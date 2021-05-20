Vườn dưa lưới trái lúc lỉu như ‘heo con’ của ông bố trẻ ai nhìn cũng choáng, kinh nghiệm trồng thì phải gọi là ‘đỉnh của chóp’

Ngôi nhà phố ở quận Tân Phú, TP HCM của vợ chồng anh Nguyễn Công Bằng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, vì khoảng sân thượng 70m2 trồng hơn 80 cây dưa lưới và hàng chục loại cây ăn quả khác như dâu, nho, ổi...

Bài viết chia sẻ về khu vườn nhà của anh Nguyễn Công Bằng (31 tuổi) và chị Phạm Thị Phượng (30 tuổi) sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. Nhiều người dường như không thể tin vào mắt mình vì ngay giữa lòng thành phố lại có người xây dựng được một khu vườn hay ho như vậy. Khu vườn hiện có hơn 80 cây dưa lưới, quả lúc lỉu trĩu cành khiến dân tình 'choáng ngợp' - Ảnh: FBNV Được biết, khu vườn trồng đầy hoa quả ấy là khoảng sân thượng rộng 70m2 của ngôi nhà mà vợ chồng anh Bằng đang sinh sống - Ảnh: FBNV Được biết, khu vườn trồng đầy hoa quả ấy là khoảng sân thượng rộng 70m2 của ngôi nhà mà vợ chồng anh Bằng đang sinh sống. Vườn cây trên cao của anh Bằng - chị Phương chủ yếu trồng dưa lưới - một trong những loại cây được đánh giá là nhạy cảm và khó sống nhất với thời tiết nắng mưa thất thường của Sài Gòn. Thế nhưng, thành quả sau nhiều năm cố gắng là giàn dưa chín cây, trái đều tăm tắp.

Chia sẻ về sở thích làm vườn của mình anh Bằng cho biết, từ khi có nhà riêng anh chị đã có ý định "trồng trọt", vừa có rau quả sạch để ăn, vừa giúp thư giãn tinh thần. Trước dưa lưới, anh Bằng và chị Phương từng thử nghiệm trồng hoa lan với hơn 200 chậu. Nhưng vì muốn có được thành phẩm là rau, trái sử dụng hàng ngày nên anh dần thu hẹp diện tích trồng lan để đầu tư chăm sóc các loại cây khác. Những quả dưa lưới được anh Bằng chăm sóc kỹ lưỡng đến từng 'chân tơ, kẽ tóc' - Ảnh: FBNV Về dưa lưới, anh chị đã từng thất bại nhiều lần trước khi có thành quả. Anh Bằng chia sẻ: "Vụ dưa đầu tiên mình trồng khoảng 30 gốc nhưng gần như thất bại do chưa biết cách phòng bệnh phấn trắng, nấm cổ rễ... Vụ dưa lưới hiện tại, thì mình chi khoảng 5 - 7 triệu tiền hạt giống, phân bón... Sau này mình phải lân la đến tận các vườn trồng dưa lưới để tìm thầy và học cách trồng. Nói chung vì mê quá nên tôi dành nhiều tâm huyết cho vườn dưa lưới tại gia".

Anh Bằng cũng không ngần ngại chia sẻ cách trồng dưa lưới thành công cho những ai có ý định cải tạo một khu vườn tại nhà. Anh cho biết hầu hết mọi người trồng dưa trên sân thượng không thành công vì không chú trọng vào công đoạn trộn đất. Khu vườn là nơi gia đình anh chị vui chơi, thư giãn những lúc rảnh rỗi - Ảnh: FBNV Đất trồng phải là đất sạch, trộn thêm trấu, và phân chuồng mới có thể cho ra thành phẩm là quả dưa ngon, ngọt - Ảnh: FBNV "Đất trồng phải là đất sạch, trộn thêm trấu, và phân chuồng (bò, dê ủ mục). Mỗi loại cây mình trộn tỉ lệ khác nhau, nhưng phải đảm bảo độ tơi xốp, tưới nước là thoát chứ không ứ lại trên mặt. Trồng rau thì trộn đất 1 lần, bón thúc 1 lần là đủ. Nhưng trồng dưa lưới thì lúc cây đậu trái phải bón thúc nhiều lần bằng đạm cá ủ và phân dơi. Trồng nhà ăn và biếu tặng là chính nên tôi không dùng phân, thuốc hóa học. Phòng sâu, bọ trĩ, nhện đỏ dùng dầu Neem. Phòng nấm bệnh cho cây thì dùng vi sinh hữu cơ tự ủ" - Anh Bằng chia sẻ. Quả dưa hấu tròn, không sâu bệnh vô cùng đẹp mắt - Ảnh: FBNV Một trong số hàng chục chùm nho trĩu quả mà anh Bằng chăm sóc - Ảnh: FBNV Những chậu rau xanh mơn mởn mát mắt khiến ai cũng muốn ăn - Ảnh: FBNV Hoa lan là loại hoa anh chị bắt đầu chăm sóc từ trước khi trồng dưa lưới - Ảnh: FBNV Những quả cà chua chín mọng trong khu vườn của anh Bằng - Ảnh: FBNV Ngoài dưa lưới, khu vườn của anh Bằng - chị Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có hàng loạt các loại rau quả khác nhau, đủ cho cả gia đình sử dụng như nho, dâu tằm, dưa hấu, cà chua... Đặc biệt các loại rau quả này đều tươi tốt, ra trái đều đặn. Hy vọng những chia sẻ của anh Bằng có thể giúp các bạn có thêm thông tin về cách trồng dưa lưới hoặc chỉ đơn giản là tạo ra một không gian thư giãn, vui chơi cho chính gia đình mình. Nguồn: Bằng Nguyễn

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