Được chàng KTS ‘phù phép’, chung cư xập xệ thành ‘thiên đường sống ảo’ với gam màu pastel dịu mát, ai cũng muốn vào ở

Những gam màu Pastel đang dần trở thành xu hướng trong lĩnh vực thiết kế nội thất nhà ở hiện nay bởi chúng mang lại cảm giác tươi mới và dịu mát. Những ngôi nhà màu pastel với sắc độ nhẹ nhàng của màu pastel, chúng không những chỉ dành riêng cho những gia chủ trẻ trung mà cũng có thể "lấy lòng" các em bé lẫn người có tuổi.

Trong hội những người "nghiện nhà", chàng trai kiến trúc sư Hoàng Vũ Lê đã khoe loạt ảnh tân trang cho ngôi nhà của mình với những gam màu pastel xanh và hồng làm chủ đạo: "Đây là một căn hộ chung cư cũ ở Sài Gòn, diện tích khoảng tầm 70 mét vuông. Mục đích cải tạo làm căn hộ dịch vụ nên mình chia đôi diện tích thành 2 căn hộ riêng biệt, lấy tông màu pastel làm chủ đạo. Một phần để giới hạn kinh phí nên mình tận dụng khá nhiều nội thất cũ để tiết kiệm, một số thì đặt đóng theo thiết kế để phù hợp tổng thể chung".