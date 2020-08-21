3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch: Song hỷ lâm môn, tiền chất chật két, cứ thế mà đổi đời

Số phận an bài, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch gia chủ sẽ một bước đổi đời, giàu sang sung túc, sung sướng như tiên.

Nhờ có vận may lội ngược dòng nên những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn, đếm tiền sái tay từ đây đến hết tháng 7 âm lịch. Càng về cuối năm Hợi càng ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Hợi là người dĩ hòa vi quý, dám dấn thân và không sợ khổ nên đời lúc nào cũng bình yên, suôn sẻ. Hơn cả, nhờ được quý nhân chiếu cố, thần tài dúi tiền vào tay nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến hết tháng 7 âm lịch Hợi sẽ đếm tiền sái tay, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi. Càng về cuối năm Hợi càng ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to khiến ai cũng hờn. Sự nghiệp thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể nên Mão có thể trả sạch nợ nần, từng bước làm giàu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều có chính kiến, chân thành và có ước mơ. Họ sống hết mình, làm việc hăng say và không ngại gian khó nên càng chí thú làm ăn càng vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng không được.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh của những tháng đầu năm thì từ tháng 7 âm lịch Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Sự nghiệp thăng tiến, thu nhập cả thiện đáng kể nên Mão có thể trả sạch nợ nần, từng bước làm giàu. May mắn thay, nhờ lâm vào đường cùng, nếm trải thất bại con giáp này mới 'sáng mắt', bắt đầu thay đổi bản thân - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Vẻ ngoài hiền lành là thế nhưng thực tế Dậu là con giáp có mưu mô tính toán. Họ có thể vì tiền mà đạp đổ chén cơm của người khác, bất chấp tất cả để tranh quyền đoạt lợi nên thành công khá sớm. Tuy nhiên, chính vì sống không biết điều, ích kỷ nên chẳng ai có thể thật lòng thật dạ đối đãi với Dậu vì luôn sợ hãi sự hai mặt của con giáp này. May mắn thay, nhờ lâm vào đường cùng, nếm trải thất bại con giáp này mới “sáng mắt”, bắt đầu thay đổi bản thân. Nhờ thế, từ tháng 7 âm lịch Dậu sẽ từng bước lấy lại những gì đã mất. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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