Hờn đỏ mắt với 4 nàng giáp có số ĐẠI GIA, vừa xinh đẹp lại tài năng xuất chúng

Tâm linh - Tử vi 06/08/2020 15:07

Trời sinh phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này cực giỏi kiếm tiền lại thông minh khôn khéo, xinh đẹp mặn mà nên ai lấy được như rước thần tài vào nhà.

Nếu lấy được phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này đàn ông sẽ như hổ mọc thêm cánh, cát khí xông thiên, đổi đời chớp nhoáng. 

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Con giáp này còn là người vợ hiền dâu thảo, giúp gia đạo hưng thịnh, con cái cũng được thơm lây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn có số mệnh thiếu phu nhân nên sau khi kết hôn sẽ được chồng nuông chiều hết mực, dẫu kẻ thứ ba có muốn cũng chẳng thể phá hoại hạnh phúc gia đình. Hơn cả, con giáp may mắn này còn giỏi kiếm tiền, đầu tư khôn ngoan và tự lập tài chính nên chẳng ai dám xem thường.

Ai lấy được Thìn chính là người đàn ông may mắn nhất đời bởi không chỉ vượng phu ích tử, con giáp này còn là người vợ hiền dâu thảo, giúp gia đạo hưng thịnh, con cái cũng được thơm lây. 

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Sau khi kết hôn, Tý sẽ là tay hòm chìa khóa, giúp chồng làm nên nghiệp lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và nhanh nhẹn nên phụ nữ tuổi Tý làm gì cũng may mắn, hanh thông. Dẫu nếm trải thất bại thì Tý vẫn chẳng hề nản lòng, dám đương đầu với thử thách nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền.

Sau khi kết hôn, Tý sẽ là tay hòm chìa khóa, giúp chồng làm nên nghiệp lớn. Nhờ thế, họ được nhà chồng kiêng nể, mẹ chồng thương yêu, cả đời ấm êm viên mãn. 

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Ngoài nhan sắc nổi bật Ngọ còn có duyên ngầm nên ai đã yêu sẽ chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thích khám phá, ham học hỏi và có vốn sống phong phú nên dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống. Càng trầy da tróc vảy, càng khốn khó chông chênh Ngọ càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Ngoài nhan sắc nổi bật Ngọ còn có duyên ngầm nên ai đã yêu sẽ chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên trước hấp lực của họ. 

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Nhờ khôn khéo, tinh tế lại sẵn lòng đồng cam cộng khổ với chồng nên phụ nữ tuổi này được chồng nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiền bạc liên tục chảy vào túi, sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại chính là phúc phần con giáp may mắn này nắm chắc trong tay. Đặc biệt, sau ngưỡng 30 nàng Dần sẽ uống no lộc trời, cứ thế mà giàu sụ.

Đặc biệt, nhờ khôn khéo, tinh tế lại sẵn lòng đồng cam cộng khổ với chồng nên phụ nữ tuổi này được chồng nể trọng, cả đời thương yêu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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