốt.

Sau khoảng 2 – 4 tuần, khi cây con lên được 3 – 4 lá thì có thể bứng cây sang chậu để trồng. Nên duy trì độ ẩm cho cây bằng việc tưới nước đều đặn để cây phát triển tốt.

+ Thời vụ gieo trồng

Mặc dù chúng ta có thể trồng hoa bất tử quanh năm, nhưng thời gian thích hợp nhất để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất là vào khoảng tháng 2 – tháng 4 hoặc tháng 8 – tháng 10. Lúc này, trời không quá nắng cũng không quá lạnh, rất thích hợp để gieo trồng.

Thời gian thích hợp nhất để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất là vào khoảng tháng 2 – tháng 4 hoặc tháng 8 – tháng 10

+ Nhiệt độ

Muốn cây ra hoa đẹp thì cần có cách chăm sóc hoa đúng cách. Bất tử có thể chịu hạn tốt, phát triển trong điều kiện ánh sáng vừa phải, nhiệt độ dao động từ 18 – 30 độ C.

+ Tưới nước

Hoa bất tử rất ưa ẩm. Vì lý do đó mà khi trồng, chỉ cần đảm bảo độ ẩm cho cây phát triển là được. Tốt nhất nên tưới nước 2 – 3 lần/tuần.

+ Phòng ngừa sâu bệnh

Đây là loài hoa tươi có khả năng sinh trưởng tốt, ít bị sâu bệnh hại tấn công. Nhưng nếu muốn cây phát triển và ra hoa thì bạn cần chú ý đến việc chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu cây bị sâu bệnh hại thì nên dùng thuốc bảo vệ thực vật hoặc vôi rải xuống đất để loại bỏ hết nấm bệnh hại.

Hoa có khả năng sinh trưởng tốt, ít bị sâu bệnh hại tấn công

+ Bón phân

Sau khi cho cây vào chậu được khoảng 2 tuần thì nên tiến hành bón thúc phân cho cây, tốt nhất nên dùng phân bón NPK. Hòa tan dung dịch với nước để tưới thì cây sẽ dễ dàng hấp thụ hơn.

+ Thu hoạch hoa

Hoa bất tử có thể được thu hoạch theo hai cách là hoa tươi hoặc hoa khô. Đối với hoa khô thì người ta chỉ ngắt lấy nụ (không ngắt cành) dùng làm giỏ hoa hoặc làm trà. Có thể sử dụng tăm ghim các hoa vào miếng xốp trắng mà vẫn giữ nguyên được độ tươi của hoa.

Đối với hoa tươi, có thể cắt nguyên cành hoa (khoảng 40 – 50cm) bó lại từ 5 – 7 cành như với các loại hoa cúc thông thường, hoa sẽ giữ được độ tươi khoảng 1 tuần. Với cách thu hoạch này thì cây sẽ tiếp tục cho hoa trong những đợt sau.

5. Các cách cắm bất tử tươi lâu

Bạn có thể sử dụng hoa tươi hoặc hoa khô để cắm cho mình một bình hoa mang phong cách riêng. Độc giả có thể tham khảo cả hai cách dưới đây:

+ Hoa khô

Muốn có được những bông hoa bất tử khô giữ được lâu mà vẫn đẹp rực rỡ thì nên thực hiện theo bước sau:

- Chỉ ngắt nụ hoa

- Trút hoa dốc xuống để loại bỏ hết phần nước bên trong

- Đặt hoa ở nơi có ánh sáng trong khoảng 3 – 5 ngày

- Có thể dùng tăm để cố định những bông hoa vào cục xốp và trưng bày trên bàn hoặc để tặng bạn bè, người thân.

Cắm hoa bất tử khô

+ Hoa tươi

Ngoài việc sử dụng hoa khô thì hoa tươi cũng là lựa chọn hợp lý để trưng trong nhà vào những ngày Tết. Hoa bất tử Đà Lạt có bán rất nhiều vào dịp lễ, bạn có thể mua từ 5 – 10 bông để cắm vào bình. Lưu ý là khi cắm thì nên cắt cuống hoa với nhiều kích thước khác nhau và cho thêm một ít muối vào để giữ hoa được tươi lâu.

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả biết thêm về ý nghĩa cũng như cách trồng và chăm sóc hoa bất tử. Đây là loại hoa đẹp, có độ bền cao nên có thể tặng những người thân yêu vào nhiều dịp lễ trong năm.