'Tan chảy' với cành hoa cúc tí hon trưng quanh năm không tàn, cách làm siêu cầu kì, tỉ mỉ nhìn thôi cũng ‘nổi da gà’

Bài chia sẻ của chị Ha An Nguyen thu hút được rất nhiều cư dân mạng ngay khi đăng tải. Nhiều người đã rất bất ngờ và không tin vào mắt mình vì cành hoa cúc nhỏ xíu ấy không chỉ đẹp mà còn giống hệt như thật.

Nói về việc chọn hoa cúc vàng để tạo hình thay vì các loại hoa khác đẹp hơn, màu sắc hơn thì chị Ha An chia sẻ: "Ngày bé mình vẫn hay đi chợ với mẹ, đúng hơn là đứng trông xe trong lúc mẹ vào mua cá thịt rau củ. Hồi đấy ở quê mình các loại hoa bày bán ở chợ có vẻ không phong phú lắm, trong kí ức của mình cứ Rằm hay Mồng Một hàng tháng mẹ đều mua hoa cúc vàng. Giờ lớn hơn nữa rồi, trên đường đi làm có nhiều xe bán rong hoa của các cô, đủ thức đủ loại đa dạng, nhưng hoa cúc vàng với mình vẫn rất thân quen, nhìn quả bưởi bóc vỏ xòe cánh hay bó cúc vàng gói trong tờ giấy báo cũ, là nhớ lễ mẹ mua thắp hương ở quê. Mình mô phỏng hình ảnh quen thuộc đó lại bằng mô hình bé xíu, để có thể trưng quanh năm, ngắm nhìn lúc muốn".