Gọi tên 3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch, vận đỏ như son, uống no lộc trời

Tâm linh - Tử vi 13/08/2020 10:22

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp may mắn này vẫn có tháng cô hồn ngập trong biển tiền, càng về cuối tháng càng phát tài phát lộc, đời sang trang mới.

Sách tử vi tháng 7 âm lịch chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ làm ăn thịnh vượng, tình tiền viên mãn, sung sướng như tiên. 

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Mùi sẽ hạnh phúc ấm êm, tha hồ tận hưởng những tháng ngày viên mãn bên một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dẫu tháng 7 âm lịch được xem là thời điểm âm khí xung thiên, công việc trì trệ, vận số đi xuống nhưng với người tuổi Mùi đây là thời hoàng kim. Chẳng những tài chính cải thiện, thu nhập tăng theo cấp số nhân con giáp giàu có này còn có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền nhiều vô kể.

Càng về cuối tháng Mùi càng vượng lộc vượng tài, sung túc an nhàn. Không chỉ tài vận, được sao đào hoa chiếu mệnh nên Mùi sẽ hạnh phúc ấm êm, tha hồ tận hưởng những tháng ngày viên mãn bên một nửa của mình. 

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Những tháng cuối năm của Thân sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và cực tinh tế nên dù bị đời vùi dập, cuộc sống khốn khó đến mấy thì Thân vẫn có bản lĩnh để vượt qua tất cả. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước chân vào ngày đầu tiên của tháng cô hồn con giáp may mắn này sẽ hái lộc trời cho, quơ tay là có tiền.

Đặc biệt, sau rằm tháng 7 Thân sẽ càng vượng lộc vượng tài, có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Những tháng cuối năm của Thân sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chui vào ví ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, siêng năng và dám dấn thân. Được ơn trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu sang này sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hái lộc trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020.

Ngay ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch, con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chui vào ví ầm ầm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được ơn trên soi chiếu, thần Phật đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, cứ thế mà phát tài thật to.

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