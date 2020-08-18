Cảnh báo: Sau 0 giờ ngày 1/7 âm lịch chỉ cần kiêng làm 5 điều này thì cả tháng may mắn hanh thông, bình an vô sự

Tháng 7 cô hồn: Gia chủ chớ dại phạm phải những điều cấm kỵ này kẻo rước họa vào nhà, vận đen đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Muốn gia đình bình an, gặp hung hóa cát trong tháng cô hồn gia chủ chỉ cần tránh phạm phải những cấm kỵ dưới đây là đủ.

Thế nên, trong tháng 7 âm lịch , khi vừa cởi giày, dép ra bạn nên xoay mũi giày ra người đường để “đánh lạc hướng” âm hồn.

Quan niệm dân gian cho rằng, việc để mũi giày dép hướng vào cửa nhà sẽ giúp “chỉ đường” cho những vong hồn biết rằng có người đang ở trong nhà để vào hù dọa.

2. Phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm

Không chỉ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tất cả các ngày trong năm gia chủ cũng không nên phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm.

Bởi ông bà ta cho rằng, việc phơi quần áo ngoài trời sẽ khiến ma quỷ để lại âm khí trên quần áo, khiến gia chủ ốm đau triền miên, xui xẻo đủ đường.

Muốn cả tháng bình an, vận xui tránh xa bạn đừng rời khỏi nhà một mình khi tối muộn - Ảnh minh họa: Internet

3. Rời khỏi nhà vào giờ Ngọ và sau 10 đêm

Người xưa quan niệm rằng, tháng 7 âm lịch là thời điểm âm khí xung thiên, ma quỷ đầy đường nên việc rời khỏi nhà vào những “giờ thiêng” sẽ khiến bạn dễ gặp điều không may.

Thế nên, muốn cả tháng bình an, vận xui tránh xa bạn đừng rời khỏi nhà một mình khi tối muộn.

4. Treo chuông gió ở cửa ra vào

Tiếng chuông gió vui tai là thế nhưng lại là vật thu hút tà khí, rước ma quỷ vào nhà trong tháng cô hồn. Đây được xem là âm thanh dẫn dụ vong hồn đến quấy phá gia đình bạn.

Nếu đang treo chuông gió trong nhà, bạn hãy tháo xuống ngay kẻo tai ương ập đến.

Bạn không nên cắt tóc kẻo đang may mắn lại gặp họa, tai ương rình rập - Ảnh minh họa: Internet

5. Cắt tóc

Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch được xem là ngày đầu tiên của tháng xui xẻo. Thông thường người ta thường “cắt tóc xả xui”, khi có điều không như ý sẽ cắt tóc để xui xẻo đi theo tóc, không còn ám vận mình.

Thế nên, ngày mùng 1 chỉ mới là ngày đầu tháng, bạn không nên cắt tóc kẻo đang may mắn lại gặp họa, tai ương rình rập.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.