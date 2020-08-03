Mặc giá vàng tăng kỷ lục, 3 con giáp này vẫn có tài vận sáng chói, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 03/08/2020 10:07

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, quơ tay đến đâu vàng ùa vào nhà đến đấy.

Những tháng cuối năm Canh Tý 2020 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này vét cạn túi thần tài, vàng chất chật két, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Mặc giá vàng cao ngất ngưỡng Sửu vẫn mua về chật két, càng về cuối năm càng giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và dám dấn thân trong công việc. Dẫu sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ cực nhưng Sửu không hề nản chí, càng không thả trôi đời mình. Chính sự cầu tiến, ham học hỏi chính là bí quyết mang lại thành công cho con giáp giàu sang này.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh chao đảo thì từ tháng 8/2020 Sửu sẽ một bước đổi đời. Mặc giá vàng cao ngất ngưỡng Sửu vẫn mua về chật két, càng về cuối năm càng giàu ú ụ, nằm trên đống vàng khiến ai cũng hờn. 

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Không chỉ năm nay, trong 3 năm tới con giáp giàu có này sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, bạc tiền phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tý

Được thần tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên từ đây đến cuối năm Tý sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến nên Tý chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, càng tiêu nhiều tiền càng ùn ùn chui vào túi.

Bất kể làm thuê hay làm chủ Tý cũng có thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, số dư trong tài khoản cứ nhảy số liên tục. Không chỉ năm nay, trong 3 năm tới con giáp giàu có này sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, bạc tiền phủ phê. 

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Tuất hãy chớp lấy thời cơ nghìn năm có một này để uống cạn lộc trời, kiếm tiền tỷ chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tuất

Là con giáp giàu có nhất trong năm 2020, thế nhưng phải chờ đến 4 tháng cuối năm Tuất mới bước vào thời hoàng kim của đời mình. Quý nhân theo chân, cát tinh chiếu mệnh nên dù giá vàng đang cao kỷ lục Tuất vẫn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Nếu đang ấp ủ ý định buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Tuất hãy chớp lấy thời cơ nghìn năm có một này để uống cạn lộc trời, kiếm tiền tỷ chỉ trong chớp mắt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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