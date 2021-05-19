Bàn tiệc đầy ắp món ăn ‘tí hon’ của 9X khiến CĐM ‘không tin vào mắt mình’ vì tinh xảo và sống động hơn thật

Nhà đẹp 19/05/2021 12:17

Chỉ với những viên đất sét, cô nàng Như Quỳnh Nguyễn đã tạo bên một bàn tiệc thịnh soạn với rất nhiều món ăn tí hon vô cùng sống động.

Thế giới đồ vật tí hon đã có lịch sử phát triển lâu đời tại Nhật Bản, ngày nay với sự yêu thích từ các bạn trẻ, thú vui này được du nhập vào Việt Nam.

Với niềm đam mê như vậy, cô nàng Như Quỳnh đã tự tay "chế biến" ra hàng loạt món ăn tí hon khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô nàng chia sẻ: "Chỉ vì một tình yêu to đùng với căn bếp nhỏ mà mình đem lòng yêu cả một thế giới đồ ăn tí hon thế này đây".

mon an ti hon 1
Đồ ăn Hàn Quốc cũng được phục vụ tại đây - Ảnh: FBNV
mon an ti hon 2
Bữa sáng 2 người vừa đẹp vừa ngon - Ảnh: FBNV
mon an ti hon 3
Nhiều người bị 'u mê' với hộp bánh quy xinh đẹp này - Ảnh: FBNV
mon an ti hon 4
Những chiếc bánh chân thật như đồ ăn thật - Ảnh: FBNV

Những món ăn "đồ chơi" được Như Quỳnh nặn từ đất sét màu vô cùng tỉ mỉ. Sự đáng yêu của những thứ đồ tí hon khiến ai cũng phải nán lại để xem hết bộ sưu tập của cô nàng. Có thể nói tất cả sản phẩm đều được Như Quỳnh tự tay làm 100% và đạt đến độ tinh xảo gần như hoàn hảo.

Món xôi xoài hay mỳ Ý... được Như Quỳnh thu nhỏ chỉ bằng 1/10 món ăn thật, chỉ có thể "zoom" cận cảnh dưới... kính lúp mà thôi nhưng lại giống thật đến 99%.

mon an ti hon 5
Hộp bánh quy 'xinh xẻo' nhất mạng xã hội đây - Ảnh: FBNV
mon an ti hon 6
Căn bếp đầy đủ tiện nghi khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh: FBNV
mon an ti hon 7
Tiệm bánh ngọt 'hoành tá tràng' với hàng loạt chiếc bánh nóng hổi thơm ngon - Ảnh: FBNV
mon an ti hon 8
Món xôi xoài vừa ngon vừa đẹp khiến ai cũng muốn ăn - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen có cánh cho cô nàng: "trông còn ngon hơn món ăn thật ấy chứ". Bởi muốn sản phẩm có được màu sắc y như thật, cô nàng đã phải "mix" các màu đất cơ bản với nhau. Đây là công việc còn "khó nhằn" hơn cả khâu tạo hình cho chúng.

Bài viết của cô nàng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, nhiều cư dân mạng còn ngỏ ý muốn cô mở lớp dạy làm những đồ vật tí hon này, nhưng có lẽ do bận rộn công việc, nên tạm thời cô nàng chưa có ý định "truyền thụ" lại cho ai.

Nguồn: Như Quỳnh Nguyễn

Về quê 'trốn' dịch, mẹ đảm khiến dân tình 'phát sốt' vì cuộc sống thơ mộng như tranh

Về quê 'trốn' dịch, mẹ đảm khiến dân tình 'phát sốt' vì cuộc sống thơ mộng như tranh

Thời điểm dịch bệnh "hoành hành", các con buộc phải nghỉ hè sớm, chị Thanh Nhan Dang đã cùng gia đình về quê, sống cuộc sống nên thơ trữ tình trong căn nhà sàn mộc mạc, sáng nuôi cá, chiều trồng rau.

Xem thêm
Từ khóa:   đồ trang trí trang trí nhà đồ vật tí hon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ