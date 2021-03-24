Tìm hiểu đặc điểm, ý nghĩa của hoa bỉ ngạn chi tiết nhất

Hoa bỉ ngạn còn có tên gọi khác là hoa Long Trảo Hoa, cây Mạn Châu Sa Hoa, Hồng hoa Thạch Toán…. Tên khoa học là Lycoris Radiata. Điểm nổi bật của hoa đó là mọc thành từng chùm lạ mắt.

Hoa bỉ ngạn được nhiều người biết đến nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về những đặc điểm đặc trưng cũng như ý nghĩa, tác dụng của loài hoa này.

Đây là một loại cây thân thảo, có chiều cao từ 40-100cm. Cây mọc gần sát và có 3 màu chính là vàng, trắng, đỏ. Tuy nhiên, màu phổ biến nhất là màu đỏ.Hoa Bỉ Ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa.

+ Hoa có phần cánh vươn dài từ mặt đất.

+ Đài hoa có 5-7 nụ ở phía trên. Hoa lúc vừa nở xòe thì sẽ xòe về mọi hướng để đón hết được tinh hoa của đất trời.

+ Một điểm ấn tượng của loài hoa này đó là khi bắt đầu mọc thì phần lá sẽ ngưng phát triển. Và ngược lại, khi phần lá đang phát triển thì sẽ không có hoa. Cũng có nghĩa hoa và lá của cây bỉ ngạn sẽ không bao giờ được “hội tụ”.

+ Phần củ của cây rất độc. Tương truyền, vì quá nói nên có người đã ăn của hoa bỉ ngạn. Sau đó, người này ốm yếu liên miên và qua đời chỉ trong thời gian ngắn. Từ đó, người ta cho rằng đây là loài hoa như cửa ngõ để dẫn đến thế giới bên kia, nơi lưu lạc cư trú của các linh hồn.

Tại sao củ của cây hoa bỉ ngạn lại độc đến như vậy? Lý do bởi trong thành phần có chứa lycorine – một chất độc thuộc nhóm alcaloid, gây tổn hại đến hệ thần kinh.

2. Ý nghĩa hoa bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào mỗi quốc gia.Ở Nhật Bản, đây là loài hoa mang ý nghĩa hồi ức đau thương. Tại Triều Tiên, đây là loài hoa tượng trưng cho nỗi nhớ về nhau của các những đôi nam nữ đang yêu nhau.

Còn ở Trung Quốc, loài hoa này đại diện cho sự ưu mỹ thuần khiết, sự đau khổ và tang thương của cái chết. Nhìn chung, hoa bỉ ngạn là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng.

Khi nhắc đến hoa bỉ ngạn, chắc hẳn sẽ gợi ngay đến nỗi niềm tang thương, chia ly và tuyệt vọng

Tại Việt Nam: loài hoa này tượng trưng cho sự tưởng nhớ đến những người đã khuất. Nhắc nhở ghi nhớ biết ơn công lao của họ.

Theo dân gian, hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền. Các linh hồn sau khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ trao lại ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Vậy nên, hoa bỉ ngạn sẽ thu nhận tất cả những hồi ức dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết.

“Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn

Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi

Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh

Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời…”

Khi nhắc đến hoa bỉ ngạn, chắc hẳn sẽ gợi ngay đến nỗi niềm tang thương, chia ly và tuyệt vọng. Bỉ ngạn mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Lý do bởi bỉ ngạn thường nở vào mùa xuân phân. Đây là thời gian 7 ngày của mùa thu, người sống có thể đi vào thế giới của người chết, nơi họ có thể gặp gỡ ông bà, tổ tiên.

Hoa bỉ ngạn là tượng trưng cho sự bi thương, tang tóc

Cũng chính vì điều này mà ở Nhật, thời điểm khi bỉ ngạn nở cũng là lúc họ đi viếng mộ, sửa sang mồ mả cho những người đã khuất. Một điều vô cùng đặc biệt phải nhắc đến ở hoa Bỉ Ngạn đó là nở hoa thì không có lá, có lá thì lại không có hoa, hoa lá muôn đời không được gặp nhau.

Hoa đỗ quyên cũng mang một màu đỏ rực rỡ như hoa bỉ ngạn. Tuy nhiên, khác với hoa bỉ ngạn là những hồi ức đau thương thì ý nghĩa của hoa đỗ quyên lại là tượng trưng cho tình yêu đẹp, chung thủy gắn bó sắt son…

Nở hoa thì không có lá, có lá thì lại không có hoa, hoa lá muôn đời không được gặp nhau

Có nên trồng hoa bỉ ngạn trong nhà không?

Chắc hẳn chúng ta đã hiểu rõ hết về ý nghĩa của hoa bỉ ngạn đó là tượng trưng cho sự bi thương, tang tóc. Mặc dù vậy, khi trồng hoa trong nhà thì nó lại có ý nghĩa là sự kết nối giữa người ống và ông bà tổ tiên. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề phong thủy khi muốn trồng loại hoa này trong nhà.

Trồng hoa trong nhà thì nó lại có ý nghĩa là sự kết nối giữa người ống và ông bà tổ tiên

3. Những công dụng của cây hoa bỉ ngạn

+ Giảm sưng, diệt côn trùng

Bỉ ngạn có mùi giống tỏi nên khiến chuột và các loại côn trùng không thích đến gần. Bên cạnh đó, đây còn là loài hoa có tác dụng giúp giảm mụn sưng, phù nề, giảm đau thấp khớp.

+ Có thể dùng để làm thuốc

Củ bỉ ngạn đắng và độc nên nếu chẳng may ăn nhầm có thể dẫn đến nôn mửa, ngộ độc, tê liệt thần kinh,… thậm chí dẫn đến tử vong.

Mặc dù vậy, khi được dùng với một liều lượng thích hợp, các hoạt chất như lycopene và galantamine trong củ bỉ ngạn sẽ giúp chống viêm, giảm đau, sưng, …

Khi được dùng với một liều lượng thích hợp, các hoạt chất trong củ bỉ ngạn sẽ giúp chống viêm, giảm đau, sưng

Dược tính của củ bỉ ngạn vẫn cần trải qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu. Tốt hơn hết là không nên tùy tiện dùng củ bỉ ngạn làm thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

4. Hoa bỉ ngạn hợp với những mệnh nào

+ Bỉ ngạn màu vàng hợp với người mệnh Kim

Màu vàng của bỉ ngạn rất phù hợp với những người mệnh Kim. Màu vàng của loài hoa này sẽ giúp căn nhà của bạn thêm phần nổi bật. Ngoài ra, đây là cây hoa có thể mang đến nhiều may mắn, niềm vui trong công việc và cuộc sống.

Vì vậy, người mệnh Kim cần sở hữu cây bỉ ngạn trong khuôn viên nhà. Giống hoa này cũng thường được dùng để làm quà biếu tặng những người mệnh Kim và là lời ngầm chúc họ luôn vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy trong cuộc sống.

Bỉ ngạn màu vàng hợp với người mệnh Kim

+ Bỉ ngạn màu đỏ hợp với người mệnh Hoả

Sắc đỏ của hoa bỉ ngạn rất được yêu thích và được bán phổ biến. Trái ngược với ý nghĩa u buồn của loài hoa này, hoa bỉ ngạn màu đỏ mang đến sự mới mẻ, tràn đầy sức sống cho căn phòng.

Những gia đình có gia chủ mệnh Hỏa nên cần đến sự xuất hiện của loài hoa này trong không gian sống hơn. Không chỉ có thể được dùng để trang trí mà còn giúp nổi bật căn nhà hơn mà còn mang đến gia chủ sự may mắn, thịnh vượng.

5. Cách trồng hoa bỉ ngạn ở Việt Nam

+ Chọn loại đất trồng

Hoa bỉ ngạn rất dễ trồng và chăm sóc. Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, để cây phát triển tốt nhất, chúng ta nên chọn trồng cây ở những nơi có đất dốc. Chọn đất trồng tơi xốp và ẩm sẽ giúp cây phát triển tốt hơn.

+ Thời vụ tốt nhất để trồng bỉ ngạn

Để cây phát triển tốt nhất, nên chọn thời vụ trồng cây đó là vào cuối đông đầu xuân. So với những mùa khác trong năm, mùa xuân là thời điểm mà hoa ra nhiều và phát triển nhanh.

Hoa bỉ ngạn rất dễ trồng và chăm sóc

+ Chọn chỗ có ánh sáng tốt cho cây

Nên trồng cây ở các những nơi có nắng vừa hoặc râm mát. Cây sẽ nở hoa sớm hơn pử những nơi có bóng râm. Thời gian nở hoa thường giao động từ 2-3 tuần.

+ Cách tưới nước cho cây

Chỉ cần tưới nước 1-2 lần/tuần. Ở nơi nắng nóng, cây cần nhiều độ ẩm hơn. Muốn hoa lâu tàn, nên tưới nước cho cây mỗi ngày.

Hoa bỉ ngạn sở hữu vẻ đẹp cùng những ý nghĩa tượng trưng. Trên đây là những chia sẻ về hoa bỉ ngạn chi tiết. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích.