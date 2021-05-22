Được chàng KTS ‘phù phép’, chung cư xập xệ thành ‘thiên đường sống ảo’ với gam màu pastel dịu mát, ai cũng muốn vào ở

Nhà đẹp 22/05/2021 06:27

Những tông màu pastel luôn đem đến cho người nhìn cảm giác tươi mới và dịu mắt, nên việc sử dụng chúng để làm màu chủ đạo trong các ngôi nhà không còn là điều xa lạ. Điển hình như ngôi nhà bỗng dưng hóa "xinh lung linh" dưới đây.

Những gam màu Pastel đang dần trở thành xu hướng trong lĩnh vực thiết kế nội thất nhà ở hiện nay bởi chúng mang lại cảm giác tươi mới và dịu mát. Những ngôi nhà màu pastel với sắc độ nhẹ nhàng của màu pastel, chúng không những chỉ dành riêng cho những gia chủ trẻ trung mà cũng có thể "lấy lòng" các em bé lẫn người có tuổi.

Trong hội những người "nghiện nhà", chàng trai kiến trúc sư Hoàng Vũ Lê đã khoe loạt ảnh tân trang cho ngôi nhà của mình với những gam màu pastel xanh và hồng làm chủ đạo: "Đây là một căn hộ chung cư cũ ở Sài Gòn, diện tích khoảng tầm 70 mét vuông. Mục đích cải tạo làm căn hộ dịch vụ nên mình chia đôi diện tích thành 2 căn hộ riêng biệt, lấy tông màu pastel làm chủ đạo. Một phần để giới hạn kinh phí nên mình tận dụng khá nhiều nội thất cũ để tiết kiệm, một số thì đặt đóng theo thiết kế để phù hợp tổng thể chung". 

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà đã nhận được rất nhiều tương tác và lời khen của bao người.

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Căn bếp bỗng sáng sủa hơn khi được xây dựng và trang trí lại - Ảnh FBNV
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Vách ngăn cách đã được phá đi khiến không gian thoáng mát và rộng rãi hơn - Ảnh FBNV
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Phòng vệ sinh cũng trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn - Ảnh FBNV
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Một góc 'chill' cùng bạn bè hay người thân rất thoáng đãng vào mỗi buổi tối - Ảnh FBNV
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Không gian cây xanh tươi mát vào mỗi sáng và trở thành góc 'sống ảo' vào mỗi tối - Ảnh FBNV

"Căn này tổng chi phí cải tạo rơi vào tầm 270 triệu, bao gồm 70 triệu cho phần thô, làm thêm nhà vệ sinh, lót sàn, ngăn vách, sơn nước, cải tạo ban công, hành lang... Phần còn lại là cho đồ nội thất đặt đóng, thiết bị điện, đồ trang trí...", anh chàng chia sẻ thêm. Đây được xem là ngôi nhà đáng sống, vừa đơn giản, gọn gàng và hiện đại. 

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Căn nhà trở nên rộng rãi và tươi sáng hơn ban đầu rất nhiều - Ảnh FBNV
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Vật dụng trang trí nhỏ gọn và được trưng bày rất hợp lý - Ảnh FBNV
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Góc ăn được thiết kế phù hợp với không gian nhỏ của ngôi nhà - Ảnh FBNV
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Phối màu không gian phòng khách lấy tông xanh dương pastel làm chủ đạo - Ảnh FBNV
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Chỗ thư giãn và nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc vất vả - Ảnh FBNV
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Một góc 'sống ảo' khác trong nhà vô cùng 'xịn xò' - Ảnh FBNV

Từ những ý tưởng thiết kế nội thất kết hợp cùng các tông màu pastel sẽ khiến các bạn có được cho mình những không gian hoàn hảo nhất và phù hợp nhất với sở thích của mình.

Tuy chưa 'yên bề gia thất' nhưng cô nàng vẫn kịp 'an cư lập nghiệp' với căn hộ 30m2 đẹp như mơ nhờ cách trang trí tài tình

Tuy chưa 'yên bề gia thất' nhưng cô nàng vẫn kịp 'an cư lập nghiệp' với căn hộ 30m2 đẹp như mơ nhờ cách trang trí tài tình

Căn hộ có diện tích khá khiêm tốn, nhưng với cách bày trí, sắp xếp khéo léo cô nàng này đã khiến không gian có cảm giác rộng hơn so với diện tích thực.

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