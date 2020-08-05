Ai khổ thì khổ, 3 con giáp này vẫn vượng vận quý nhân, từ đây đến cuối năm chỉ việc nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 05/08/2020 16:10

Khổ tận cam lai, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ vượng phúc vượng tài, tiền nhiều vô kể, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

Trong khi người khác chật vật mưu sinh thì 3 con giáp may mắn này vẫn sung túc an nhàn, ăn nên làm ra, hốt tiền tỷ vào nhà. 

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Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn nên Tuất sẽ kiếm được bạc tỷ, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, trung thực và sống đàng hoàng, tử tế nên Tuất chẳng cần dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai thì vẫn thăng tiến ầm ầm. Sau những tháng ngày trầy trật với đời thì từ tháng 8/2020 con giáp giàu sang này sẽ mặc sức mà ăn, làm ăn thịnh vượng.

Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng sẽ có những tháng cuối năm Canh Tý 2020 đỏ chót như son với cơn mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn nên Tuất sẽ kiếm được bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. 

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Dù chẳng cần nhọc công làm việc, càng không phải dãi nắng dầm sương Tý cũng đắc tài đắc lộc, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, cá tính và nhạy bén với thời cuộc. Họ có gan làm giàu, dám dấn thân và không sợ gian truân nên chắc chắn sẽ sở hữu cuộc sống sung túc an nhàn, mua nhà lầu, sắm xe hơi bạc tỷ trước ngưỡng 30.

Đặc biệt, từ giữa tháng 8 trở đi Tý sẽ đạp trúng hũ vàng với vô số cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Dù chẳng cần nhọc công làm việc, càng không phải dãi nắng dầm sương Tý cũng đắc tài đắc lộc, tình tiền viên mãn. 

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Hãy cứ vững tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm Hợi ắt gánh tiền tỷ vào nhà, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sống biết trước biết sau, không sân si đố kỵ với người, hơn thua với đời nên Hợi được quý nhân nâng đỡ, bề trên chiếu cố. Dẫu sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ cực nhưng Hợi vẫn thừa khả năng tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi con giáp có nói, mọi kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Hợi sẽ mang lại cho họ thành công rực rỡ. Hãy cứ vững tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm Hợi ắt gánh tiền tỷ vào nhà, công thành danh toại.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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