Tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2021 nữ mạng tốt hay xấu?

Theo đó, tuổi Mậu Thìn vào năm 2021 tức là năm Tân Sửu sẽ gặp Hạn địa võng. Địa Võng nghĩa là lưới đất, luôn được cố định tại cung Tuất. Đây là sao hệ thống luân lý, ràng buộc điều chỉnh, tiết chế hành vi của cá nhân trong cộng đồng. Trong đó, hệ thống luân lý sẽ gồm có hai yếu tố: đạo đức và pháp luật.

Khi bị sao Địa Võng chiếu mệnh người tuổi Mậu Thìn sẽ gặp nhiều điều xui xẻo có liên quan đến pháp luật. Do đó, để tránh những ảnh hưởng do sao này gây ra, quý vị cần tránh xuất hành vào giờ Tuất - ngày Tuất, vì hạn này luôn an tại cung Tuất.