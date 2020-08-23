Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (24/8 – 30/8): Hợi tiền về đầy tay, Tỵ cứ thế mà phất, Ngọ chật vật khốn khó

Tâm linh - Tử vi 23/08/2020 00:01

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/8 đến 30/8/2020 để biết trước những kiếp nạn mình phải trải qua, hạn chế tối đa những xui rủi không đáng có.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/8 – 30/8/2020 bạn sẽ đoán biết được vận số của mình trong tuần cuối cùng của tháng 8 chính xác nhất. 

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Tý cần cẩn thận trong chuyện tiền bạc, đừng cho bất cứ ai vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp thì Tý sẽ có tuần mới với khá nhiều điều không như ý, liên tục bị tiểu nhân đeo bám, hãm hại hết lần này đến lần khác.

Thế nên, Tý cần cẩn thận trong chuyện tiền bạc, đừng cho bất cứ ai vay mượn, cũng đừng chi tiền đầu tư kinh doanh kẻo mất trắng.

Tuổi Sửu

Nhờ có cát tinh che chở, thần Phật thương yêu nên Sửu sẽ có tử vi tuần cuối cùng của tháng 8/2020 ngập trong may mắn, sung túc an nhàn.

Càng về cuối tuần Sửu càng vượng vận quý nhân, đời sang trang rực rỡ khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Tuổi Dần

Công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ trong 7 ngày tới. Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp giàu có này cũng đắc tài đắc lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Tuy nhiên, Dần cần đề cao cảnh giác, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác kẻo bị lợi dụng trong chuyện tình cảm. 

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Sức khỏe của Mão sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, sao Huyết Quang chiếu mệnh nên khó tránh tai ương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị hung tinh đeo bám nên người tuổi Mão sẽ phải đón nhận khá nhiều tin xấu trong tử vi tuần mới. Đặc biệt, sức khỏe của Mão sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, sao Huyết Quang chiếu mệnh nên khó tránh tai ương.

Đầu tuần suôn sẻ, giữa tuần trục trặc, cuối tuần khốn khó chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Mão.

Tuổi Thìn

Hung vận khá lớn nên con giáp xui rủi này cần kiểm soát cảm xúc, đừng dễ nóng giận kẻo nói ra những lời không nên, khiến bản thân phải trả giá đắt.

Trong tuần này Thìn và một nửa sẽ vì những xung đột nhỏ mà cãi nhau to, nếu không cẩn thận sẽ khiến tình cảm rạn nứt, đường ai nấy đi.

Tuổi Tỵ

Tỵ sẽ có tuần mới may mắn hanh thông, tình tiền viên mãn khiến ai cũng hờn. Thế nên, trong khi người khác cơ cực khốn khó thì con giáp may mắn này vẫn đắc tài đắc lộc, đếm tiền sái tay.

Không chỉ tuần cuối cùng của tháng 8, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Tỵ sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà phất. 

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Ngọ có một nửa tâm đầu ý hợp, luôn kề vai sát cánh bên mình mà không hề ca thán nửa lời  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thần tài dường như đang trêu đùa với Ngọ trong tuần mới này khi tiền vừa về tay đã bị lấy mất ngay. Kiếm được nhiều tiền nhưng Ngọ chẳng giữ được đồng nào trong túi.

Bù lại, Ngọ có một nửa tâm đầu ý hợp, luôn kề vai sát cánh bên mình mà không hề ca thán nửa lời hay mất niềm tin vào họ.

Tuổi Mùi

Mùi sẽ gặp chuyện không may trong tình cảm, cả hai vì những bốc đồng mà đưa mối quan hệ vào đường cùng, nguy cơ tan vỡ là rất cao.

Tài vận của Mùi cũng không mấy khá khẩm, làm lụng vất vả nhưng tiền chẳng thấy đâu. Từ giữa tuần trở đi Mùi mới dần lấy lại những gì đã mất, thu nhập tăng đáng kể.

Tuổi Thân

Vận đào hoa chiếu mệnh nên Thân sẽ có vận tình duyên đỏ chót như son. Nếu đã có cặp có đôi Thân sẽ hạnh phúc ngất ngây, nếu vẫn giường đơn gối chiếc bạn sẽ tìm được chân ái của đời mình.

Cơ may phát tài tìm đến tận cửa nên Thân muốn nghèo cũng không được, càng về cuối tuần càng gánh tiền mỏi lưng. 

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Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi kế hoạch của Dậu đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thông minh, chăm chỉ và có khát khao làm giàu nên người tuổi Dậu sẽ có tuần mới với rất nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp thăng tiến.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi kế hoạch của Dậu đều thuận lợi, cuối tuần chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Tuổi Tuất

Tuất đừng quá tham công tiếc việc mà quên chăm sóc sức khỏe. Hãy nhớ, sức khỏe là vàng. Tuất cần cân đối thời gian làm việc, nghỉ ngơi để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Tuất có thể hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu.

Tuổi Hợi

Bị sao Thiên Nguyệt đeo bám nên người tuổi Hợi phải mang bao nỗi sầu lo bên người. Nếu không cư xử khéo léo, điềm tĩnh Hợi rất dễ gây chuyện, khiến cấp trên khiển trách, uy tín tuột dốc không phanh.

May thay, sau những thăng trầm bất định thì từ giữa tuần trở đi Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, tiền về đầy tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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