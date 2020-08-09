Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 10/8 - 16/8: Sửu đại cát đại lợi, Dần đắc tài đắc lộc, Hợi, Tỵ liên tục bị tiểu nhân quấy phá

Tý đang chịu khá nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống nên khi về nhà họ dễ cáu gắt, khó chịu với người thân, gia đình.

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 10/8 - 16/8 bạn sẽ nắm số mệnh của cả nhà trong lòng bàn tay.

Trời sinh Sửu là con giáp cần cù, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm. Nhờ thế, dù lớn lên trong nghèo khó nhưng Sửu sẽ trưởng thành trong nệm ấm chăn êm, phú quý sang giàu.

Thay vì gây chiến với cả thế giới Tý cần giữ bình tĩnh để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Từ giữa tuần trở đi con giáp may mắn này sẽ có cơ hội phát tài, đời sang trang mới.

Sách tử vi tuần mới có nói, Sửu sẽ đại cát đại lợi, sung túc an nhàn, tiền chất chật két khiến ai cũng hờn trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 10/8 - 16/8 cho thấy, tài vận của Dần sẽ đỏ chót như son, làm ăn thuận lợi hơn người.

Càng chí thú làm ăn, tin vào chính mình con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Đừng cho ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng đầu tư số tiền lớn kẻo mất hết tất cả, lâm vào cảnh trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài vận của Mão khá vượng trong 7 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ con giáp này cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Tuy nhiên, từ cuối tuần trở đi họ bị hung tinh giáng họa nên Mão cần cẩn thận chuyện tiền nong. Đừng cho ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng đầu tư số tiền lớn kẻo mất hết tất cả, lâm vào cảnh trắng tay.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là nam hay nữ giới đều cực khôn ngoan, cá tính và vô cùng thông minh. Họ biết nắm bắt thời cơ, biết tính toán khoa học nên tiền đẻ ra tiền, của nả chất đống khi còn khá trẻ.

Trong 7 ngày tới, nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối Thìn sẽ như hổ mọc thêm cánh, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Tỵ

Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên người tuổi Tỵ sẽ phải nếm trải không ít chông chênh, khốn khó trong 7 ngày tới.

Nếu không cẩn trọng, dè chừng Tỵ rất dễ bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, bao nhiêu tiền của tích cóp được đều đổ sông đổ bể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong tuần tới con giáp may mắn này sẽ phúc lộc trùng trùng, cứ thế mà giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là người quyết đoán, cương trực và nhìn xa trông rộng. Thế nên, dù đời vùi dập, cuộc sống gian truân con giáp bản lĩnh này vẫn vượt qua tất cả, biến nguy thành an.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong tuần tới con giáp may mắn này sẽ phúc lộc trùng trùng, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Mùi

Mùi sẽ có tuần mới không mấy may mắn với hung vận bao trùm, làm đâu thua lỗ đó, xui xẻo đủ đường. Thế nên, Mùi cần cẩn trọng trong mọi điều kẻo rước họa vào người, khốn khó đủ đường.

Đặc biệt, từ giữa tuần hung tinh đeo bám nên khi đi ra đường Mùi đừng hấp tấp kẻo họa Huyết Quang gây ra tai nạn đáng tiếc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có tuần mới khá thuận lợi với công việc suôn sẻ, tình tiền như ý. Nếu biết cách chớp lấy thời cơ Thân ắt nằm trên đống vàng, cứ thế mà đổi vận.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Thân cũng ấm êm viên mãn bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

Dậu sẽ có hầu bao rủng rỉnh, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc thuận lợi, may mắn ùa vào nhà kéo theo thu nhập tăng đột biến nên Dậu sẽ có tử vi tuần mới phơi phới hân hoan. Càng chí thú làm ăn, tin vào quyết định của mình Dậu càng có hầu bao rủng rỉnh, sung sướng như tiên.

Tuổi Tuất

Từ ngày 10/8 - 16/8 Tuất sẽ chẳng còn phải vất vả ngược xuôi kiếm tiền bởi thần tài đã dúi tiền vào túi họ tới tấp. Song hỷ lâm môn, thu nhập tăng đột biến chính là phúc phần trời đã an bài cho Tuất.

Tuy nhiên, Tuất đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, kéo theo công việc bị trì trệ.

Tuổi Hợi

Quá nhẹ dạ cả tin nên Hợi bị người mình tin tưởng lừa gạt, khiến chỉ trong tích tắc Hợi đã mất đi số tiền khá lớn. Thế nên, để hạn chế tối đa những thiệt hại tài chính trong 7 ngày tới Hợi hãy cảnh giác với những kẻ quá ngọt ngào với mình.

Hợi cần tập trung cho công việc, đừng xao nhãng kẻo tự gây nên những sai lầm không thể cứu vãn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.