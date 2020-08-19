Top con giáp đắc tài đắc lộc, may mắn ập xuống đầu trong nửa đầu tháng 9/2020

Tâm linh - Tử vi 19/08/2020 12:43

Trong 15 ngày đầu tháng 9/2020 những con giáp may mắn này sẽ hút tài lộc vượt trội, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà, đời sang trang mới.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ đắc tài đắc lộc, tình tiền viên mãn, giàu ú ụ chỉ sau một đêm. 

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Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, vượt qua khốn khó thì bước chân vào tháng 9 Hợi sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nửa đầu tháng 9 chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Chẳng những làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, con giáp giàu sang này còn thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, muốn khổ cũng chẳng được.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, vượt qua khốn khó thì bước chân vào tháng 9 Hợi sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc. Càng về cuối năm Hợi càng thêm phúc thêm phần, đời thăng hoa rực rỡ. 

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Song hỷ lâm môn, phát tài phát lộc, số dư trong tài khoản nhảy vọt là phúc phần Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người thông minh, mạnh mẽ và cực nhanh nhạy. Biết chớp lấy thời cơ, dám nghĩ lớn nên Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều có sự nghiệp hiển vinh, thành công khi còn khá trẻ. Dù đã giàu có, đã có của ăn của để nhưng Dần vẫn sống đơn giản, không cầu kỳ nên ai cũng quý mến, thương yêu.

Tháng 9/2020, nhờ được thần tài dúi tiền vào tay, trời Phật phù trợ nên Dần cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu. Song hỷ lâm môn, phát tài phát lộc, số dư trong tài khoản nhảy vọt là phúc phần Dần nắm chắc trong tay. 

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Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng vượng vận phú quý, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống trách nhiệm, chân thành và vô cùng thiện lương. Dù kẻ xấu ngáng đường, tiểu nhân quấy phá hãm hại lắm phen nhưng Tuất vẫn không chấp nhặt. Họ quan niệm rằng luật nhân quả sẽ chẳng chừa một ai, chỉ cần sống đàng hoàng trời cao ắt có an bài.

Nhờ thế, tháng 9 tới dù là tháng 7 âm lịch nhưng mặc người khác xui xẻo đủ đường nhưng Tuất vẫn may mắn ngút trời, giàu sang vô đối. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng vượng vận phú quý, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, từ đây đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, uống no lộc trời, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

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