Những điều có thể bạn chưa biết về hoa tử đằng

Hoa tử đằng hay còn có tên gọi khác là hoa Chu đằng, hoa Đằng la, tên tiếng anh của nó là Chinese wisteria, tên khoa học là Wisteria sinensis. Đây là loại cây thuộc họ Đậu, dạng thân gỗ, dây leo, chúng có mặt rất tại nhiều tỉnh của Trung Quốc.

Hoa tử đằng là loài hoa nổi tiếng khắp thế giới bởi hình dạng chuỗi hoa dài vô cùng đẹp mắt, màu sắc quyến rũ cùng hương thơm vô cùng gây thương nhớ. Vậy bạn đã biết ý nghĩa cũng như cách trồng và chăm sóc loài hoa này chưa?

Hoa tử đằng thơm nhẹ, có màu tím nhạt, rễ thường mọc sâu và sinh trưởng rất nhanh. Loại hoa này ngày càng phổ biến ở Việt nam những năm gần đây nhờ vào vẻ đẹp tinh tế, ý nghĩa phong thủy mà chúng đem lại.

Hoa tử đằng thuộc họ đậu nên có thể leo cao từ 10 – 20m so với mặt đất, lá mọc xen kẽ nhau dài từ 15 – 30cm, mỗi cành có từ 5 – 15 lá xếp thành hình lông chim.

Hoa tử đằng có màu tím nhạt, rễ thường mọc sâu và sinh trưởng rất nhanh

Hoa tử đằng có các loại chính là hoa tử đằng tím, hoa tử đằng vàng, hoa tử đằng trắng. Tuy nhiên hoa tử đằng màu vàng vì chưa phổ biến nên được rất it người biết đến.

Hoa tử đằng nở vào tháng mấy? Thông thường tùy vào nhiệt độ và ở từng quốc gia khác nhau mà thời điểm hoa tử đằng nở cũng sẽ không giống nhau. Nếu muốn đi thăm cây hoa tử đằng lớn nhất thế giới thì bạn có thể du lịch đến Nhật Bản vào khoảng tháng 4 – tháng 5, hoặc ở Trung Quốc thì vào tháng 3, còn hoa tử đằng Việt Nam thường nở vào tháng 2 – tháng 3.

Hoa tử đằng Việt Nam thường nở vào tháng 2 – tháng 3

2. Ý nghĩa của hoa tử đằng

Hoa tử đằng có ý nghĩa khá giống nhau ở nhiều quốc gia, nhìn chung đều tượng trưng cho tình cảm đôi bên.

- Tại Trung Quốc: hoa tử đằng là biểu tượng của tình bạn, sự yêu mến và cảm phục dành cho đối phương.

- Tại Nhật Bản: hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, thuần khiết, sự vun đắp tình cảm của lứa đôi.

- Ở Châu Âu: hoa tử đằng là biểu tượng của lòng yêu thích, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn tri âm tri kỷ.

Hoa Tử đằng màu tím tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thủy. Trong khi đó hoa màu trắng lại tượng trưng cho tình bạn tri kỷ. Ngoài ra, loại hoa này còn là biểu tượng cho sự may mắn, mang lại cho người trồng nhiều tài lộc, thuận lợi trong cuộc sống và công việc.

Hoa tử đằng có ý nghĩa khá giống nhau ở nhiều quốc gia, nhìn chung đều tượng trưng cho tình cảm đôi bên

3. Những tác dụng của hoa tử đằng trong cuộc sống

Là một loài hoa mang vẻ sang trọng và có khả năng phủ bóng mát, công dụng tuyệt vời nhất của tử đằng chính là làm cảnh, trang trí và tạo bóng mát cho không gian sống.

Bạn có thể trồng cây hoa tử đằng ở rất nhiều vị trí như:

- Trồng trên ban công để chống nắng, giải nhiệt, hoa rủ xuống trên ban công cũng làm tăng vẻ đẹp của ngôi nhà rất nhiều.

- Trồng cây mọc trên tường bao quanh cổng và tường nhà, vừa tạo không gian tươi mát, vừa trang trí chiếc cổng nhà thêm màu sắc.

- Có thể trồng dưới đất và tạo giàn để cây bám dọc tường nhà.

- Tạo giàn và để cây phủ bóng khắp sân, giúp giảm ánh nắng mặt trời.

- Hoa tử đằng cũng có thể trồng ở công viên, các khu du lịch hay nhà hàng, quán cà phê…

Tạo giàn và để cây phủ bóng

Bên cạnh tác dụng làm cảnh, hoa tử đằng còn giúp làm sạch không khí, ngăn chặn bụi bẩn, giúp không gian sống và làm việc trở nên trong lành, rất tốt cho sức khỏe.

4. Hoa tử đằng làm món ăn, bạn có nghe chưa?

+ Mật hoa tử đằng lên men tự nhiên

Được làm từ đường, nước chanh và nước, mật hoa tử đằng đã trở thành món đồ uống khai vị tuyệt hảo vào những ngày nắng nóng. Giống như tất cả đồ uống lên men khác, chúng cũng chứa nhiều lợi khuẩn giúp làm sạch hệ tiêu hóa.

Hoa tử đằng thuộc họ đậu, vì thế hoa sẽ có vị hơi ngọt lẫn một chút đắng, chỉ cần thêm mật ong và vài viên đá lạnh là chúng ta đã có ngay ly nước giải khát vừa đẹp mắt vừa tốt cho sức khỏe.

+ Cocktail hoa tử đằng

Mật hoa tử đằng còn có thể dùng để làm ly cocktail mùa xuân. Kết hợp chúng với hoa đậu biếc đem đến cho món đồ uống này màu sắc rất đặc biệt.

Một công thức khác là kết hợp siro hoa tử đằng với quả việt quất, Chocorua Rye Whiskey, nước chanh và rượu mùi hoa tím để tạo ra ly nước màu xanh tím vô cùng đẹp mắt.

+ Kem hoa tử đằng

Bạn có thể thưởng thức những cây kem ngon mát làm từ hoa tử đằng. Hầu hết người bán tại đây không cho đường vào kem nên chúng phù hợp với hầu hết vị giác của mọi người. Nếu muốn mua một món quà lưu niệm khi du lịch đến Nhật Bản, bạn sẽ thấy rất nhiều thực phẩm và hàng hóa lấy hoa tử đằng làm chủ đề ở cả lối vào và lối ra của công viên.

Kem hoa tử đằng

5. Phương pháp trồng và chăm sóc hoa tử đằng đúng cách

Hoa tử đằng sức sống rất mãnh liệt, nên cách trồng và chăm sóc chúng cũng không quá phức tạp, công sức bỏ ra cũng không nhiều.

+ Trồng hoa

Hoa tử đằng có thể trồng bằng cách gieo hạt hoặc chiết cành. Trong đó chiết cành mang đến nhiều ưu điểm hơn nhờ việc cây phát triển tốt và nhanh ra hoa.

Hoa tử đằng có thể trồng bằng cách gieo hạt hoặc chiết cành

+ Chuẩn bị đất

Đất để trồng loài hoa này chỉ cần đảm bảo độ tơi xốp, có thể trộn thêm một ít xơ dừa, phân hữu cơ là có thể sử dụng được. Nếu có điều kiện thì nên chọn các loại đất giàu dinh dưỡng để cây sinh trưởng tốt hơn.

+ Gieo hạt

Thời điểm thích hợp để gieo hạt là vào khoảng tháng 3 – 4 hàng năm. Đầu tiên, hãy ngâm hạt giống trong nước khoảng 1 ngày. Sau khi ngâm hạt, lấy ra và gieo vào chỗ đất đã chuẩn bị trước, để cây ở nơi thoáng mát, tránh nắng gắt.

Sử dụng bình xịt phun sương giữ ẩm cho đất hàng ngày, sau khoảng 1 tuần thì hạt sẽ nảy mầm. Lúc này, có thể tách cây ra khu vực đất vườn hoặc chậu lớn để trồng tiếp.

+ Chiết cành

Phương pháp chiết cành hoa tử đằng tương tự các loại cây chiết cành khác. Nên chọn những cành to khỏe, không có sâu bệnh. Sau đó tiến hành khoanh vỏ, đắp bầu đất vào xung quanh vỏ. Sau vài ngày, cành bắt đầu mọc rễ thì cắt cành ra và trồng vào khu vực mong muốn.

Hoa tử đằng sức sống rất mãnh liệt, nên cách trồng và chăm sóc chúng cũng không quá phức tạp

+ Tưới nước

Loài cây này không cần quá nhiều nước, chỉ cần duy trì độ ẩm cho đất trồng. Khoảng 2 ngày tưới 1 lần cho ẩm đất, nếu thấy đất khô nhanh thì có thể tưới nhiều hơn. Ngược lại, nếu thấy đất quá ướt thì nên hạn chế tưới lại để tránh ngập úng, thối rễ.

+ Ánh sáng

Dù là loài hoa của khí hậu lạnh, nhưng tử đằng lại là rất ưa ánh sáng, vì thế nên trồng cây ở các khu vực thoáng. Thời gian đầu cây còn yếu thì nên có biện pháp che chắn khi nắng quá gắt.

+ Dinh dưỡng

Hoa tử đằng khá dễ sống nên phù hợp với nhiều loại đất trồng, kể cả đất khô cằn.

Nhưng tốt nhất, hãy trồng trên đất thịt vì chúng có nhiều dưỡng chất, có khả năng thoát nước tốt.

Khoảng 3 – 4 tháng, nên bón phân vi sinh, phân hữu cơ cho hoa một lần, khi bón nhớ rải đều khu vực xung quanh, không nên bón trực tiếp vào gốc có thể gây cháy rễ.

+ Tạo hình

Việc tạo hình cho hoa tử đằng khá đơn giản, vì chúng là dây leo nên tùy vào giàn leo mà cây sẽ mọc theo nhiều hình dáng khác nhau. Do đó, hãy chuẩn bị một giàn leo thật đẹp để hoa phát huy hết vẻ đẹp mà nó vốn.

+ Trị bệnh

Các bệnh thường gặp ở hoa Tử đằng có thể kể đến như đốm lá, rệp, bọ cánh cứng, chết mầm non,…

Hoa cần được chăm sóc, kiểm tra thường xuyên để sớm phát hiện bệnh, từ đó mua thuốc trị sâu rầy về phun và giải quyết tận gốc trước khi ảnh hưởng tới sức sống của hoa.

Trên đây là những thông tin thú vị mà chúng tôi cung cấp đến độc giả về hoa tử đằng, hy vọng quý bạn đọc có thể tự tay trồng và chăm sóc cho mình một cây hoa thật đẹp cho đến khi chúng thành giàn, trổ hoa thơm ngát.