Không nên trồng cây gì trước nhà để tránh điềm xấu?

Tâm linh - Tử vi 16/01/2021 20:07

Không nên trồng cây gì trước nhà để tránh những điều không hay? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết

Cây xanh là thứ không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà, ngoài việc trang trí nhà cửa, giúp không khí trong lành hơn thì các loài cây còn đóng một vai trò quan trọng trong “hệ thống những mắt xích phong thủy” nhà bạn. Một trong những vị trước thường được quan tâm nhất khi quyết định trồng cây đó chính là trước nhà vì đây là nơi quan trọng, hội tụ nhiều luồng khí. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu không nên trồng cây gì trước nhà để tránh những điều xấu trong bài viết dưới đây.

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Không nên trồng cây gì trước nhà để tránh những điều không hay? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Những lý do bạn nên trồng cây cảnh trước nhà

Lợi ích về sức khỏe và tinh thần

Bất kỳ loài cây nào khi trồng trước nhà của bạn đều góp phần thanh lọc không khí xung quanh, giúp bạn có một không gian trong xanh hơn. Một số loài cây còn có những đặc tính đặc biệt như: lọc khí độc, hút điện từ có hại từ các đồ vật điện tử… Ngoài ra, trồng cây trước nhà đặc biệt tốt cho tinh thần của bạn, giúp bạn xua tan đi phần nào những căng thẳng trong công việc và cuộc sống trong quá trình chăm bón cây xanh.

Lợi ích theo quan niệm phong thủy

Theo quan niệm phong thủy thì khu vực trước nhà là nơi giao nhau của nhiều luồng khí. Nếu bạn chọn đúng loại cây phù hợp với mệnh của gia chủ sẽ mang đến luồng khí tốt, thu hút tài lộc và may mắn.

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Không nên trồng cây gì trước nhà

Theo quan niệm phong thủy, những loại cây không nên trồng trước nhà có thể kể đến như:

Cây dâu tằm 

Mặc dù là loại cây mang lại nhiều gia trị kinh tế cùng với những lợi ích tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cây dâu tằm là một trong những loại cây cấm kỵ trồng trước nhà vì sẽ mang đến nhiều điều không may. Hơn nữa có quan điểm cho rằng chữ “dâu” trong tiếng Hán có nghĩa là “tang” nên gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn nếu trồng cây dâu tằm trước nhà.

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Nhiều người lại cho rằng không nên trồng cây dâu tằm trước nhà vì sẽ mang đến nhiều điều không may - Ảnh minh họa: Internet

Cây liễu

Cây liễu cũng nằm trong số những loại cây không nên trồng trước nhà. Đặc điểm nổi bật của cây là thân nhỏ, lá nhỏ, mỏng, có xu hướng rủ xuống. Những điều này khi xét theo quan niệm phong thủy thì không hề tốt cho gia chủ bởi lẽ khi cây có thân càng nhỏ, càng mỏng thì năng lượng lại có xu hướng tiêu cực hoặc phân chia càng nhiều.

Cây đa

Hình ảnh cây đa xuất hiện rất nhiều trong kho tàng thơ văn Việt Nam và trong ký ức cũng không ít em nhỏ thế hệ trước. Cây đa trong các truyện cổ tích thường gắn với hình tượng tâm linh, người ta cho rằng cây đa là loài cây của âm phủ, có xu hướng thu hút những linh hồn và âm khí không tốt. Do đó, nếu bạn muốn giữ nguồn năng lượng tích cực, sự may mắn, bình an cho gia đình thì không nên trồng loại cây này trước nhà.

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Cây đa là loài cây của âm phủ, có xu hướng thu hút những linh hồn và âm khí không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cây vối

Cây vối được biết đến là loài cây có nhiều tác dụng hữu ích cho con người. Cây này thường được dùng để chữa bệnh, làm nước mát thanh lọc cơ thể. Đặc điểm quan trọng nhất mà bạn không nên trồng cây vối trước nhà là do cây này thuộc loại ưa độ ẩm cao như ven hồ, bờ ao… Khi trồng ở trước nhà thì loại cây này rất dễ héo hoặc chết đi, điều này có thể mang lại vận xui cho gia chủ.

Cây mít

Quả mít nói riêng hay cây mít nói chung đều rất hữu ích với con người. Nếu bạn đi đến các vùng quê nước ta thì sẽ bắt gặp loài cây này được trồng ở sau nhà rất nhiều, nó cũng được trồng ở hai bên hoặc sau những ngôi chùa. Theo quan niệm phong thủy thì không nên trồng cây mít trước nhà vì chúng quá to sẽ cản trở năng lượng tích cực vào nhà, hơn nữa chúng còn tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực.

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Theo quan niệm phong thủy thì không nên trồng cây mít trước nhà vì chúng quá to sẽ cản trở năng lượng tích cực vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng

Nhiều người cho rằng cây xương rồng có khả năng trừ tà và do đó họ trồng ở bất kỳ đâu họ thích. Vậy điều này có đúng không? Câu trả lời là việc làm này không hợp lý tí nào. Bạn chỉ nên trồng xương rồng ở sau nhà để phát huy công dụng trừ tà của nó. Còn nếu đặt nó ở trước nhà thì chính những chiếc gai nhọn đó sẽ ngăn cản tài lộc của bạn.

Những điều cần lưu ý khi trồng cây trước nhà

Hướng trồng cây

Khi trồng cây bạn nên tránh hướng đối diện cửa nhà vì nhiều khả năng loài cây này sẽ che đi nhà bạn làm giảm lượng ánh nắng mặt trời tự nhiên vào nhà. Từ đó làm cản trở nguồn năng lượng tốt đi vào. Ngoài ra, bạn cũng cần căn cứ vào hướng ngôi nhà để lựa chọn hướng trồng cây cũng như loại cây thích hợp.

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Khi trồng cây bạn nên tránh hướng đối diện cửa nhà vì nhiều khả năng loài cây này sẽ che đi nhà bạn làm giảm lượng ánh nắng mặt trời tự nhiên vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc cây thường xuyên

Dù bạn trồng bất kỳ loại cây gì thì bạn cũng cần đảm bảo rằng chúng phải được cắt tỉa gọn gàng và nhận được sự chăm sóc tốt từ bạn. Vì nếu để cây lòa xòa hay chết trước nhà sẽ mang đến điềm không tốt cho gia chủ.

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Dù bạn trồng bất kỳ loại cây gì thì bạn cũng cần đảm bảo rằng chúng phải được cắt tỉa gọn gàng và nhận được sự chăm sóc tốt từ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi quyết định trồng một loại cây nào trước nhà thì gia chủ cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh làm ảnh hưởng đến phong thủy tổng thể của ngôi nhà. Các bạn đọc chỉ nên xem những thông tin trên như một nguồn tham khảo. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề không nên trồng cây gì trước nhà có thể giúp ích cho các bạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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