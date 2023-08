Tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 có hợp không? 

Theo quan niệm của người Á Đông, đời người đàn ông có 3 việc quan trọng đó là “tậu trâu, làm nhà và lấy vợ”. Trong 3 việc trên, xây nhà là việc tốn kém nhiều chi phí nhất. Và cũng là việc có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không đơn giản chỉ là nơi trú ngụ mà xây nhà còn là nơi giải tỏa mệt mỏi, mọi thành viên quây quần bên nhau trọn đời.

Xây nhà là một việc trọng đại của đời người

Vì vậy, chọn thời điểm thi công vô cùng quan trọng. Chọn được thời điểm đẹp thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc vượng thịnh. Do đó, tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 không nên qua quýt. Phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không để tránh? Có như vậy, gia chủ mới có thể chọn được thời điểm đẹp để xây cất ngôi nhà gặp nhiều may mắn, hóa rủi thành may, công việc kinh doanh thuận lợi, làm ăn phát tài phát lộc.