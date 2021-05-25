Căn hộ 55m2 'không thừa, không thiếu' của gia đình 3 người, khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi

Điểm đặc biệt của căn hộ là sự tinh tế trong lựa chọn màu sắc, sự đơn giản trong cách kết hợp nội thất và đều hướng tới vẻ đẹp hiện đại, tiện nghi nhưng cực kỳ tối giản.

Căn nhà của chị Hà Trần ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Cách chị sắp xếp đồ vật vô cùng đẹp mắt hài hòa, khiến cho ngôi nhà trở thành không gian sống thoải mái, lý tưởng. Căn hộ chung cư của gia đình chị có diện tích trên dưới 55m2, với 1 phòng ngủ lớn và 1 phòng đa năng, được chị cải tạo thành phòng ngủ cho con. Để tiết kiệm không gian, chị Hà đã sử dụng hầu hết các loại kệ tủ hiện đại với thiết kế thông minh có thể âm tường hoặc gấp gọn.

Phòng khách được gói gọn trong vài mét vuông nhưng cũng đủ để chị Hà tạo nên vẻ đẹp ấm cúng và xinh xắn cho căn hộ - Ảnh: FBNV Một góc tủ khác của phòng khác - Ảnh: FBNV Phòng đa năng được chị cải tạo lại thành phòng ngủ cho con vô cùng đẹp mắt - Ảnh: FBNV "Căn hộ có 1 phòng ngủ + ( phòng đa năng), mình sửa lại thành phòng ngủ cho bé. Chiếc kệ chữ MK màu vàng là tên con trai Minh Khang, tấm kính giúp không gian nhà rộng nhưng vẫn riêng tư khi cần" - chị Hà chia sẻ. Được biết, ban đầu vì muốn con có không gian rộng để thoải mái vui chơi, vợ chồng anh chị quyết định không bố trí bàn ăn mà ăn ngay tại bàn đảo của bếp. Tuy nhiên, sau này được người thân tặng cho bộ bàn nên anh chị cũng sắp xếp, bày trí lại cho thật hợp lý để không làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của gia đình.

Bàn ăn xuất hiện ngoài kế hoạch nhưng vẫn hợp với màu sắc của ngôi nhà - Ảnh: FBNV Phòng ngủ với thiết kế cửa sổ lớn, thông thoáng - Ảnh: FBNV Phòng bếp tiện nghi, gọn gàng của gia đình chị - Ảnh: FBNV Phòng khách được gói gọn trong vài mét vuông nhưng cũng đủ để chị Hà tạo nên vẻ đẹp ấm cúng và xinh xắn cho căn hộ. Sofa màu xám với thiết kế bo tròn cạnh đặt trên nền gạch trắng cùng tông với tường, đủ để góc nhỏ tiếp khách trở nên lạ mắt và cuốn hút hơn. Nội thất bên trong ngôi nhà được chị lựa chọn màu nâu, xám làm chủ đạo, vừa tăng vẻ hiện đại vừa giúp màu sắc hài hòa không quá chói mắt, tạo cảm giác nhẹ nhàng, ngăn nắp. Hệ thống đèn âm tường tạo điểm nhấn sắc nét và hiện đại cho không gian nhỏ, giúp căn nhà trở nên sáng sủa hơn. Kệ, tủ xuất hiện nhiều trong ngôi nhà giúp trữ đồ nhiều mà không làm rối mắt gia chủ - Ảnh: FBNV Căn hộ không to nhưng đủ với nhu cầu sử dụng của gia đình chị - Ảnh: FBNV Với cách sắp xếp thông minh cùng việc lựa chọn nội thất hiện đại, giúp chị Hà Trần sở hữu được căn nhà tối giản cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp. Ngôi nhà khiến ai cũng phải trầm trồ vì độ "lý tưởng" của một không gian sống ngay trong căn hộ chung cư. Nguồn: Hà Trần

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