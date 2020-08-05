3 con giáp đón lộc trời cho, viên mãn thịnh vượng, ngập trong phú quý 9/2020

Tâm linh - Tử vi 05/08/2020 12:58

Chỉ cần bước chân vào tháng 9/2020 những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tiêu tiền khỏi nghĩ, cứ thế mà giàu sụ.

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ phát tài phát lộc, đời sang trang mới, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Từ tháng 9 đến cuối năm Mùi sẽ quơ tay là có tiền, tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người khôn khéo, nhạy bén và biết cách đối nhân xử thế. Chính nhờ cư xử hòa nhã, biết phấn đấu vươn lên nên chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai con giáp giàu có này vẫn ngập trong biển tiền, sung sướng an nhàn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng đầu năm bị sao Kiếp Tài đeo bám nên dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng Mùi vẫn chẳng giữ được đồng nào. Thế nhưng, từ tháng 9 đến cuối năm Mùi sẽ quơ tay là có tiền, tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn. 

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Đắc tài đắc lộc, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa nên Tuất muốn khổ cũng chẳng được, nhất định phải phát tài thật to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hiền lành, có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được đồng nghiệp quý mến, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Tuất sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu.

Dù làm thuê hay làm chủ thì tháng 9 tới con giáp giàu sang này cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Đắc tài đắc lộc, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa nên Tuất muốn khổ cũng chẳng được, nhất định phải phát tài thật to. 

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Dẫu hiện tại không mấy suôn sẻ thì Mão đừng nản lòng bởi nhà đẹp xe sang đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nổi tiếng là người sống tử tế, thiện lương lại hay giúp đỡ người khác trong công việc, cuộc sống nên Mão đi đến đâu quý nhân theo chân đến đấy. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau 8 tháng cơ cực thì từ tháng 9 trở đi Mão sẽ nằm trên đống vàng, một bước đổi đời.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong chính là phúc phần trời đã an bài cho Mão. Thế nên, dẫu hiện tại không mấy suôn sẻ thì Mão đừng nản lòng bởi nhà cao cửa rộng đang chờ bạn phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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