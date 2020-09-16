Tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2021 nữ mạng tốt hay xấu?

Trong tử vi có câu “Nhân sinh hữu mệnh”. Điều này có nghĩa là con người khi sinh ra đều có ngày giờ, tháng năm ứng vào sự vận hành của Thiên Hà. Vì thế, mỗi cá nhân, ở mỗi năm, mỗi độ tuổi đều chịu ảnh hưởng của sao năm đó chiếu mệnh, sẽ gặp vận hạn lớn nhỏ khác nhau.

Những người tuổi Mậu Thìn nữ mạng (sinh từ 7-2-1988 đến 5-2-1989) bước sang năm 2021 là tròn 34 tuổi. Thuộc mạng Mộc nhưng bước vào năm Thổ nên mọi việc xoay quanh cuộc sống đều khá vất vả. Hơn nữa, gặp Hạn địa võng nên sinh nhiều âu lo. Về mặt Địa Chi thì Thìn gặp Sửu là tứ hành xung, vì vậy gia đạo gặp chuyện buồn. Tuy nhiên tuổi Mậu Thìn năm 2021 nữ mạng được sao Thái Dương chiếu mệnh nên gặp nguy hóa lành. Mặc dù là thế, nhưng quý vị vẫn không nên chủ quan, không được hành xử lỗ mãng, trước khi quyết định việc gì cũng cần được suy tính trước. Đặc biệt càng thành công lại có nhiều người ganh tỵ, tiểu nhân gièm pha, soi mói nên đề phòng để tránh hậu họa.

Khi bị sao Địa Võng chiếu mệnh người tuổi Mậu Thìn sẽ gặp nhiều điều xui xẻo có liên quan đến pháp luật. Do đó, để tránh những ảnh hưởng do sao này gây ra, quý vị cần tránh xuất hành vào giờ Tuất - ngày Tuất, vì hạn này luôn an tại cung Tuất.

Theo đó, tuổi Mậu Thìn vào năm 2021 tức là năm Tân Sửu sẽ gặp Hạn địa võng. Địa Võng nghĩa là lưới đất, luôn được cố định tại cung Tuất. Đây là sao hệ thống luân lý, ràng buộc điều chỉnh, tiết chế hành vi của cá nhân trong cộng đồng. Trong đó, hệ thống luân lý sẽ gồm có hai yếu tố: đạo đức và pháp luật.

Những việc dính dáng đến pháp luật do sao Đại Vọng chiếu mệnh chủ yếu đều do lời ăn tiếng nói hàng ngày gây ra. Đặc biệt trong công việc làm ăn, khi nói không rõ ràng, rành mạch dễ gây hiểu lầm, thiệt hại nhiều tài sản.

Năm 2021 nữ tuổi Mậu Thìn cần hành sự cẩn trọng

Chính vì vậy, năm Tân Sửu - 2021 không phải là một năm thuận lợi cho công việc làm ăn của quý cô tuổi Mậu Thìn. Các dự tính, kế hoạch khó đạt được như ước nguyệt. Vì vậy, khi xã giao và liên quan đến tài chính, quý vị cần phải cẩn trọng. Trước khi ký bất kỳ loại giấy tờ nào cũng phải đọc thật kỹ, tuyệt đối không nên ủy quyền cho người khác ký hoặc quản lý thay.

Vận niên của tuổi Mậu Thìn nữ mạng năm 2021 cũng không mấy khả quan. Sở hữu vận niên Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, có nghĩa là có cơ hội làm mưa làm gió trong thiên hạ. Nhưng do bản mệnh có nhiều việc phải làm, công thêm với tính tình nóng nảy, vậy nên mọi việc luôn gặp khó khăn. Giai đoạn khó khăn nhiều nhất là trong bước đầu. Phải thật kiên trì thì mới thành công, nhưng phải trải qua con đường vô cùng gian truân, gập ghềnh, nhiều sóng gió.

Ở gần thì bị người ta ganh ghét, đố kỵ. Còn khi đi xa lập nghiệp thì bị người xấu gây khó dễ. Mãi về sau mới có quý nhân giúp đỡ, đạt được công thành danh toại. Trong năm này, quý vị cũng có nhiều bạn bè mới, nhưng nên tỉnh táo suy xét trước sau để không dễ bị lừa gạt tình cảm.

Hơn nữa, tuổi Mậu Thìn năm 2021 nữ mạng cũng phạm Thái Tuế. Phạm Thái Tuế có nghĩa là ngày sinh của mọi người xung với trị niên Thái tuế, còn gọi là xung Thái tuế. Chắc chắn là mọi việc đều không thuận, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, cuộc sống không yên ổn. Vì vậy, phải bái phụng Thái Tuế tinh quân để giữ yên ổn. Thái Tuế chính là Mộc tinh trên trời. Theo đó, một Lục thập hoa giáp lại có một Tuế thần luận trị riêng. Chính vì thế, khi muốn biết trị niên Thái tuế của mình thì quý vị cần tìm xem tên của Lục thập hoa giáp mà mình thuộc về là gì? Từ đó sẽ xác định được trị thiên Thái Tuế của mình.

Chỉ cần thận trọng trong mọi việc thì tất cả sẽ tốt đẹp

Khi phạm Thái Tuế, nữ nhân tuổi Mậu Thìn cần hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Bên cạnh đó, không nên đến những nơi hoang vu hẻo lánh. Bởi theo thuyết âm dương ngũ hành, nơi nào càng hoang vu, vắng vẻ thì thì âm khí càng nhiều. Điều này không tốt cho người phạm Thái Tuế.

Tuy nhiên, vận hạn là điều mà ai ai cũng sẽ phải trải qua. Nên các bạn tuổi Mậu Thìn năm 2021 nữ mạng không cần phải căng thẳng lo lắng quá mức. Chỉ cần cố gắng thận trọng trong mọi việc thì sẽ an yên. Tất cả những khó khăn thử thách trước mắt cũng chỉ là để rèn ý chí quyết tâm mà thôi. Vì vậy, quý vị cứ bình tĩnh tiến bước, thành công rồi cũng sẽ đến.

Tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mạng 1988 năm 2021 về sao chiếu mệnh

Tử vi Mậu Thìn 2021 nữ mạng do sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây là một sao Cát tinh thuộc hệ thống Cửu Diệu, chủ về phú quý. Với nam giới thì sao Thái Dương là một Phúc tinh chiếu mệnh. Vì thế nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, cũng có thể đạt được những thành tích đáng nể trên công đường công danh sự nghiệp. Giai đoạn gặp nhiều thuận lợi nhất là vào tháng tháng 5 và tháng 11 Âm lịch. Đây là hai tháng Đại cát. Làm điều gì cũng sẽ thành, thuận lợi và hanh thông hết sức.

Khi sao Thái Dương chiếu mệnh, phụ nữ mang thai sẽ gặp được bình an, đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, giỏi giang. Những cô gái chưa lập gia đình sẽ có được tình yêu ngọt ngào, tìm được người phù hợp và cưới chồng trong năm 2021 này. Với những người già cả trên 60, 70 tuổi gặp sao Thái Dương chiếu mạng nếu đau ốm cũng sẽ mau khỏi, sống vui khỏe bên con cháu.

Nữ tuổi Mậu Thìn nữ mạng được sao Thái Dương chiếu mệnh

Tuy nhiên, dù được sao Thái Dương chiếu mệnh thì quý vị vẫn nên cúng sao. Bởi việc cúng sao không chỉ giúp giải hạn khi bị sao xấu chiếu mà còn giúp cung nghênh đón sao tốt về. Điều này sẽ giúp vận hạn được giảm bớt và những điều tốt lành, may mắn sẽ đến với gia chủ.

Mỗi sao sẽ có một bài cúng riêng. Vì vậy, quý vị nên cần tìm hiểu kỹ để chọn đúng bài cúng với sao Thái Dương chiếu mệnh. Hãy nhờ những người có am hiểu về sao và các bài cúng tiến hành làm lễ. Lễ cúng phải tổ chức trang nghiêm, đầy đủ nghi thức, nhưng tránh khoa trương thanh thế, hoang phí. Dù lễ cúng sao đơn giản thì cũng cần đảm bảo có đầy đủ đèn cầy, 1 mâm ngũ quả, trầu, rượu, nước, gạo, muối, sớ, bài vị.

Bên cạnh việc cúng sao giải hạn, gia chủ nên cũng làm nhiều việc thiện. Khi làm việc thiện có nghĩa là bạn đang trao đi những điều tốt đẹp, giúp cho tâm can cảm thấy thanh thản, lòng nhẹ nhàng. Đồng thời làm việc thiện chính là quý vị đang gieo những quả ngọt, sẽ có ngày được hái trong tương lai.

Hãy từ thiện cho đi những điều tốt để nhận lại phước lành

Trong cuộc đời của một con người sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Xem tử vi sẽ góp phần giúp quý vị phần nào đó đoán trước được những việc đó. Vì vậy, khi xem tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mạng năm 2021 sẽ đoán được những điều tốt xấu có thể gặp trong năm này.

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Theo đó, vận hạn và cuộc đời mỗi người lại không giống nhau, bởi do địa mệnh và nhân mệnh khác nhau. Cuộc đời thì có rất nhiều thăng trầm nhưng cơ hội để tuổi Mậu Thìn năm 2021 nữ mạng có được hạnh phúc lại không nhiều. Cho nên quý vị hãy trân trọng những người bên cạnh, cùng những điều đơn giản nhất, có như vậy may mắn mới đến và hạnh phúc mới mỉm cười với chính mình.

*Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tổng quát, tham khảo, chiêm nghiệm.