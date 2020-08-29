Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng gặp năm bổn mệnh, bạn phải đề phòng tai họa khó lường, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, các mối quan hệ xã hội không hẳn là tốt, tuyệt đối không nên đề cao bản thân nếu không ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu xem tử vi tuổi ất sửu năm 2021 nữ mạng có gì đặc biệt hay không?

Nhân duyên của tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng cũng không tốt, vận may tình cảm không rõ ràng nếu bạn còn độc thân, không đi đến đâu. Do phạm Thái Tuế nên vận thế phiền não, tài vận mịt mù, việc gì cũng không thuận lợi.

Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng có phần khó khăn, dù tình cảm hay sự nghiệp cũng đều gặp nhiều rào cản. Trong công việc, tuổi Ất Sửu nữ mạng thường đối mặt với nhiều khó khăn, thường xuyên đối đầu với cấp trên, từ đó gây bất mãn.

Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng có phần khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Chi tiết tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng

Sự nghiệp

Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng sẽ có đột phá, thăng quan tiến chức, nhưng lại nảy sinh hiểm họa trong các mối quan hệ xã hội. Năng lực của bạn tốt dần lên trong năm 2021 nên thuận lợi để phát triển công việc.

Năm 2021 phạm Thái Tuế, tai họa dễ ập tới, do đó bạn cần chú ý đến công việc, đặc biệt là cẩn thận mối quan hệ với cấp trên, dễ bị trách mắng, trừ lương, phạt tiền. Tuy nhiên, bạn không nên vì thế mà buồn bực, hãy lấy nó làm động lực để rèn luyện năng lực cá nhân, khiến người khác phải xem xét lại.

Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng sẽ có đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2021, bạn cũng nên đi theo chồng để học hỏi kinh nghiệm, từ đó gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Tiền lương có thể không cao nhưng bù lại là sự thuận lợi và trau dồi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Tóm lại, công việc của nữ mạng Ất Sửu năm 2021 không hề tốt, tâm trạng dễ đi xuống, phạm nhiều sai lầm, các mối quan hệ với đồng nghiệp nữ không tốt, nhiều mâu thuẫn, đố kỵ. Để tránh điều này, bạn nên hạn chế buôn chuyện, rước họa vào thân, cố gắng kết giao với đồng nghiệp.

Tài vận

Mặc dù năm 2021, Ất Sửu nữ mạng có nhiều phúc lộc, may mắn nhưng vẫn cần đề phòng nhiều. Bạn cần đề phòng rủi ro, tai nạn, một số chuyện ngoài ý muốn cần chi tiêu nhiều tiền của.

Năm 2021, Ất Sửu nữ mạng có nhiều phúc lộc nhưng vẫn cần đề phòng - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2021, nếu bạn kiếm tiền thì cần ghi nhớ không làm ăn phi pháp, bằng không sẽ gặp nhiều khó khăn không đỡ được. Bên cạnh đó, bạn cũng cần học cách chi tiêu tiết kiệm, đề phòng những lúc cần tiền như chi tiêu cho việc học hành của con cái, người nhà bị bệnh,…

Tài vận không quá tốt, thất thu. Tử vi tuổi Ất Sửu nữ mạng trong năm 2021 cực kỳ kém trong việc quản lý tài sản, cần đề phòng có kẻ hãm hại, mất tiền.

Tình cảm

Năm 2021, chuyện tình cảm của tuổi Ất Sửu nữ mạng không được tốt, dù gặp nhiều đối tượng nhưng lại bị thụ động. Người độc thân thường nhiều cảm xúc tiêu cực, bị động kể cả khi gặp được người phù hợp, khiến mối lương duyên không thành. Người đã có đôi có cặp thì cũng thường xuyên cãi vã, lâu dài có thể dẫn đến chia tay.

Chuyện tình cảm của tuổi Ất Sửu nữ mạng không được tốt do thụ động - Ảnh minh họa: Internet

Với người đã lập gia đình, bạn cần học cách thấu hiểu, cảm thông. Nếu không, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, dẫn đến ly hôn. Kể cả không ly hôn thì cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu trong mối quan hệ đó.

Sức khỏe

Trong năm 2021, tuổi Ất Sửu nữ mạng sẽ gặp nhiều khó khăn, nên đề phòng tổn thương gân cốt, sức khỏe không tốt, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong năm này, bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, tâm tình không tốt, tự gây áp lực cho mình dẫn đến stress.

Hãy dành nhiều thời gian thư giãn, đừng tự ôm bực tức vào mình. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến việc di chuyển hàng ngày, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông để tự bảo vệ bản thân mình.

Sức khỏe tuổi Ất Sửu nữ mạng năm 2021 không được tốt, nên nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mạng

Tuổi Ất Sửu trong năm 2021 đã là 37 tuổi, bị chiếu mạng bởi sao Kế Đô. Đây là Hung tinh mang đến sự đau khổ, chán nản. Sức mạnh của nó cực kỳ lớn, khiến bạn cảm thấy bất an và nghi ngờ chính bản thân mình.

Hướng xuất hành

Theo tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng, hướng xuất hành tốt nhất là:

Mùng 1 Tết: hướng Tây Nam.

Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam, Tây Bắc.

Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng bài viết bổ ích với các bạn Ất Sửu, chúc bạn sẽ chuẩn bị thật tốt cho năm 2021 và có một năm mới bình an, hạnh phúc!