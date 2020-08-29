Tuổi Tân Sửu năm 2021 nữ mạng có nhiều cường thế, phóng khoáng tự do và tha hồ hưởng thụ cuộc sống. Năm 2021 sẽ là năm tuổi, do đó Tân Sửu không thể tránh khỏi những tai họa ngầm. Trong bài viết sau, bạn đọc sẽ cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu về tử vi tuổi Tân Sửu năm 2021 nữ mạng xem có gì đặc biệt hay không?

Tử vi tuổi Tân Sửu năm 2021 dự báo phương diện sự nghiệp có chút căng thẳng, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa bạn và lãnh đạo, cấp trên. Hơn thế nữa, độ tuổi này sắp về hưu nên bạn sẽ có cảm giác mất mát hơn.

Tân Sửu 1961 nữ mạng luôn là người kiên định, không ngừng cố gắng, chịu bao vất vả, cực khổ. Tuy nhiên, năm 2021 là năm tuổi – tuổi ảnh hưởng, do đó trên phương diện phát triển sẽ có ít cơ hội, dễ nảy sinh mâu thuẫn với người khác do tâm trạng có đôi chút buồn bực.

Tổng quan về tử vi tuổi Tân Sửu năm 2021 nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm vợ chồng cũng sẽ phát sinh những mâu thuẫn, khúc mắc, thậm chí là cãi vã. Tuy nhiên, năm nay, những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó lại khiến vợ chồng có thể không đồng cảm, thấu hiểu rồi dần xa nhau.

Cảm xúc bực bội, tăng xông nhiều làm cho sức khỏe của người tuổi Tân Sửu nữ mạng không được tốt, tử vi dự báo tài chính của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Chi tiết về tử vi tuổi tân sửu nữ mạng năm 2021

Sự nghiệp

Tử vi sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu năm 2021 nữ mạng dự báo sẽ có một số cơ hội nhưng cần có sự tỉnh táo để chớp lấy nó. Đó là những cơ hội giúp bạn phát triển năng lực bản thân một cách tốt nhất, thoải mái nhất đồng thời rèn luyện bản thân nhiều hơn.

Sẽ có một số cơ hội trong công việc nhưng cần có sự tỉnh táo để chớp lấy nó - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021, người tuổi Tân Sửu nữ mạng đã 60 tuổi, là độ tuổi nghỉ hưu. Đôi khi nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy không không thích ứng kịp, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó. Hơn nữa, mối quan hệ giữa bạn và lãnh đạo, cấp trên cũng có nhiều mâu thuẫn, dẫn đến uất ức.

Tài vận

Năm 2021 là năm tuổi của Tân Sửu nữ mạng, tuy nhiên trong mệnh lại có Thực Thần tinh là Phúc Lộc tinh nên tài vận tương đối ổn định. Kinh tế năm 2021 không có nhiều áp lực quá lớn, có thể sống một cuộc sống tương đối thoải mái hàng ngày.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên năm 2021 chính là năm tuổi của bạn, tài vận có thể bị tổn thất. Ngoài ra, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu có thể không được tốt, từ đó sẽ phải bỏ ra nhiều khoản tiền để chi tiêu hơn.

Tình cảm vợ chồng cũng không được tốt lắm, dễ cãi vã, xung đột - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, bạn không thể đi vay tiền bạn bè, càng khó lòng đi vay nợ người khác. Do đó, bạn cần hết sức đề phòng, đừng nghĩ mình có phúc tinh bên cạnh mà muốn chi tiêu sao cũng được.

Tình cảm

Năm Tân Sửu 2021, nữ mạng Tân Sửu sẽ có một chút chênh vênh trong sự nghiệp, tình cảm vợ chồng cũng không được tốt lắm. Khả năng giao tiếp không tốt, thay đổi cảm xúc một cách thất thường thường là do các mâu thuẫn vụn vặt, từ đó phát sinh xung đột.

Tình cảm vợ chồng cũng không được tốt lắm, dễ cãi vã, xung đột - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2021, chuyện tình cảm của Tân Sửu nữ mạng sẽ có những cãi vã, đôi lúc bạn rất muốn khống chế nó nhưng thường thì bạn sẽ bùng nổ trước, dẫn đến cuộc cãi vã nặng nề hơn. Cũng vì thế mà hôn nhân dễ nảy sinh xung đột, nối tiếp khó khăn.

Sức khỏe

Vì 2021 là năm tuổi của Tân Sửu nên không tránh khỏi các vấn đề về sức khỏe. Mặc dù Tân Sửu gặp Thực Thần trong mệnh, có khả năng xua đuổi tà ác nhưng vẫn cần đề phòng nhiều. Bạn không nên quá tùy hứng bởi dù sao bạn cũng có tuổi rồi, đừng ham chơi quá, tránh mang phiền phức, tai họa đến cho bản thân.

Nữ mạng Tân Sửu không tránh khỏi các vấn đề về sức khỏe trong năm tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe nữ mạng Tân Sửu năm 2021 không tốt lắm. Tử vi dự báo có thể bị bệnh quấn thân, có thể mất nhiều thời gian để chữa trị, từ tổn thương thể xác kéo theo tổn thương về vật chất. Năm 2021 cũng cần hạn chế đến các địa phương phức tạp, cẩn thận đi lại, chú ý an toàn khi tham gia giao thông.

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành trong 3 ngày đầu năm 2021 tốt nhất cho tuổi Tân Sửu là:

Mùng 1 Tết (Ngày 12/2/2021, thứ 6): hướng Tây Nam.

Mùng 3 Tết (Ngày 14/2/2021, chủ nhật): hướng Đông Nam, Tây Bắc.

Mùng 5 Tết (Ngày 16/2/2021, thứ 3): hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Trên đây là bài viết về Tử vi tuổi Tân Sửu năm 2021 nữ mạng, hy vọng bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống của mình. Chúc các bạn nữ tuổi Tân Sửu sẽ có một năm 2021 may mắn, bình an và hạnh phúc.