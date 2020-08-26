Tử vi tháng 9/2020: Top con giáp liên tiếp gặp vận may, tài lộc dồi dào, quơ tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 26/08/2020 12:47

Nhờ trời Phật nâng đỡ, quý nhân chiều chuộng nên những con giáp giàu có này sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong nhung lụa vào tháng 9/2020.

Tử vi tháng 9/2020 có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có này gia chủ sẽ làm một hưởng mười, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn. 

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Dần cũng đỏ chót như son, đời thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và có mục tiêu sống rõ ràng. Họ lên kế hoạch cụ thể cho đời mình, không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa ước mơ nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó của những tháng đầu năm thì từ tháng 9 đến cuối năm Dần sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu ú ụ. Không chỉ tài vận, tình duyên của Dần cũng đỏ chót như son, đời thăng hoa rực rỡ. 

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Càng về cuối năm càng đắc tài đắc lộc, phú quý phát tài, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần trời đã an bài cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người cẩn thận, hiền lành và rất chu đáo. Chính nhờ sống tình cảm, biết điều nên Mão đi đâu cũng được quý mến, đồng nghiệp thương yêu, quý nhân cất nhắc. Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim, giúp con giáp giàu có này đổi đời ngoạn mục.

Chẳng những có cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới, Mão còn thăng tiến cực nhanh chốn thương trường, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi. Càng về cuối năm càng đắc tài đắc lộc, phú quý phát tài, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần trời đã an bài cho Mão. 

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Tháng 9 hoan hỷ, tháng 10 phát tài, cuối năm nằm ngửa mà ăn, nhà xe chờ sẵn chính là lá số tử vi của Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thực, thẳng thắn và có trách nhiệm trong công việc nên sớm thành công trong sự nghiệp. Dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá con giáp tài năng này vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh, biến rủi thành may.

Bước chân vào tháng 9/2020 Tuất sẽ có tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, chẳng cần nhọc công kiếm tiền nhưng túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Tháng 9 hoan hỷ, tháng 10 phát tài, cuối năm nằm ngửa mà ăn, nhà xe chờ sẵn chính là lá số tử vi của Tuất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Người sinh vào những tháng âm lịch này sẽ hoan hỷ phát tài, gặp nhiều may mắn, càng về cuối năm càng thịnh vượng

Người sinh vào những tháng âm lịch này sẽ hoan hỷ phát tài, gặp nhiều may mắn, càng về cuối năm càng thịnh vượng

Tử vi số học chỉ rõ, nếu sinh vào những tháng âm lịch này bạn sẽ đắc tài đắc lộc, tình tiền viên mãn, từ rằm tháng 7 đến cuối năm chỉ việc rung đùi đếm tiền, an nhàn hưởng lộc.

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