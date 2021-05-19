Mạnh tay chi 300 triệu cải tạo bếp và phòng ngủ, gia chủ ‘há hốc’ không nhận ra nhà mình 'vì đẹp như phim'

Gia đình chị Mai Tú Anh (Hà Nội) đã chi hơn 300 triệu đồng để thuê người cải tạo lại căn bếp và phòng ngủ cũ của gia đình, sau thời gian thi công, chính chị và chồng cũng không thể nhận ra đây là nhà của mình.

Chị Tú Anh chia sẻ ngôi nhà chị đang sinh sống được xây từ năm 97-98 nên khá là cũ và xuống cấp nhưng vì không có nhiều kinh phí và chỉ muốn tái xây dựng lại phòng ngủ và bếp để có không gian thoải mái, thoáng đãng hơn. Vì vậy, chị đã thuê người cải tạo lại, biến căn bếp 11m2 nhỏ hẹp và phòng ngủ chật ních đồ thành nơi sống lý tưởng của cả nhà. Căn bếp ban đầu rất bừa bộn, ngoài các dụng cụ nấu nướng thì nó còn chứa ti tỉ thứ nào là chiếc bàn nhựa ngồi uống trà hay hàng tá lon, lọ gia vị cũ đã từ lâu không dùng tới, nhưng chị vẫn để đó vì không có thời gian dọn dẹp. Chị Tú Anh chia sẻ: "Chiếc chạn bát chắc cũng 20 năm tuổi, thực sự cả năm vợ chồng mình cơm đường cháo chợ, ăn ké bà ngoại chứ nhìn cái bếp không có hứng muốn nấu ăn".

Đồ đạc được để ngổn ngang trong bếp gây mất thẩm mỹ - Ảnh: FBNV Căn bếp cũ khiến chị không muốn bước vào nấu ăn - Ảnh: FBNV Sau khi đắn đo suy nghĩ, vợ chồng chị quyết định "vứt sạch" những đồ đạc cũ không cần thiết và nhờ người thiết kế lại toàn bộ không gian. Cũng với diện tích 11m2 nhỏ hẹp, nhưng sau khi cải tạo thì hoàn toàn khác biệt, vừa đẹp vừa gọn gàng hệt như những căn bếp trong phim. Căn bếp cũ bí bách vì không có chỗ nào để thoát hơi thì nay chị Tú Anh đã cho thông thêm 1 cánh cửa sổ. Cửa sổ tuy nhỏ nhưng công năng cực kỳ lớn, vừa giúp không gian thông thoáng vừa cho ánh sáng chiếu vào làm bừng sáng khu bếp.

Cũng với diện tích 11m2 nhỏ hẹp, nhưng sau khi cải tạo thì hoàn toàn khác biệt, vừa đẹp vừa gọn gàng hệt như những căn bếp trong phim - Ảnh: FBNV Hệ thống tủ kệ cũng được thay mới hoàn toàn - Ảnh: FBNV Căn bếp mới được thông thêm cửa sổ - Ảnh: FBNV Còn về phòng ngủ với diện tích rộng lên đến 22m2 nhưng vì đồ đạc không được xếp ngay ngắn gọn gàng thêm việc khi có con vợ chồng chị phải mua thêm nhiều thứ khác nên trông rất chật chội. Căn phòng trông như một "mớ bòng bong", vừa quần áo vừa giày dép, tủ kệ. Chị Tú Anh bộc bạch: "Toàn bộ đồ đạc trong phòng là đồ mua khi cưới nên không tính khi có con sẽ phát sinh khá nhiều thứ khác. Tủ quần áo không kích trần nên bị thiếu. Giường 1m8 không nhồi được 4 người và thế là kê thêm giường phụ cho con". Với diện tích rộng lên đến 22m2 nhưng vì đồ đạc không được xếp ngay ngắn, gọn gàng nên trông rất chất chội - Ảnh: FBNV Căn phòng ngủ chật chội với rất nhiều đồ đạc linh tinh - Ảnh: FBNV Để có được không gian sống mới tiện nghi và sạch đẹp hơn, chị Tú Anh đã cho thay toàn bộ vật dụng trong phòng, chiếc giường cũ của vợ chồng chị và chiếc giường phụ của 2 con được thay bằng loại giường nằm thông minh, với phần hông được lắp thiết kế có thể dễ dàng kéo ra, đẩy vào thuận tiện làm nơi ngủ của các con. Hệ thống tủ tuy không được làm âm tường nhưng với sự sắp xếp hợp lý hơn trước nên trông hợp mắt và vô cùng đẹp. Cả 2 căn phòng sau khi được cải tạo thì trở thành không gian hoàn toàn khác - Ảnh: FBNV Phỏng ngủ mới với nội thất thông minh, hiện đại - Ảnh: FBNV Cả 2 căn phòng sau khi được cải tạo thì trở thành không gian hoàn toàn khác, chị Tú Anh chia sẻ đến chính chị và chồng cũng không thể nhận ra sự thay đổi này. Được biết, với khoảng 300 triệu vợ chồng chị Mai Tú Anh đã có thể biến một nơi cũ kỹ thành không gian sống lý tưởng mà ai cũng muốn đến ở. Nguồn: Mai Tú Anh

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