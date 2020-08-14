Những vật hộ thân giúp trừ ma diệt quỷ, hóa giải kiếp nạn trong tháng cô hồn, đừng quên mang theo khi rời khỏi nhà

Tâm linh - Tử vi 14/08/2020 11:33

Muốn ma quỷ tránh xa, thần Phật phù trợ gia chủ chỉ cần áp dụng 4 mẹo phong thủy này để hút may mắn, tài lộc trong tháng cô hồn.

Bước vào tháng cô hồn, trước khi ra khỏi nhà gia chủ đừng quên mang theo những vật hộ thân này để ma quỷ, xui xẻo tránh xa, bình an vô sự. 

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Mang theo tro từ bát hương lễ Phật bên người sẽ giúp gia chủ may mắn bình an - Ảnh minh họa: Internet

Tro từ bát hương lễ Phật

Khi đi chùa lễ Phật, ngoài việc thành tâm khấn vái gia chủ đừng quên xin một ít tro từ bát hương của chùa. Chính vì đã được thần Phật “chứng” nên nếu mang theo tro từ bát hương lễ Phật bên người sẽ giúp gia chủ may mắn bình an.

Muốn tháng cô hồn bình an vô sự, gia chủ đừng quên áp dụng mẹo phong thủy cực đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này.

Trang sức bạc

Quan niệm tâm linh cho rằng bạc không chỉ là đồ trang sức mà còn sở hữu nguồn năng lượng trừ ma diệt tà vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là lý do vì sao gia chủ nên đeo trang sức bạc trong tháng 7 âm lịch để bảo vệ chính mình. 

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Đây chính là vật hộ thân giúp xua tan âm khí, hóa giải vận xui, mang lại bình an, may mắn cho chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Vòng dâu tằm

Quan niệm dân gian cho rằng cây dâu tằm chính là khắc tinh của ma quỷ, thế nên ngày xưa mỗi nhà đều có trồng một cây dâu tằm trước cổng để trừ tà đuổi ma. Đây cũng là lý do vì sao khi mới chào đời em bé thường được mẹ đeo một vòng tay may mắn làm bằng cây dâu để ma quỷ không dám trêu ghẹo.

Trong tháng cô hồn, ngoài việc thành tâm ăn chay, chăm làm điều thiện gia chủ đừng quên áp dụng mẹo phong thủy mang vòng dâu bên người mỗi khi rời khỏi nhà. Đây chính là vật hộ thân giúp xua tan âm khí, hóa giải vận xui, mang lại bình an, may mắn cho chủ nhân.

7 hạt đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Không chỉ giúp thanh nhiệt, mát gan đây còn là vật phẩm phong thủy giúp chủ nhân được bảo vệ khỏi âm khí, luôn khỏe mạnh, bình an.

Thế nên, trước khi rời khỏi nhà gia chủ đừng quên gói 7 hạt đậu xanh vào mảnh vải đỏ, hoặc 9 hạt đối với nữ giới rồi mang theo bên người. 

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Bạn chỉ cần mang theo 1 củ tỏi bên người trong tháng 7 âm lịch thì đã hóa giải kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Củ tỏi

Chẳng những giúp bạn tránh được tà ma, bùa chú củ tỏi còn là vật phong thủy khiến ma quỷ sợ hãi. Thế nên, bạn chỉ cần mang theo 1 củ tỏi bên người trong tháng 7 âm lịch thì đã hóa giải kiếp nạn, xui xẻo không dám lại gần.

Muối trắng

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, muối chính là vật giúp chủ nhân hút cạn vận may, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Hơn cả, quan niệm dân gian còn cho rằng muối có thể giúp trừ tà đuổi ma.

Một trong những mẹo phong thủy cực hay với muối chính là bốc một nắm muối trắng rồi ném qua vai trái. Muối sẽ mang theo những xui xẻo ở lại phía sau, giúp bạn luôn được bảo vệ, chở che bởi những điều tốt đẹp.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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