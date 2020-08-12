Đúng 0 giờ ngày 1/7 âm lịch: 3 con giáp gặp thời khó tránh, tài vận bùng nổ, tình duyên rực rỡ thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 12/08/2020 10:17

Nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa nên top con giáp may mắn này sẽ có tài vận bùng nổ, vận khí xung thiên, đời thăng hoa rực rỡ trong tháng 7 âm lịch.

Ngay 0 giờ ngày đầu tiên của tháng cô hồn, những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể, chỉ việc nằm trên đống vàng, ung dung hưởng lộc.  

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Không chỉ tài lộc, tình duyên của Mùi cũng rực rỡ thăng hoa, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và cực khéo léo trong ứng xử. Thế nên, họ đi đâu cũng được quý mến thương yêu, quý nhân đưa đường chỉ lối. Những tháng đầu năm không mấy như ý, thế nhưng từ ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ là phúc phần trời đã an bài cho Mùi. Không chỉ tài lộc, tình duyên của Mùi cũng rực rỡ thăng hoa, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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 Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Dần chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, dám dấn thân và có tài năng xuất chúng. Sống đàng hoàng ngay thẳng, không hơn thua với đời mà chỉ tập trung theo đuổi đam mê của mình nên Dần ắt có cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền chất chật két ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, bước chân vào tháng 7 âm lịch Dần sẽ liên tục đón mưa tài lộc, hỷ sự xông vào nhà tới tấp. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Dần chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý. 

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Con giáp tài năng này sẽ tiến xa trên đường công danh, thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người chân thành, thiện lương và luôn dùng đức để thắng số nên người tuổi Mão được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ. Dù gặp phải khó khăn, gian khổ con giáp may mắn này cũng dễ dàng vượt qua. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực hết mình Mão càng đắc tài đắc lộc, phú quý phát tài.

Từ tháng 7 âm lịch đến cuối năm đời Mão sẽ được phủ kín với tiền tỷ đầy nhà, vàng chất từng đống. Không những thế, con giáp tài năng này còn tiến xa trên đường công danh, thăng quan tiến chức ầm ầm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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