Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2021 nam mạng chi tiết

Vận khí của mỗi người đều thay đổi qua mỗi năm, do đó hầu hết ai cũng quan tâm đến việc dự đoán tử vi trong năm mới để có sự chuẩn bị tốt hơn. Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2021 nam mạng giúp bản mệnh hiểu biết và định hướng hành động trong năm, từ đó có thể xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc và thành công hơn. Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu chi tiết về tử vi Mậu Thìn 2021 nam mạng ngay sau đây.

Sao Kế Đô là hung tinh luôn đem lại sự buồn khổ, thờ ơ, chán nản. Sao Kế Đô có sức mạnh vô cùng lớn, bản mệnh bị ảnh hưởng bởi hung tinh này sẽ cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi về chính bản thân mình.

Nam mạng tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, tức tuổi con rồng, thường được gọi là Thanh Ôn Chi Long, Rồng Trong Sạch, Rồng Ôn Hòa.

Nhìn chung sao Kế Đô chiếu mệnh nam hay nữ đều xấu cả, nhưng người nào mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần bất ổn, hay chán nản buồn phiền trong lòng. Bên cạnh đó có gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải lông bông xa xứ. Nam mạng gặp sao này cần phải đi xa mới có tiền bạc, nếu cứ quẩn quanh trong nhà sẽ gặp tai ương hoặc bị nữ giới hại.

Vận hạn nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2021

Nếu gặp Địa Võng sẽ có nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi lúc tối trời. Không nên cho người lạ ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ lậu bị quốc cấm. Đặc biệt là cẩn thận lời ăn tiếng nói rầy rà đa đoan.

Vận hạn nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Vận niên tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng năm 2021

Long Đắc Vũ là rồng gặp mây làm mưa cho thiên hạ. Trong năm nay, bản mệnh sẽ có nhiều công to việc lớn phải làm. Tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở lúc đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi thì sẽ có kết quả đẹp

Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó khăn những bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, sau sẽ được công thành danh toại. Trong năm này bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên cần tỉnh táo suy xét trước sau để tránh dễ bị lừa gạt về tình cảm.

Tam Tai

Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm sẽ gặp hạn Tam Tai một lần.

Bản mệnh tuổi Mậu Thìn, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm Tam tai như: Bính Dần, Mậu Dần, Kỷ Mão, Đinh Mão, Canh Dần, Mậu Thìn, Canh Thìn, Tân Mão, Quý Mão, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn.

Như vậy thì trong năm 2021, tuổi Mậu Thìn nam mạng sẽ không phạm hạn Tam Tai.

Trong năm 2021, tuổi Mậu Thìn nam mạng sẽ không phạm hạn Tam Tai - Ảnh minh họa: Internet

Kim Lâu

Tuổi Kim Lâu là khái niệm trong khoa học cổ Phương Đông nhằm chỉ vận hạn nên tránh khi làm nhà hoặc cưới hỏi. Theo kinh nghiệm dân gian để lại thì “một, ba, sáu, tám thị Kim lâu”. Tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư trùng với một trong bốn số trên thì phạm Kim lâu.

Như vậy thì trong năm 2021, tuổi Mậu Thìn nam mạng 1988 là 34 tuổi sẽ không phạm tuổi Kim Lâu.

Tuổi Kim Lâu là khái niệm trong khoa học cổ Phương Đông nhằm chỉ vận hạn nên tránh khi làm nhà hoặc cưới hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Hoang Ốc

Hoang có nghĩa là bỏ hoang, Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên đây có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta nên tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu xây nhà mà vào hạn đúng cung xấu này sẽ dễ khiến cho công việc gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Cuộc sống sau này sẽ nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng gặp nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực.

Theo cách tính dân gian thì trong năm 2021, tuổi Mậu Thìn nam mạng là 34 tuổi âm sẽ không phạm hạn tuổi Hoang Ốc.

Luận tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2021 nam mạng về các phương diện

Về phương diện công việc

Trong năm 2021, về công việc ngoại giao nam mạng tuổi Mậu Thìn gặp không mấy thuận lợi trong việc giao tiếp nên ảnh hưởng đến công việc làm ăn kinh doanh.

Công việc ngoại giao nam mạng tuổi Mậu Thìn gặp không mấy thuận lợi trong việc giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài chính

Nguồn tiền năm nay của nam mạng không mấy dư dả, dù kiếm được nhiều cũng sẽ tiêu hết vào công việc và gia đình. Đây có thể được xem là một năm đánh dấu sự không may mắn về tài chính có sự tiêu pha vượt mức kiểm soát.

Phương diện tình cảm

Về tình cảm gia đình không được hạnh phúc, các thành viên thường xuyên cãi vã to tiếng gây mất hòa khí trong nhà. Tình cảm vợ chồng thì thiếu chia sẻ và nhường nhịn nên không khí gia đình có nhiều căng thẳng.

Về phương diện sức khỏe

Năm 2021 quý nam mạng Mậu Thìn cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều, bởi vì nếu có sinh bệnh sẽ lâu khỏi. Ngoài ra xương khớp cũng không khỏe mạnh và gặp nhiều vấn đề, nên cần đi khám nhanh chóng không nên chủ quan.

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Năm 2021 quý nam mạng Mậu Thìn cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là thông tin chia sẻ về tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2021 nam mạng, hy vọng có thể giúp quý bạn biết được vận mệnh trong năm. Từ đó có thể chuẩn bị kế hoạch làm mọi việc thuận lợi và suôn sẻ hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*