'Tan chảy' với cành hoa cúc tí hon trưng quanh năm không tàn, cách làm siêu cầu kì, tỉ mỉ nhìn thôi cũng ‘nổi da gà’

Thú vui chơi đồ vật tí hon không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ tỉ mỉ, khéo léo. Gần đây, tài khoản Facebook Ha An Nguyen đã chia sẻ cách làm ra một cành hoa cúc vàng nhỏ "xíu xiu" vừa xinh xắn vừa đáng yêu khiến ai xem qua cũng cảm thấy thích thú.
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Bài chia sẻ của chị Ha An Nguyen thu hút được rất nhiều cư dân mạng ngay khi đăng tải. Nhiều người đã rất bất ngờ và không tin vào mắt mình vì cành hoa cúc nhỏ xíu ấy không chỉ đẹp mà còn giống hệt như thật.
Nói về việc chọn hoa cúc vàng để tạo hình thay vì các loại hoa khác đẹp hơn, màu sắc hơn thì chị Ha An chia sẻ: "Ngày bé mình vẫn hay đi chợ với mẹ, đúng hơn là đứng trông xe trong lúc mẹ vào mua cá thịt rau củ. Hồi đấy ở quê mình các loại hoa bày bán ở chợ có vẻ không phong phú lắm, trong kí ức của mình cứ Rằm hay Mồng Một hàng tháng mẹ đều mua hoa cúc vàng. Giờ lớn hơn nữa rồi, trên đường đi làm có nhiều xe bán rong hoa của các cô, đủ thức đủ loại đa dạng, nhưng hoa cúc vàng với mình vẫn rất thân quen, nhìn quả bưởi bóc vỏ xòe cánh hay bó cúc vàng gói trong tờ giấy báo cũ, là nhớ lễ mẹ mua thắp hương ở quê. Mình mô phỏng hình ảnh quen thuộc đó lại bằng mô hình bé xíu, để có thể trưng quanh năm, ngắm nhìn lúc muốn".
Để làm được một cành hoa cúc nhỏ xinh trưng quanh năm không tàn như chị Ha An cần phải siêu tỉ mỉ và khéo léo mới có thể làm được.
Vật liệu cần chuẩn bị
- Đất sét màu.
- Hoặc dùng màu pha trực tiếp vào đất sét. (Màu vàng cho cánh hoa cúc, màu xanh cho thân và lá).
- Dụng cụ đầu tròn.
- Nhíp nhọn.
Cách thực hiện
- Tạo hình cánh hoa cúc: Lấy thành từng phần đất nhỏ vừa đủ cho một cánh hoa, dùng dụng cụ đầu tròn tạo dáng cho cánh.
- Mỗi cánh hoa cúc có dáng khum tròn, lòng cánh hoa có độ sâu. Một bông hoa cúc được làm từ 5-6 lớp cánh hoa, mỗi lớp từ 12-25 cánh.
- Gắn thành bông hoa: Dán từng lớp cánh, cánh nhỏ vào trong và khum hơn, các lớp ngoài cánh hoa sẽ to hơn và xòe rộng dần.
Chỉ cần tỉ mỉ và khéo léo cộng với các dụng cụ đơn giản là bạn đã có thể "tậu" được một cành hoa cúc vàng vừa xinh vừa đáng yêu và đặc biệt trưng quanh năm mà không bao giờ héo úa. Hy vọng những chia sẻ của chị Ha An sẽ giúp các bạn có được những phút giây thư giãn, giải trí ngay tại nhà trong mùa dịch này.
Nguồn: Ha An Nguyen