4 tháng cuối năm Canh Tý 2020: 3 con giáp bạc tiền dư dả, của nả đầy nhà, càng về cuối năm càng thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10/08/2020 16:29

Số phận an bài, trong 4 tháng cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy, muốn nghèo cũng không được.

Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng giàu sang vô đối chính là phúc phần 3 con giáp may mắn này nắm chắc trong tay. 

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Không chỉ làm một hưởng mười, của nả chất đống Ngọ còn thêm phúc thêm phần, tiền nối đuôi nhau chạy vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hoạt bát, bản lĩnh và có óc sáng tạo hơn người nên Ngọ sớm gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Thuở đầu lập nghiệp gặp phải vô số khổ cực, thất bại nhưng không vì thế mà Ngọ từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong những tháng cuối năm 2020 đời Ngọ sẽ bước sang trang mới. Không chỉ làm một hưởng mười, của nả chất đống Ngọ còn thêm phúc thêm phần, tiền nối đuôi nhau chạy vào túi khiến ai cũng hờn. 

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Từ tháng 9/2020 đến cuối năm Dậu sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Là con giáp chăm chỉ, thật thà lại vô cùng siêng năng nên người tuổi Dậu được cấp trên cất nhắc, hết lòng nâng đỡ. Thế nên, sự nghiệp của Dậu thăng tiến nhanh như vũ bão, càng chí thú làm ăn càng vượng tài vượng lộc, phú quý trùng trùng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh của những tháng đầu năm thì từ tháng 9/2020 đến cuối năm Dậu sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng phúc. 

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Thìn sẽ thêm phúc thêm phần, vận thế xoay chuyển nên chạm tay đến đâu vàng ùa vào túi đến đấy, nhà đẹp xe sang ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân nuông chiều nên Thìn dễ dàng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên Thìn bị không ít kẻ ghen ăn tức ở hãm hại, “chơi xấu” khiến con giáp này phải trầy da tróc vảy để đối phó.

May mắn thay, nhờ tài năng, bản lĩnh của mình Thìn đã vượt qua kiếp nạn, bảo toàn những gì mình đang có. Thậm chí, Thìn còn thêm phúc thêm phần, vận thế xoay chuyển nên chạm tay đến đâu vàng ùa vào túi đến đấy, nhà đẹp xe sang tìm đến tận cửa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi tuần mới có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ sẽ song hỷ lâm môn, công việc suôn sẻ, thịnh vượng phát tài.

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