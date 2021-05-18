Giữa drama cà khịa một NTK 'nổ', Phương Lê khẳng định: 'Nhà là không gian để sống không phải để nổ'

Hoa hậu Phương Lê đăng tải không gian bên trong căn biệt thư nằm trên mảnh "đất vàng" tại khu Thảo Điền bên bờ sông Sài Gòn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thiết kế nhà ở.

Hoa hậu Quý bà Phương Lê có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai cô công chúa. Mới đây, hoa hậu chia sẻ những bức ảnh bên trong căn biệt thự nằm bên bờ sông Sài Gòn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tổng diện tích căn biệt thự lên đến 1.200m, gồm 6 phòng ngủ, 1 spa, 1 phòng chiếu phim, 1 phòng khách,, 2 bếp, 1 phòng làm việc và 1 phòng quần áo và giày.

Hoa hậu chia sẻ hình ảnh mặt tiền căn biệt thự - Ảnh: FBNV

Hồ bơi sang trọng trong biệt thự của nàng Hậu - Ảnh: FBNV Theo Phương Lê, không gian sống của cô được thiết kế đơn giản và thoáng mát bởi cả hai vợ chồng đều kinh doanh resort nên mong muốn không gian sống của hai vợ chồng đơn giản nhất. Không gian phòng ngủ đơn giản nhưng ấm cúng mà vẫn sang trọng - Ảnh: FBNV Phương Lê cũng chia sẻ thêm không gian mảnh vườn xanh mát của mình, không lớn nhưng cũng không thiếu thứ gì.

Phương Lê chia sẻ góc nhỏ trong mảnh vườn của mình - Ảnh: FBNV Phương Lê rạng rỡ bên khu vườn nhỏ - Ảnh: FBNV Đều đáng chú ý là thông qua dòng trạng thái dài hoa hậu Phương Lê tiếp tục "cà khịa" một NTK mà trước đó cô gọi người này là "thằng em bán nội thất nhái". Cô cho biết bản thân mình đã kinh doanh nội thất cao cấp từ năm 2012 và chia sẻ bí quyết để có một không gian sống đẹp như mơ thì phải lựa chọn công ty thiết kế chuyên nghiệp, đừng mướn dân thiết kế mà bản thân bán nội thất. Phương Lê đăng tải dòng trạng thái dài 'cà khịa' NTK 'nổ' - Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái của hoa hậu Phương Lê đã thu hút nhiều sự quan tâm của CĐM. Hầu hết, CĐM đều hết lời ngưỡng mộ không gian căn biệt thự.

CĐM ngưỡng mộ không gian sống của gia đình Phương Lê - Ảnh: Chụp màn hình Cũng có không ít bình luận quan tâm đến những drama xoay quanh hoa hậu gần đây, đa phần CĐM cho rằng Phương Lê đã "đá xéo" NKT mà cô không muốn gọi tên một cách khéo léo.

CĐM có phần 'hả hê' khi Phương Lê đá xấu NTK 'nổ' - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, dòng trạng thái của hoa hậu Phương Lê vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của CĐM.

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