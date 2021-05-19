Bàn tiệc đầy ắp món ăn ‘tí hon’ của 9X khiến CĐM ‘không tin vào mắt mình’ vì tinh xảo và sống động hơn thật

Chỉ với những viên đất sét, cô nàng Như Quỳnh Nguyễn đã tạo bên một bàn tiệc thịnh soạn với rất nhiều món ăn tí hon vô cùng sống động.
- 'Tan chảy' với cành hoa cúc tí hon trưng quanh năm không tàn, cách làm siêu cầu kì, tỉ mỉ nhìn thôi cũng ‘nổi da gà’
- Dùng lục bình, mây, tre làm nội thất, vợ chồng trẻ có căn hộ đẹp như mơ, vừa ‘chill’ vừa thơ ai cũng muốn đến ở
Thế giới đồ vật tí hon đã có lịch sử phát triển lâu đời tại Nhật Bản, ngày nay với sự yêu thích từ các bạn trẻ, thú vui này được du nhập vào Việt Nam.
Với niềm đam mê như vậy, cô nàng Như Quỳnh đã tự tay "chế biến" ra hàng loạt món ăn tí hon khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô nàng chia sẻ: "Chỉ vì một tình yêu to đùng với căn bếp nhỏ mà mình đem lòng yêu cả một thế giới đồ ăn tí hon thế này đây".
Những món ăn "đồ chơi" được Như Quỳnh nặn từ đất sét màu vô cùng tỉ mỉ. Sự đáng yêu của những thứ đồ tí hon khiến ai cũng phải nán lại để xem hết bộ sưu tập của cô nàng. Có thể nói tất cả sản phẩm đều được Như Quỳnh tự tay làm 100% và đạt đến độ tinh xảo gần như hoàn hảo.
Món xôi xoài hay mỳ Ý... được Như Quỳnh thu nhỏ chỉ bằng 1/10 món ăn thật, chỉ có thể "zoom" cận cảnh dưới... kính lúp mà thôi nhưng lại giống thật đến 99%.
Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen có cánh cho cô nàng: "trông còn ngon hơn món ăn thật ấy chứ". Bởi muốn sản phẩm có được màu sắc y như thật, cô nàng đã phải "mix" các màu đất cơ bản với nhau. Đây là công việc còn "khó nhằn" hơn cả khâu tạo hình cho chúng.
Bài viết của cô nàng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, nhiều cư dân mạng còn ngỏ ý muốn cô mở lớp dạy làm những đồ vật tí hon này, nhưng có lẽ do bận rộn công việc, nên tạm thời cô nàng chưa có ý định "truyền thụ" lại cho ai.
Nguồn: Như Quỳnh Nguyễn