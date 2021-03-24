Khám phá ý nghĩa của hoa ly trong tình yêu và cuộc sống

Ngày nay, hoa ly đã được phổ biến ra rất nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường hay nói hoa ly là biểu tượng của sự thanh lịch, nhã nhặn và sang trọng. Loài hoa mang vẻ đẹp rất thanh khiết và mỗi một màu hoa ly lại mang một ý nghĩa khác nhau.

Ý nghĩa của hoa ly là gì? Hoa ly còn được gọi với tên khác là hoa bách hợp, hoa loa kèn hay Huệ Tây Loài hoa này được trồng chủ yếu ở các quốc gia Châu Âu và những vùng có khí hậu lạnh.

Tùy vào hoàn cảnh khác nhau mà người ta chọn hoa ly để tặng bởi mỗi loại hoa ly sẽ mang một ý nghĩa riêng với thông điệp khác nhau để người tặng thể hiện tâm ý của mình.

Vào thời Trung Cổ, người ta quan niệm rằng nếu mơ thấy hoa ly vào mùa xuân thì đó là báo hiệu một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sung túc. Ngược lại, nếu mơ thấy ly vào mùa đông, đây là điềm báo cho sự thất vọng hay những điều không tốt về người yêu. Cũng vào đúng thời kì này, người ta còn dùng hoa ly trắng như một phương pháp chữa bệnh hiệu quả.

+ Với người châu Âu

Trong văn hóa phương Tây thì hoa ly là một trong những loài hoa rất được người châu Âu yêu thích và coi trọng. Người ta tin rằng hoa ly là biểu tượng của sức mạnh, sự giàu sang, quý phái và quyền lực tối thượng.

Người ta quan niệm rằng nếu mơ thấy hoa ly vào mùa xuân thì đó là báo hiệu một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sung túc

Minh chứng cho điều đó là hình ảnh hoa Ly xuất hiện rất nhiều trong các biểu tượng, huy hiệu của các triều đại tại Châu Âu. Người ta cũng sử dụng loài hoa này để trang trí trong các buổi lễ mừng công, mừng chiến thắng.

+ Với người Trung Quốc

Hoa Ly cũng là loại hoa rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Chúng được gọi là hoa bách hợp và người ta thường sử dụng rất nhiều để làm hoa cầm tay cho cô dâu trong các lễ cưới. Người Trung Quốc cũng tin rằng, hoa ly là biểu tượng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu dài, vì trong tiếng Trung Quốc, hoa ly mang ý nghĩa là “Trăm năm hạnh phúc”.

Hoa ly được gọi là hoa bách hợp và người ta thường sử dụng rất nhiều để làm hoa cầm tay cho cô dâu trong các lễ cưới

2. Ý nghĩa của hoa ly theo màu sắc

Hoa Ly có nhiều màu sắc và mỗi màu sắc của loài hoa này lại mang đến những ý nghĩa riêng biệt:

Hoa ly trắng: tượng trưng cho sự thuần khiết và trong trắng. Đặc biệt, hoa ly tuyết Madonna đã được thánh Christian chọn là loài hoa đại diện cho Đức Mẹ Maria.

Hoa ly sọc màu hồng: là biểu tượng của những người có tham vọng và sự khuyến khích trước những thử thách khó khăn. Hoa Ly hồng sẽ rất phù hợp để dành tặng trong dịp khai trương hoặc trong ngày tốt nghiệp.

Hoa ly đỏ: là biểu tượng cho tình yêu và sự đam mê. Đặc biệt phù hợp để trang trí lễ cưới và làm hoa cầm tay cho cô dâu.

Hoa ly vàng: tượng trưng cho sức khỏe. Chúng thường được dùng để làm quà tặng những người lớn tuổi hoặc đến thăm những người đang bị bệnh.

Hoa ly sọc màu hồng là biểu tượng của những người có tham vọng và sự khuyến khích trước những thử thách khó khăn

Thông điệp của hoa Ly: “Hãy luôn giữ được sức mạnh và niềm tin của bản thân. Những điều mới mẻ luôn ở quanh bạn. Hãy luôn nhớ rằng, khi một cánh cửa khép lại, thì sẽ có những cánh cửa khác được mở ra”.

3. Hoa Ly phù hợp dùng trong những sự kiện nào?

Nhờ có nhiều ý nghĩa khác nhau nên hoa ly phù hợp với rất nhiều sự kiện trong cuộc sống:

Chúc mừng khai trương: Bạn có thể chọn hoa ly hồng để tặng trong các buổi lễ khai trương hay kỷ niệm thành lập công ty.

Lễ cưới: hoa ly đỏ là sự lựa chọn hoàn hảo để làm hoa cầm tay cô dâu và hoa trang trí trong các lễ cưới.

Ngày của mẹ: Chúng ta có thể dùng hoa ly vàng để làm quà tặng cho bố mẹ hoặc những người lớn tuổi trong các ngày lễ như Ngày của mẹ, ngày của cha.

Sinh nhật: Hoa ly sẽ là lựa chọn lý tưởng để dành tặng sinh nhật cấp trên, đồng nghiệp và bạn bè.

Thăm người bệnh: Bạn có thể mang theo một bó hoa ly vàng cho những người đang bị bệnh để chúc họ mau chóng bình phục.

Chia buồn: Hoa ly trắng sẽ phù hợp để làm hoa chia buồn trong các đám tang.

Hoa ly sẽ là lựa chọn lý tưởng để dành tặng sinh nhật cấp trên, đồng nghiệp và bạn bè

4. Những điều có thể bạn chưa biết về hoa ly

+ Cho đến nay đã có hàng trăm giống hoa ly khác nhau với hơn 1000 màu sắc được tìm thấy trên toàn thế giới.

+ Mặc dù là loài hoa có chứa độc tố ở mức thấp nhưng thật lạ là hoa ly vẫn có thể được dùng làm thực phẩm nhờ chứa hàm lượng Calories cao.

+ Hoa ly có tên gọi tiếng anh là Lily. Tên gọi này xuất phát từ chữ “Leirion” trong tiếng Hy Lạp.

Hoa ly vẫn có thể được dùng làm thực phẩm nhờ chứa hàm lượng Calories cao

5. Nên kết hợp hoa ly với hoa gì để đẹp và ý nghĩa?

Hoa ly sẽ đẹp nhất khi được cắm độc lập. Mặc dù vậy, tùy từng mục đích sử dụng, đối tượng tặng hoa mà chúng ta sẽ có những cách kết hợp riêng để mang đến phong cách mới lạ, vẻ đẹp hấp dẫn cho bó hoa.

+ Hoa ly với hoa hồng

Một trong những phương pháp kết hợp lý tưởng và sang trọng bậc nhất là phối hoa ly với hoa hồng. Thường thì sự kết hợp lệch màu tương phản sẽ giúp bó hoa trở nên nổi bật, phù hợp hơn trong các sự kiện có không gian sang trọng hoặc đòi hỏi sự vui vẻ: khai trương, sinh nhật, lễ đầy tháng,...

Phối màu tương đồng cũng là một gợi ý rất hay cho phong cách lịch thiệp dùng để tặng cấp trên, nhận lời mời đến thăm nhà, tặng người lớn tuổi (ra mắt bố mẹ người yêu) hoặc đến thăm người ốm tại bệnh viện,...

+ Hoa ly với hoa đồng tiền

Việc kết hợp hoa ly với hoa đồng tiền mang đến thông điệp của sự may mắn, giàu sang và thịnh vượng. Chính vì lý do đó mà bó hoa ly và đồng tiền thường được dành tặng dịp tân gia, khai trương, kỷ niệm thành lập công ty,…

Kết hợp hoa ly với hoa đồng tiền mang đến thông điệp của sự may mắn, giàu sang và thịnh vượng

Khi cắm hoa ly với hoa đồng tiền nên để hoa ly ở lớp cao và hoa đồng tiền ở lớp dưới thấp. Đây là kết cấu giúp tôn vinh vẻ đẹp hoa ly, vừa thể hiện sự rực rỡ, đáng yêu của hoa đồng tiền.

+ Hoa ly phối với hoa cát tường

Nếu thích một phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng sang trọng thì đây chính là gợi ý hoàn hảo cho bạn. Bạn có thể sử dụng cách cắm hoa theo vạt chéo (một cành hoa ly cao nhất và thoải đều xuống cùng hoa cát tường).

+ Hoa ly với hoa mõm sói

Sự kết hợp này thường được dùng cho các giỏ hoa lớn trong dịp đặc biệt, mang đến vẻ đẹp lịch sự, quý phái.

Hoa mõm sói sẽ được cắm ở lớp cao nhất, bên dưới là các lớp hoa ly cắm cùng hoa phụ khác. Tùy theo từng mục đích tặng và hoàn cảnh sử dụng mà sẽ có cách phối màu 2 loại hoa này khác nhau. Việc kết hợp các màu tương đồng sẽ khiến cho bó hoa nhìn nền nã, ấn tượng hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp hoa ly với nhiều loài hoa khác như: hoa cúc, hoa, hoa baby…

6. Cách chăm sóc hoa ly nở bền đẹp

+ Đất trồng

Trong trường hợp bạn dùng củ để trồng hoa ly thì loại đất trồng phù hợp nhất nên là đất mùn có nhiều dinh dưỡng, độ tơi xốp vừa phải để rễ được thoát nước tốt hơn.

Bên cạnh đó, độ pH trong đất nên đảm bảo từ 6-7 để cây khỏe mạnh và không bị bệnh. Có thể trộn thêm các loại xơ dừa, phân chuồng ủ hoại vào đất để tăng thêm hàm lượng dinh dưỡng cho cây.

+ Nhiệt độ

Phần lớn các giống hoa ly đều có khả năng chịu nóng kém, chỉ thích lạnh. Vì thế, nhiệt độ phù hợp nhất để trồng cây nên từ 20-25 độ C, thời tiết mát mẻ. Nếu trời lạnh dưới 15 độ thì cây sẽ khó ra hoa và sinh trưởng, còn nếu nhiệt độ cao quá có thể khiến hoa nở không đẹp, không được bền lâu.

+ Ánh sáng

Hoa ly là giống hoa thích ánh sáng ở mức trung bình, chúng không chịu được ánh sáng có cường độ quá mạnh. Khi trồng hoa, bạn cần phải che chắn cẩn thận, chỉ nên cho hoa tắm nắng mỗi ngày vài tiếng để đảm bảo quá trình quang hợp, còn lại nên đặt chậu cây ở những nơi thoáng mát và có mái che.

Phần lớn các giống hoa ly đều có khả năng chịu nóng kém, chỉ thích lạnh

+ Nước tưới

Thời gian đầu, khi mới trồng thì hãy đảm bảo cây được cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Độ ẩm lý tưởng cho hoa ly phát triển tốt là từ 80% trở lên, đồng nghĩa với việc mỗi ngày cần tưới đều đặn ít nhất 1 lần/ngày, có thể tưới bổ sung nếu thời tiết quá nóng.

+ Phòng ngừa sâu bệnh

Hoa ly nếu được chăm sóc tốt sẽ ít gặp phải sâu bệnh. Hãy thường xuyên lau sạch mặt lá của cây, phun thuốc diệt bọ nếu gặp phải côn trùng gây hại.

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả khám phá được những ý nghĩa của hoa ly. Vừa xinh đẹp lại thơm ngát nên loài hoa này luôn được nhiều người yêu thích và lựa chọn.