Tuổi Tân Mùi hợp cây gì theo phong thủy?

Tuổi Tân Mùi hợp cây gì ? Bạn sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi và đang chọn loài cây phong thủy nào để trang trí nội thất cho ngôi nhà và nơi làm việc của mình? Liệu loài cây đó có phù hợp với tuổi của bạn? Đó chính là vấn đề mà nhiều người tuổi Tân Mùi 1991 thắc mắc. Cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu xem tuổi Tân Mùi hợp với cây gì, nên chọn cây gì để phong thủy vượng qua bài viết sau!

Không khó để nhận ra người tuổi Tân Mùi mang trong mình đầy đủ các đặc điểm tính cách của mệnh Thổ như ổn định, bền vững và nguyên tắc. Sống theo phương châm “chậm mà chắc”, người tuổi Tân Mùi luôn tạo được lòng tin với người khác một cách tuyệt đối.

Những người tuổi Tân Mùi có năm sinh là 1931 và 1991, ngũ hành thuộc mệnh Thổ, cụ thể là Lộ Bàng Thổ, tức là đất ven đường. Trong 6 nạp âm của mệnh Thổ, Lộ Bàng Thổ là nạp âm được con người tạo ra, con người đi nhiều mới tạo ra đường. Vì vậy, Lộ Bàng Thổ có tính cách đặc trưng khá khác biệt so với các nạp âm khác.

Người tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hợp với mệnh Hỏa và Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy. Như vậy, người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ thì nên ưu tiên các loài cây có màu sắc thuộc mệnh Hỏa như màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu tím,... hoặc các màu sắc thuộc mệnh Thổ như màu nâu, màu vàng,...

Tuổi Tân Mùi hợp cây gì?

Như phân tích ở trên, cây phong thủy phù hợp với tuổi Tân Mùi phải có ngũ hành thuộc mệnh Hỏa hoặc Thổ. Các loài cây phong thủy đang được nhiều người tuổi Tân Mùi yêu thích hiện nay là: cây ngũ gia bì, cây phong lá đỏ, cây trầu bà đế vương,... Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết từng loài cây này ngay sau đây:

Cây phong lá đỏ

Tuổi Tân Mùi hợp cây gì để bàn làm việc? Cây phong lá đỏ có tên khoa học là Acer Rubrum. Đây là một trong những loài cây phong thủy được lựa chọn nhiều nhất cho người tuổi Tân Mùi.

Cây phong lá đỏ mệnh Hoả hợp với tuổi Tân Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Lá cây có màu đỏ đặc trưng nên không có gì bất ngờ khi cây phong lá đỏ có ngũ hành thuộc mệnh Hỏa. Như vậy, cây phong lá đỏ là loài cây phù hợp để trên bàn làm việc cho người tuổi Tân Mùi, giúp củng cố vận khí của bản thân đồng thời thu hút được nguồn vượng khí từ bên ngoài.

Lưu ý: Cây phong lá đỏ là loài cây sinh trưởng tốt ở điều kiện đất ẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi trồng cây, bạn nên đặt cây ở những nơi thoáng mát, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng đừng quá gay gắt, tránh cây bị héo úa. Đặc biệt, chậu cây cần có lỗ thoát nước, tránh cây bị úng, thối rễ.

Cây hoa trạng nguyên

Người tuổi Tân Mùi hợp cây phong thủy nào? Với tên gọi là hoa trạng nguyên, loài cây này được người tuổi Tân Mùi cực kỳ yêu thích. Hoa trạng nguyên có màu đỏ, ngũ hành thuộc mệnh Hỏa. Do đó, đương nhiên sẽ hợp với người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, đem lại may mắn, vượng khí cho Tân Mùi và nhiều ý nghĩa hơn thế.

Cây hoa trạng nguyên phù hợp với bàn làm việc của tuổi Tân Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tương truyền, ngày xưa có cậu học trò nhỏ trên đường lên kinh thành dự thi, bỗng nhiên nhìn thấy chậu cây xanh mọc bên đường. Cậu ấy sợ cây sẽ chết nên mang theo bên mình. Cái cây gắn bó với cậu từ lúc đi thi cho tới khi về nhà. Một thời gian sau, cây nở hoa màu đỏ tươi, cùng lúc đó cậu đã nhận được kết quả đỗ trạng nguyên. Màu đỏ như một lời chúc mừng dành cho câu, vì vậy cây được đặt là cây hoa trạng nguyên.

Như vậy, cây hoa trạng nguyên có ý nghĩa phong thủy chính là đem lại sự thành công, đỗ đạt trong thi cử cũng như may mắn trong cuộc sống cho người tuổi Tân Mùi.

Cây trầu bà đế vương

Cây trầu bà đế vương đem lại may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi 1991 hợp cây gì? Mỗi loại cây xanh đều có một ý nghĩa riêng và cây trầu bà đế vương cũng vậy. Cụ thể, loài cây này có ý nghĩa may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là phương diện quyền lực. Trầu bà đế vương là loài cây thân thảo, dạng leo, lá đơn, gốc lá hình trái tim.

Có 2 loại cây trầu bà đế vương khác nhau là loại màu xanh hoàn toàn và loại có những đốm vàng rải rác trên lá. Lá cây trầu bà đế vương có đốm vàng, ngũ hành thuộc mệnh Thổ, phù hợp với tuổi Tân Mùi. Loài cây này rất dễ sống, ưa nước và bóng râm. Đây cũng là cây cảnh được nhiều người tuổi Tân Mùi lựa chọn để đặt trên bàn làm việc.

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Cây lan quân tử

Cây Lan quân tử hợp với tuổi Tân Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Loài cây cảnh này có lá dài xanh mướt, đem lại không khí tươi mát. Những đóa hoa màu đỏ đem lại may mắn và tượng trưng cho tình yêu. Chính màu đỏ khiến cây lan quân tử có ngũ hành thuộc mệnh Hỏa, cực kỳ hợp với người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ.

Cây lan quân tử có khả năng sinh trưởng tốt, kể cả trong điều kiện khắc nghiệt, thể hiện khí chất kiên cường, không khuất phục khó khăn. Vì vậy, để cây lan quân tử trong nhà sẽ giúp người tuổi Tân Mùi có được tài lộc, thịnh vượng.

Trên đây là thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi tuổi Tân mùi hợp cây gì theo phong thủy. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ lựa chọn được cho mình một chậu cây phù hợp, đem lại vượng khí và may mắn cho bản thân.