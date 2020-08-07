Từ ngày 8/8 đến cuối năm 2020: 3 con giáp phúc lộc xung thiên, làm ăn thuận lợi, gánh bạc tỷ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 07/08/2020 16:30

Từ đây đến cuối năm, nhờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nên những con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới với nhà xe chờ sẵn.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì từ ngày 8/8 đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng trầm trồ thán phục. 

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Tý sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp độc lập, cá tính và cực khôn ngoan nên dù nếm trải không ít thất bại con giáp giàu có này vẫn sung túc an nhàn, tiền nhiều vô kể. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ ngày 8/8/2020 Tý sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới.

Dù làm thuê hay làm chủ Tý cũng sẽ có những tháng cuối năm ngập trong nhung lụa với mưa tài lộc ập xuống đầu. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì từ đây Tý sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. 

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Vận khí xung thiên giúp con giáp giàu sang này làm một hưởng mười, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có gan làm giàu, có chí tiến thủ, dám dấn thân và không sợ khổ cực nên người tuổi Dần được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình. Vậy nên, sự nghiệp của Dần thuận lợi hơn người, làm gì cũng hái ra tiền.

Sách tử vi con giáp có nói, từ ngày mai đến hết tháng 8 chính là thời hoàng kim của Dần. Vận khí xung thiên giúp con giáp giàu sang này làm một hưởng mười, tình tiền viên mãn. Nếu không tự làm đại gia Dần cũng có tiền chất chật két, an nhàn phú quý. 

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Từ 8/8 trở đi Mùi sẽ liên tục đón hỷ sự ập vào nhà, song hỷ lâm môn, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, chủ động tìm kiếm cơ hội để cải thiện vận số của mình. Vậy nên, dù sinh ra trong nghèo khó, gặp phải vô số thử thách của cuộc đời nhưng Mùi vẫn chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên, làm chủ cuộc sống của mình.

Thời tới cản không kịp, Mùi sẽ thành công không ai cản nổi trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020. Từ 8/8 trở đi Mùi sẽ liên tục đón hỷ sự ập vào nhà, song hỷ lâm môn, muốn nghèo cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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