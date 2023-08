3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch: Song hỷ lâm môn, tiền chất chật két, cứ thế mà đổi đời

Nhờ có vận may lội ngược dòng nên những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn, đếm tiền sái tay từ đây đến hết tháng 7 âm lịch.

Càng về cuối năm Hợi càng ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người dĩ hòa vi quý, dám dấn thân và không sợ khổ nên đời lúc nào cũng bình yên, suôn sẻ. Hơn cả, nhờ được quý nhân chiếu cố, thần tài dúi tiền vào tay nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.