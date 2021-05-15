Gia chủ tự thiết kế nhà từ A đến Z, khách đến thăm phải trầm trồ: 'Nhà trông như cung điện, vào khéo lạc không biết lối ra'

Nhà đẹp 15/05/2021 06:11

Gần đây, cư dân mạng lại được một phen mắt chữ O mồm chữ A trước bài chia sẻ của chị Vũ Ngọc Hương Trang. Trong bài viết chị Trang đăng tải hình ảnh về căn nhà của bố mẹ ở TP. Hải Phòng, căn nhà không chỉ rộng mà còn vô cùng sang trọng, lộng lẫy như một cung điện.

Ngay khi đăng tải trên nhóm Nghiện Nhà, bài viết của chị Trang thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là những ai yêu thích ngắm các ngôi nhà đẹp. Ngôi nhà không chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong từ nội thất đến phong cách thiết kế đều khiến người ta choáng ngợp.

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Mặt tiền căn nhà của bố mẹ chị Trang ở Hải Phòng - Ảnh: FBNV
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Cầu thang được làm bằng gỗ hương đỏ vô cùng quý giá - Ảnh: FBNV
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Phòng khách sang trọng với những bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo - Ảnh: FBNV

Nội thất đa phần được làm bằng gỗ, những bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo trông vừa cổ kính vừa sang trọng. Màu sắc nội tại của căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa màu đỏ và vàng ánh kim với điểm nhấn chính là hệ thống cầu thang đỏ ngay giữa nhà, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp ngôi nhà sáng sủa rực rỡ hơn. Chị Trang chia sẻ: "Bố mình đặc biệt thích màu vàng... Đây là căn nhà bố mình tự thiết kế từ A- Z".

Điều khiến cư dân mạng trầm trồ không kém chính là độ chịu chơi của gia chủ, dù đã xây hơn 10 năm, nhưng cứ mỗi dịp tết đến xuân về, vị đại gia Hải Phòng này lại cho trùng tu, sơn sửa lại nên nhìn ngôi nhà lúc nào cũng như vừa mới xây xong.

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Phòng bếp lớn và được trang trí cầu kì - Ảnh: FBNV
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Một góc nhỏ thang máy tầng 6 - Ảnh: FBNV
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Toàn cảnh hành lang tầng 5 của căn nhà - Ảnh: FBNV
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Gian phòng thờ rộng và mang đậm phong cách Á Đông - Ảnh: FBNV

"Căn nhà của bố mình xây xong 10 năm rồi. Nhưng trước tết năm nào bố mình cũng sơn sửa đại tu lại nhà nên nhìn cũng còn khá mới. Đợt xây xong định sang Trung Quốc mua nội thất mà bố bận công việc nên mãi vẫn dùng lại đồ nội thất cũ, năm nay rảnh định đi mua lại dính Covid, thôi khả năng đợi xây nhà mới thì mua một thể" - Chị Trang nói.

Không chỉ có sự xa hoa bên trong, mặt ngoài của ngôi nhà cũng khiến ai đi qua đều phải ngước nhìn bởi sự hoành tráng và to lớn của nó. Được xây ở vị trí đắc địa của TP. Hải Phòng cùng với nét lộng lẫy nên nhiều người nhầm tưởng đây là một khách sạn hạng sang.

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Gia đình chị Trang cùng bố mẹ mỗi dịp tết - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh với hơn 40 tấm về các ngóc ngách của căn nhà nhanh chóng thu hút hơn 70.000 lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Rất nhiều ý kiến ngưỡng mộ biệt thự của gia đình chị được thiết kế đẹp và hoành tráng, một cư dân mạng đã bình luận: "Đẹp tuyệt vời, trông như một cung điện sang trọng".

Nguồn: Vũ Ngọc Hương Trang

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