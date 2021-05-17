Về quê 'trốn' dịch, mẹ đảm khiến dân tình 'phát sốt' vì cuộc sống thơ mộng như tranh

Thời điểm dịch bệnh "hoành hành", các con buộc phải nghỉ hè sớm, chị Thanh Nhan Dang đã cùng gia đình về quê, sống cuộc sống nên thơ trữ tình trong căn nhà sàn mộc mạc, sáng nuôi cá, chiều trồng rau.
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Cuộc sống thành phố bận rộn, ngột ngạt bởi khói bụi và sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhiều người đều muốn được "bỏ trốn" về quê, sống hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ. Chị Thanh Nhan cũng vậy, chị chọn về quê vào lúc này một phần trách dịch, một phần để các con có được mùa hè đúng nghĩa.
Chị Thanh Nhan chia sẻ về cuộc sống ở quê, khiến ai cũng nôn nao được trở về: "Nhoằng cái hết buổi. Đong đả cái gió heo heo sớm mùa hè, ăn sáng như ăn trưa rồi đi dọn dẹp. Rửa bát, quét sân, ngó nghiêng ao chuôm. Ngắt tí cỏ dại trong vườn chêm vào lọ, thế là có mấy góc hoa trong nhà ưng ý. Ve kêu râm ran nên tiếng chơi máy tính trộm của tụi nhỏ mẹ không nghe thấy, chờ ngớt nắng rồi bắt giun xách cần ra ao câu cá. Về núi nên tụi nhỏ không có nhu cầu ngủ trưa, canh người lớn chợp mắt là phi đi nghịch, cũng kệ dãi nắng cho đen nhem nhẻm màu quê khoẻ khoắn. Thế mới là hè".
Xuất phát từ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình cả, chị Thanh Nhan đã chọn mua một ngôi nhà ở quê để cả nhà có thể thường xuyên về nghỉ ngơi cũng như chia sẻ không gian sống bình yên cùng mọi người bằng cách mở dịch vụ homestay.
Căn nhà chị chọn đúng chất "nông thôn" với chiếc bàn gỗ được đóng từ tấm ván đã cũ, đặt ngay dưới gốc mít sai trái, ngồi nghỉ mát vào buổi trưa hè thì còn gì bằng. Khoảng sân vườn với các loại rau, củ quả tươi rói, có thể hái vào nấu là có ngay bữa cơm nhà ngon lành không lo sâu bọ, phân thuốc độc hại.
Sự mộc mạc còn đến từ những đồ vật trong nhà, chiếc ghế đan mây vừa chắc vừa hòai niệm, cái tô, cái bát bằng đất nung có vài chỗ mẻ nhưng lại là điểm nhấn cho sự bình yên ở nơi đây. Sự bình yên của căn nhà cũng đã lọt vào những thước phim "Hướng dương ngược nắng", khiến nhiều khán giả từng say đắm và muốn tiềm đến.
Bài chia sẻ của chị Thanh Nhan thu hút được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, không chỉ vì ngôi nhà từng là cảnh quay của một bộ phim nổi tiếng mà còn vì cảm giác bình yên, thong dong mà ngôi nhà mang lại. Một tài khoản đã bình luận: "Mỗi ngày làm việc mệt mỏi mà được trở về với ngôi nhà như thế này thì còn gì bằng".
Nguồn: Thanh Nhan Dang