Khám phá ngay ý nghĩa của hoa đồng tiền cùng những điều thú vị xoay quanh

Hoa đồng tiền có tên gọi tiếng anh là Gerbera là loài hoa quen thuộc tại Việt Nam. Hoa dùng để trưng trong nhà vào những dịp lễ tết hoặc để làm hoa chúc mừng khai trương hay trong những sự kiện đặc biệt. Nếu có cách phối hợp phù hợp màu sắc của loài hoa này thì ý nghĩa sẽ càng vô cùng quý báu hơn.

Khi nhận được một hoa đồng tiền từ ai đó chứng tỏ họ đang muốn truyền đến bạn những thông điệp ngọt ngào. Tuy nhiên, ý nghĩa của hoa đồng tiền trong cuộc sống và tình yêu là điều ít ai nắm rõ tường tận.

Hoa đồng tiền tượng Trưng cho cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Từ thời xa xưa, những bông hoa đồng tiền đã được ví von như trái tim ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ. Luôn tươi vui, hạnh phúc và biết ơn sâu sắc đến những điều tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng.

Người Ai Cập cho rằng hoa đồng tiền chính là tượng trưng cho sự hài lòng đối với những điều đang sở hữu trong hiện tại. Những việc đã xảy ra, đã thực hiện rồi thì sẽ không bao giờ hối tiếc. Chỉ cần biết tận hưởng hiện tại thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui hạnh phúc.

+ May mắn và dồi dào tài lộc

Ở các nước Châu Á, hoa đồng tiền chính là tượng trưng rõ ràng nhất cho tài lộc, may mắn. Đây là ý nghĩa không chỉ có bắt nguồn từ tên gọi “Đồng tiền” của loài hoa này mà còn bởi sắc hoa. Sắc đỏ, vàng, cam,…. Tượng trưng cho may mắn, hỷ sự và tài lộc.

Hoa đồng tiền chính là tượng trưng rõ ràng nhất cho tài lộc, may mắn

2. Ý nghĩa hoa đồng tiền theo màu sắc

Đây là loài hoa rất đa dạng về màu sắc. Với từng kích thước, màu sắc của hoa lại mang những ý nghĩa rất đặc trưng và riêng biệt. Tuy nhiên, nhìn chung cho dù là màu gì thì đồng tiền cũng đại diện cho niềm hạnh phúc.

Sở hữu vẻ đẹp tươi mới và luôn tràn đầy năng lượng. Hoa luôn vươn thẳng lên phía có ánh nắng mặt trời tỏa ra nguồn sinh lực mạnh mẽ, sự nhiệt huyết, sức sống dồi dào. Hoa còn tượng trưng cho sự thơ ngây, thuần khiết và lòng biết ơn sâu sắc đối với người nhận.

Có đa dạng sắc hoa đồng tiền. Với mỗi màu sắc lại mang trong mình một ý nghĩa riêng biệt. Cùng khám phá ngay ý nghĩa một số màu sắc hoa đồng tiền phổ biến nhất.

+ Hoa đồng tiền trắng: được ví với vẻ hồn nhiên, trong sáng thuần khuyết của tâm hồn trẻ thơ.

Hoa đồng tiền trắng

+ Hoa đồng tiền đỏ: là biểu tượng cho tình yêu đậm sâu, đầy nhiệt huyết, trao trọn cả con tim.

+ Hoa đồng tiền cam: mang thông điệp “Sunshine of life”, màu cam sôi nổi, rực cháy đam mê, Dành tặng cho người con gái mà bạn yêu thương hoa đồng tiền cam cũng chính là thể hiện thông điệp: “Em là ánh sáng của đời anh Anh”.

+ Hoa đồng tiền hồng: thể hiện sự tôn trọng và khâm phục tuyệt đối.

+ Hoa đồng tiền vàng: tinh thần lạc quan, luôn hướng đến những điều tích cực và sống hạnh phúc. Là món quà thường được dùng để khích lệ tinh thần và cổ vũ, động viên. Những bông hoa này còn có ý nghĩa truyền thải thông điệp "Hãy luôn giữ sự vui vẻ và có một cuộc sống hạnh phúc".

Hoa đồng tiền vàng thường được dùng để khích lệ tinh thần và cổ vũ, động viên

3. Cây hoa đồng tiền có công dụng gì?

Cây đồng tiền mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Có thể kể đến như:

+ Hoa có đa dạng màu sắc đẹp mắt, tươi rất lâu và có giá trị thẩm mỹ cao. Được sử dụng để trang trí trong nhiều dịp khác nhau.

+ Hoa đồng tiền dễ trồng, có thể mang lại sản lượng và kinh tế cao. Loài hoa này thích hợp để trồng tại Đà Lạt là nơi có khí hậu thích hợp để trồng quanh năm.

Hoa có đa dạng màu sắc đẹp mắt, tươi rất lâu và có giá trị thẩm mỹ cao

+ Dùng hoa đồng tiền là dược liệu trong bài thuốc tiêu đờm, trị hoa và thanh lọc cơ thể.

+ Cánh hoa đồng tiền có thể mang đến hiệu quả giảm sưng và kháng viêm rất tốt.

+ Dùng cây hoa đồng tiền để làm thuốc chống đông máu vì có chứa hàm lượng coumarin.

+ Giúp thanh lọc cơ thể, làm sạch không khí khi trồng (nghiên cứu tại NaSa Mỹ).

4. Hoa đồng tiền hợp với những người mệnh nào?

Hoa đồng tiền được dùng để trang trí và mang đến nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như thanh lọc bầu không khí. Không chỉ vậy, nó còn có ý nghĩa phong thủy khi mang lại những tín hiệu tích cực trong kinh doanh và làm ăn. Loài hoa này được yêu thích bởi luôn mọc về hướng mặt trời và có rất nhiều màu sắc rực rỡ và bắt mắt.

Cụ thể những người có cung mệnh phù hợp với hoa đồng tiền như sau:

+ Hoa đồng tiền màu trắng

Màu trắng thuần khiết và trong trẻo của hoa đồng tiền phù hợp với những người có bản mệnh Kim và Thủy. Bên cạnh đó, trang trí hoặc tặng cây đồng tiền màu trắng sẽ mang đến sự may mắn, hạnh phúc cho người nhận.

+ Hoa đồng tiền màu vàng

Màu vàng là màu sắc tương sinh rất phù hợp với người mệnh Kim. Với đóa hoa đồng tiền màu vàng, không gian không chỉ bừng sáng mà còn khơi dậy niềm hứng khởi cho công việc. Do đó, có thể lựa chọn hoa đồng tiền màu vàng để tặng cha mẹ, thầy cô trong những dịp đặc biệt để bày tỏ tấm lòng hiếu kính và biết ơn.

+ Hoa đồng tiền màu đỏ

Hoa đồng tiền màu đỏ rất phù hợp với những người mệnh Hỏa. Màu đỏ là tượng trưng cho trái tim dào dạt tình yêu, hạnh phúc. Tông màu nóng này rất hợp với những người mệnh Hỏa. Chắc hẳn bó hoa đồng tiền màu đỏ sẽ giúp bạn chiếm trọn vẹn tình cảm của người nhận. Không chỉ vậy, đây sẽ là màu sắc sẽ giúp gắn kết những mối quan hệ của bạn được sâu đậm và bền vững hơn.

Hoa đồng tiền màu đỏ rất phù hợp với những người mệnh Hỏa

Đồng thời, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự thuận lợi, may mắn. Nếu trưng bày một bình đồng tiền tại bàn làm việc hoặc bàn khách sẽ thu hút nhiều vượng khí cho ngôi nhà.

5. Những sự kiện phù hợp để tặng hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền thường được chọn để làm quà tặng trong những ngày khai trương cửa hàng, công ty. Đây là món quà phù hợp với những ai sắp có nhiều thay đổi quan trọng trong cuộc sống. Bó hoa đồng tiền nhiều màu sắc đỏ, cam, vàng chính là thay lời chúc may mắn cho khởi đầu suôn sẻ đến người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Bó hoa đồng tiền trắng là món quà phù hợp để tặng cho những bé mới chào đời. Không chỉ vậy, hoa đồng tiền cũng được dùng để làm hoa cầm tay cô dâu.

Hoa đồng tiền thường được chọn để làm quà tặng trong những ngày khai trương cửa hàng, công ty

6. Những điều thú vị ít ai biết về hoa đồng tiền

+ Tên gọi đầy đủ của Hoa đồng tiền trong tiếng anh là Gerbera Jamesonii. Đây là tên gọi được đặt theo tên của 2 người phát hiện ra hoa đồng tiền được sống trong 2 thế kỷ khác nhau đó là: nhà sinh vật học và bác sĩ người Đức Traugott Gerber sống ở thế kỷ 18 và Robert Jameson sống ở thế kỷ 19.

+ So với hoa hướng dương, một đặc điểm tương tự của loài hoa này đó là luôn hướng về phía mặt trời.

+ Loài hoa này đại diện cho những ai có ngày sinh nhật trong tháng 4. Do đó, sẽ phù hợp nếu bạn có dự định tặng hoa đồng tiền cho những người sinh vào tháng 4.

Hoa đồng tiền đại diện cho những ai có ngày sinh nhật trong tháng 4

+ Không sở hữu vẻ cao quý, rạng ngời nhưng những bông hoa đồng tiền đẹp giản dị này lại được xếp trong top 5 loài hoa đẹp nhất trên thế giới.

Hoa đồng tiền là món quà thật tuyệt để dành tặng cho những người thân yêu. Với những thông tin chia sẻ về ý nghĩa của hoa đồng tiền trên đây, hi vọng sẽ cung cấp thêm những kiến thức bổ ích về loài hoa này.