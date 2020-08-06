3 nàng giáp phúc lộc dư dôi, thông minh hơn người, nếu không tự làm đại gia cũng có bạc tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 06/08/2020 04:38

Số trời đã định, phụ nữ thuộc 3 con giáp may mắn này sinh ra đã được hưởng nhiều phúc khí, dẫu thăng trầm đến mấy thì Canh Tý 2020 cũng công thành danh toại.

Dẫu nếm trải không ít cơ cực nhưng từ tháng 8/2020 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, được trời xanh bao bọc, quý nhân chở che, thần Phật ưu ái, muốn nghèo cũng khó. 

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Tuất chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất, ai may mắn lấy được ắt sẽ có mái ấm an yên, hôn nhân viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp hiền lành, có trách nhiệm trong công việc và cực thông minh, mưu trí. Vậy nên, sau những khốn khó chông chênh Tuất vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, gầy dựng sự nghiệp khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Phụ nữ tuổi Tuất không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng lại có duyên ngầm nên ai cũng quý mến thương yêu, đàn ông đem lòng si mê, sẵn sàng làm mọi thứ để có được tình yêu của họ. Thế nhưng, thay vì dễ dàng ngã vào vòng tay đàn ông có tiền, Tuất chỉ tin vào những rung động của con tim. Thế nên, nàng giáp này chỉ nguyện nên duyên với người đàn ông cho mình cảm giác bình yên, tin tưởng.

Tuất chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất, ai may mắn lấy được ắt sẽ có mái ấm an yên, hôn nhân viên mãn. 

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Khổ tận cam lai, từ đây đến 2 năm tới con giáp giàu có này sẽ vượng lộc vượng tài, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài năng, có gan làm giàu và không ngừng phấn đấu nên phụ nữ tuổi Tý sớm khẳng định tài năng khi còn khá trẻ. Họ một tay gầy dựng cơ ngơi đồ sộ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên trước ngưỡng 30 đã có tiền chất chật két, nhà cao cửa rộng.

con giáp giàu sang có tiếng nhưng Tý chẳng hề ỷ lại vào những gì mình đang có mà hống hách, kiêu ngạo. Ngược lại, chính vì lớn lên trong nghèo hèn nên Tý rất thương người. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.

Khổ tận cam lai, từ đây đến 2 năm tới con giáp giàu có này sẽ vượng lộc vượng tài, công thành danh toại khiến ai cũng trầm trồ. 

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Nếu đang độc thân Sửu ắt gặp được một nửa hoàn hảo, nếu đã kết hôn ắt được chồng chiều như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nàng Sửu điềm đạm, chân thành và tốt bụng có tiếng. Nếu người khác có thể vì lợi ích cá nhân mà dẫm đạp lên người khác để tiến thân thì Sửu vẫn sống đàng hoàng ngay thẳng và rất quân tử. Thế nên, con giáp may mắn này được quý nhân chiếu cố, thần tài nâng đỡ, tiền đẻ ra tiền.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thử thách của số phận thì từ ngày mai Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà, song hỷ lâm môn, an nhàn hưởng lộc chính là phúc phần trời đã an bài cho Sửu.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng thăng hoa rực rỡ. Nếu đang độc thân Sửu ắt gặp được một nửa hoàn hảo, nếu đã kết hôn ắt được chồng chiều như bà hoàng, bám vợ như sam.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ai khổ thì khổ, 3 con giáp này vẫn vượng vận quý nhân, từ đây đến cuối năm chỉ việc nằm trên đống vàng

Ai khổ thì khổ, 3 con giáp này vẫn vượng vận quý nhân, từ đây đến cuối năm chỉ việc nằm trên đống vàng

Khổ tận cam lai, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ vượng phúc vượng tài, tiền nhiều vô kể, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

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