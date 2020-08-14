Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai: 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, cuối năm phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 14/08/2020 07:02

Từ tháng 7 âm lịch đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận lộc trời cho, tiền nhiều vô kể, vàng chất chật két.

Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, đổi đời ngoạn mục chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn ngút trời này. 

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Công việc thuận lợi, làm 1 hưởng 10 nên Thân ắt trở thành con giáp giàu có ngút trời, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh ra đã khôn ngoan, bản lĩnh hơn người. Họ có gan làm giàu, có nỗ lực vươn lên và không ngừng tìm kiếm cơ hội để tiến thân nên càng chăm chỉ con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, từ tháng 7 âm lịch trở đi Thân sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia của chính mình. Công việc thuận lợi, làm 1 hưởng 10 nên Thân ắt trở thành con giáp giàu có ngút trời, muốn khổ cũng không được. 

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Được quý nhân và thần tài chiếu cố nên Ngọ sẽ có tiền đầy túi, tình đầy tim, cuối năm ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo, ngoan cường và cực tự lập. Người tuổi Ngọ chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào bất cứ ai, họ càng không có suy nghĩ ăn bám mẹ cha hay lợi dụng người khác để tiến thân. Thế nên, con giáp giàu sang này được người đời tôn trọng, nể phục.

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch Ngọ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Được quý nhân và thần tài chiếu cố nên Ngọ sẽ có tiền đầy túi, tình đầy tim, cuối năm ngập trong nhung lụa. 

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Chẳng những thăng chức tăng lương, phát tài phát lộc, Tý còn có cuộc sống tình cảm mỹ mãn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, có gan làm giàu, không ngừng phấn đấu để có được thứ mình muốn nên ai cũng phải “khiếp sợ” trước sức làm việc của Tý. Một khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ “cày” quên giờ giấc, chẳng biết mệt mỏi là gì. Nhờ thế, Tý thành công khi còn khá trẻ, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ với nhà cao cửa rộng, tiền đếm không hết.

Ngay ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch, nhờ có thần tài dúi tiền vào tay nên Tý sẽ may mắn thịnh vượng, kiếm tiền cực dễ. Chẳng những thăng chức tăng lương, phát tài phát lộc, Tý còn có cuộc sống tình cảm mỹ mãn khiến ai cũng hờn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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