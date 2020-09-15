Tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 có hợp không? 

Tâm linh - Tử vi 15/09/2020 11:42

Xây nhà là việc trọng đại của đời người, vì thế những người thuộc tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Tam tai, Kim lâu và Hoang ốc.

Theo quan niệm của người Á Đông, đời người đàn ông có 3 việc quan trọng đó là “tậu trâu, làm nhà và lấy vợ”. Trong 3 việc trên, xây nhà là việc tốn kém nhiều chi phí nhất. Và cũng là việc có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không đơn giản chỉ là nơi trú ngụ mà xây nhà còn là nơi giải tỏa mệt mỏi, mọi thành viên quây quần bên nhau trọn đời. 

tuoi mau thin xay nha nam 2021
Xây nhà là một việc trọng đại của đời người

Vì vậy, chọn thời điểm thi công vô cùng quan trọng. Chọn được thời điểm đẹp thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc vượng thịnh. Do đó, tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 không nên qua quýt. Phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không để tránh? Có như vậy, gia chủ mới có thể chọn được thời điểm đẹp để xây cất ngôi nhà gặp nhiều may mắn, hóa rủi thành may, công việc kinh doanh thuận lợi, làm ăn phát tài phát lộc. 

Tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 có nên hay không? 

Các cụ ta đã có câu “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Bởi nhà chúng ta ở là dương trạch, mang dương khí. Đàn ông có dương khí vượng, do đó, khi xây nhà xem tuổi đàn ông là để âm dương không bị xung khắc. Hơn thế nữa, đàn ông cũng là trụ cột trong gia đình. Vì vậy, tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 người ta sẽ xem tuổi đàn ông. 

Theo quan niệm phong thủy phương Đông, tuổi đẹp thích hợp để làm nhà là không phạm phải 3 hạn đó là: Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Để biết được có gặp phải 3 hạn này hay không, người ta thường xem tuổi âm lịch, tức tuổi mụ để tính toán được chính xác. 

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Năm 2021 là năm đẹp cho người tuổi Mậu Thìn xây nhà

Theo đó, tuổi Mậu Thìn tức là những người sinh từ 17/02/1988 đến 05/02/1989. Tính cả tuổi mụ thì năm 2021 là 34 tuổi. Hạn tam tai sẽ vào những năm Dần, Mão, Thìn. Năm 2021 tức năm Tân Sửu. Như vậy sẽ không phạm phải tam tai. 

Về Hạn Kim Lâu: Đây là một khái niệm trong khoa học cổ Phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu là từ Hán - Việt. Theo đó, Kim là Vàng, lâu là lầu là nhà. Kim lâu nghĩa là lầu vàng, nhà vàng. Những căn nhà này thường chỉ để cho Thần, Thánh, Vua, Chúa ở. Nếu người dân cố tình ở những căn nhà này sẽ bị Thần, Thánh quở phạt, không yên ổn, nhà cửa lục đục. Vì vậy, việc xây nhà cần tránh tuổi Kim Lâu. 

Theo cách tính của dân gian, sẽ có 8 tuổi không phạm Kim Lâu đó là: Tân Mùi, Nhâm Thân, Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Sửu, Nhâm Dần, Kỷ Mùi, Canh Thân. 

Năm 2021 là năm Tân Sửu. Vì vậy, nam giới sinh năm 1988 Mậu Thìn, xây nhà vào năm này sẽ không bị tuổi Kim Lâu. 

Về Hoang Ốc: Nếu chủ nhà xây, mua hoặc xây nhà vào năm phạm hạn Hoang ốc sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn, bệnh tật, tán gia bại sản. Bởi hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Vì vậy, bạn cần tránh cái hạn này khi xây nhà. 

Theo đó, hạn Hoang Ốc được chia thành 6 cung, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. 3 cung tốt là Nhì Nghi, Nhất Cát, Tứ Tấn Tài. Theo chiều kim đồng hồ thì 31 là tứ Tấn Tài, 32 ngũ Thọ Tử, 33 lục Hoang Ốc, 34 nhất Cát. Vì vậy, năm 2021, người nam sinh năm 1988 sẽ được 34 tuổi (theo âm lịch), tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 sẽ không phạm phải Hoang Ốc. 

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Xây nhà cần tránh Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc

Như vậy, tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021 đều không phạm phải Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm để xây nhà, hãy dành hết tâm huyết để sở hữu một căn nhà ưng ý nhất, cùng nhau vui sống trọn đời. 

Tuổi Mậu Thìn xây nhà tháng nào năm 2021?

Việc chọn tháng thích hợp với tuổi vừa tạo nên tâm lý thoải mái cho gia chủ vừa có thể dự tính được quá trình thi công để chuẩn các bước tiến hành thật tỉ mỉ. Vào năm 2021, với người tuổi Mậu Thìn, những tháng tốt để động thổ, thi công nhà là tháng giêng, tháng 2, tháng 5 và tháng 9. 

Theo đó, tháng giêng nằm trong tiết lập xuân, là bắt đầu của một năm mới, mang lại nhiều đại cát đại lợi. Vì vậy, xây nhà vào tháng giêng, công việc thi công sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, vận khí cũng tốt, thời tiết cũng ấm áp mang đến tâm trạng tốt và sức bền cho công nhân xây dựng. 

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Thời điểm xây nhà đẹp của năm 2021 là tháng giêng, 2, 5 và 9

Một điều rất quan trọng trong việc xây nhà đó là đầu năm giá vật liệu xây dựng có phần rẻ hơn, do các công trình chưa rầm rộ vào mùa triển khai. 

Nếu chưa thể động thổ vào tháng giêng thì bạn có thể chuyển qua tháng 2. Đây là tháng mùa xuân có không khí vô cùng mát mẻ. Cây cối đâm chồi nảy lộc, đầy sinh khí, mang đến tâm thế sẵn sàng cho mọi việc. Chính điều này mang đến sự may mắn và thịnh vượng cho ngôi nhà. Người sống trong ngôi nhà cũng luôn giữ được tâm trạng tốt, công việc và mọi thứ đều tốt đẹp. 

Đặc biệt, tháng 2 cũng là tháng ít mưa, đổ bê tông sẽ nhanh khô, nhanh cứng. Tháng này cũng là thời điểm công nhân đi tìm việc rất nhiều, sẽ có nguồn nhân lực dồi dào. Như vậy, công trình xây dựng sẽ nhanh chóng được đẩy mạnh tiến độ thi công và hoàn thành sớm. 

Nếu tháng 2 bạn còn lu bu với công việc chuẩn bị vật liệu. Thì đến tháng 5 bạn có thể khởi công nhé! Đây cũng là một trong những tháng tốt của năm 2021. Tháng 5 là khoảng thời gian bắt đầu cho vụ mùa thu hoạch, tiết trời thường nắng gắt, khá oi bức, nhưng thường ít mưa. Thời điểm này khá tuyệt vời cho việc đổ bê tông, nhanh khô, đông cứng. 

Những căn nhà xây dựng vào tháng này cũng nhận được một luồng khí thịnh vượng, may mắn. Mang đến cơ hội phát tài, phát lộc cho chủ nhân, đồng thời tạo điều kiện phát triển tốt cho những công việc sau này của gia đình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn tháng 9/2021 để khởi công cho căn nhà của mình. Thời điểm này tiết Hàn lộ, nhiệt độ thấp và thời tiết se lạnh. Công việc thi công sẽ diễn ra đúng như ý muốn. Nhưng gia chủ cần dự trù tiến độ thi công để công trình hoàn thành đúng với thời gian định trước. 

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Người Việt nói riêng và người Phương Đông nói chung, khá kiêng kỵ việc xây nhà kéo dài sang tận hai năm. Bởi mỗi người đều có 1 tuổi đẹp để làm nhà. Năm nay đẹp nhưng có thể năm sau lại xấu. Nếu xây nhà kéo dài trong 2 năm, trong đó năm thứ 2 không được tuổi thì sẽ gặp nhiều điều không măn mắn, ảnh hưởng đến vận mệnh, công danh.

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Cần tính toán kỹ để tránh xây nhà kéo dài trong 2 năm

Hơn nữa, có nhiều gia đình, khi xây nhà sẽ phải dựng tạm 1 cái chòi bên cạnh để trú ngụ qua ngày trong lúc chờ đại việc xây nhà hoàn thành. Lúc này, sẽ phải đưa cả bàn thờ gia tiên sang chòi sống tạm. Khi làm nhà kéo dài sang 2 năm thì đồng nghĩa với việc dịp Tết âm lịch, ông bà, tổ tiên cũng phải ở nhà tạm, việc hương khói sẽ có đôi phần tác trách. 

Tuy nhiên, với các công trình lớn như biệt thự sân vườn, tòa nhà cao mấy chục tầng thì kéo dài 2 năm, thậm chí 5 năm là điều tất nhiên. Lúc này, bạn hãy chọn  ngày tháng tốt của năm mới để làm thủ tục động thổ lại. Như vậy có thể tránh được những điều không may mắn có thể xảy ra trong quá trình thi công.

Qua đây có thể thấy được việc xem tuổi xây nhà năm 2021 rất quan trọng, quyết định đến sự hưng thịnh và tài lộc khi sinh sống trong căn nhà đó. Vì vậy, không chỉ có tuổi Mậu Thìn xây nhà năm 2021, mà những tuổi khác xây nhà trong năm này cũng phải xem xét kỹ lưỡng về ngày, tháng tốt, để có một khởi đầu thật may mắn và thuận lợi. 

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