4 con giáp tình duyên lận đận, cả đời vất vả gian truân, bị chồng ngược đãi

Tâm linh - Tử vi 07/08/2020 10:22

Nếu có tên trong danh sách những con giáp lận đận tình duyên này, phụ nữ sẽ cả đời long đong, dù chiều chồng đến mấy vẫn không được thương yêu.

Số trời đã định, phụ nữ thuộc top con giáp lận đận tình duyên này khó có được hạnh phúc trong hôn nhân.  

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Sống tình cảm, lại quá lụy tình nên một khi đã hết lòng hết dạ yêu thương ai Mão sẽ nguyện hy sinh tất thảy cho đối phương. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là nàng giáp hiền lành, tinh tế và khéo léo trong đối nhân xử thế. Tuy nhiên, chính vì quá lương thiện lại nhẹ dạ cả tin nên không ít lần Mão bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Sống tình cảm, lại quá lụy tình nên một khi đã hết lòng hết dạ yêu thương ai Mão sẽ nguyện hy sinh tất thảy cho đối phương. Vì thế mà chồng Mão trở nên vô tâm, xem thường vợ ra mặt bởi biết rằng dẫu họ có tệ bạc đến mấy vợ vẫn bám lấy như sam. 

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Với suy nghĩ chỉ cần chồng con được sung sướng đủ đầy họ chấp nhận chịu khổ cũng cam tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sống trách nhiệm, khéo léo trong quán xuyến gia đình nhưng chính vì quá tham công tiếc việc nên phụ nữ tuổi Tuất thường ôm hết việc nhà vào người. Với suy nghĩ chỉ cần chồng con được sung sướng đủ đầy họ chấp nhận chịu khổ cũng cam tâm.

Đây chính là lý do vì sao Tuất nhanh chóng già nua, xuống sắc, khiến chồng chán ngán mỗi khi về nhà. Hôn nhân của con giáp tình duyên lận đận này vì thế mà rạn nứt, lạnh nhạt. 

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Chồng của Hợi dù hiền lành, giàu có đến mấy cũng khó chịu ra mặt trước người vợ không biết quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã may mắn hơn người, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Hợi tiêu xài hoang phí, chẳng hề biết tiết kiệm. Làm được 10 đồng, tiêu 11 đồng nên Hợi lúc nào cũng lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần triền miên.

Nếu không thay đổi thói xấu này, nếu vẫn vung tay quá trán thì chồng của Hợi dù hiền lành, giàu có đến mấy cũng khó chịu ra mặt trước người vợ không biết quản lý tài chính. 

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Nếu không sớm thay đổi thói xấu này thì Ngọ ắt phải trải qua vài lần đò, cuối đời cô quạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, là người cầu toàn, có chí hướng và biết nhìn xa trông rộng nên phụ nữ tuổi Ngọ thành công khá sớm. Tuy nhiên, vì lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân nên Ngọ kiêu căng, bảo thủ.

Khi chung sống với chồng họ vẫn đặt lòng tự ái của mình lên cao hơn hạnh phúc gia đình, xem thường bạn đời. Vì thế, nếu không sớm thay đổi thói xấu này thì Ngọ ắt phải trải qua vài lần đò, cuối đời cô quạnh.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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