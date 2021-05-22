Được chàng KTS ‘phù phép’, chung cư xập xệ thành ‘thiên đường sống ảo’ với gam màu pastel dịu mát, ai cũng muốn vào ở

Những tông màu pastel luôn đem đến cho người nhìn cảm giác tươi mới và dịu mắt, nên việc sử dụng chúng để làm màu chủ đạo trong các ngôi nhà không còn là điều xa lạ. Điển hình như ngôi nhà bỗng dưng hóa "xinh lung linh" dưới đây.
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Những gam màu Pastel đang dần trở thành xu hướng trong lĩnh vực thiết kế nội thất nhà ở hiện nay bởi chúng mang lại cảm giác tươi mới và dịu mát. Những ngôi nhà màu pastel với sắc độ nhẹ nhàng của màu pastel, chúng không những chỉ dành riêng cho những gia chủ trẻ trung mà cũng có thể "lấy lòng" các em bé lẫn người có tuổi.
Trong hội những người "nghiện nhà", chàng trai kiến trúc sư Hoàng Vũ Lê đã khoe loạt ảnh tân trang cho ngôi nhà của mình với những gam màu pastel xanh và hồng làm chủ đạo: "Đây là một căn hộ chung cư cũ ở Sài Gòn, diện tích khoảng tầm 70 mét vuông. Mục đích cải tạo làm căn hộ dịch vụ nên mình chia đôi diện tích thành 2 căn hộ riêng biệt, lấy tông màu pastel làm chủ đạo. Một phần để giới hạn kinh phí nên mình tận dụng khá nhiều nội thất cũ để tiết kiệm, một số thì đặt đóng theo thiết kế để phù hợp tổng thể chung".
Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà đã nhận được rất nhiều tương tác và lời khen của bao người.
"Căn này tổng chi phí cải tạo rơi vào tầm 270 triệu, bao gồm 70 triệu cho phần thô, làm thêm nhà vệ sinh, lót sàn, ngăn vách, sơn nước, cải tạo ban công, hành lang... Phần còn lại là cho đồ nội thất đặt đóng, thiết bị điện, đồ trang trí...", anh chàng chia sẻ thêm. Đây được xem là ngôi nhà đáng sống, vừa đơn giản, gọn gàng và hiện đại.
Từ những ý tưởng thiết kế nội thất kết hợp cùng các tông màu pastel sẽ khiến các bạn có được cho mình những không gian hoàn hảo nhất và phù hợp nhất với sở thích của mình.