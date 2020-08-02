Tý hãy học cách quản lý tài chính khoa học, đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí kẻo cả tháng 8/2020 ngập trong nợ nần chồng chất.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 3/8 - 9/8/2020 bạn sẽ đoán biết được vận tài lộc, tình duyên, sức khỏe của mình trong 7 ngày tới.

Tài vận khởi sắc, thăng tiến cực nhanh, cấp trên hết lòng cất nhắc chính là vận số của Tý trong tử vi tuần đầu tiên của tháng 8 năm Canh Tý 2020. Tình duyên của Sửu cũng đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm.

Sách tử vi tuần mới cảnh báo, Tý hãy kiểm soát cảm xúc. Đừng vì một phút nóng giận mà nói ra những lời khiến đối phương tổn thương, chủ động rời xa bạn.

Tuy nhiên, Sửu cần bớt “ham vui”, hạn chế ra ngoài để giữ gìn sức khỏe. Khi ra đường, Sửu hãy chạy xe cẩn thận kẻo bị họa huyết quang giáng xuống đầu.

Tuổi Dần

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Dần sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà, công việc suôn sẻ hanh thông.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh thì đây chính là thời hoàng kim để Dần đổi đời, tự làm đại gia.

Bạn càng vô tư sẽ càng vượng lộc vượng tài, may mắn theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Mão sẽ có tuần mới khá chật vật. Chẳng những làm ăn khó khăn, bị họa thị phi đeo bám Mão còn gặp vấn đề về sức khỏe vì phải chịu quá nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống.

Thay vì chấp nhặt, Mão hãy bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian để sống vui đời mình. Bạn càng vô tư sẽ càng vượng lộc vượng tài, may mắn theo chân.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, Thìn sẽ có 7 ngày tới với khá nhiều điều không may. Bị sao Kiếp Tài đeo bám nên Thìn làm ăn thua lỗ, của nả đội nón ra đi.

Chẳng còn đồng nào trong túi, xui xẻo đủ đường chính là vận hạn mà Thìn phải chấp nhận. Để hạn chế rủi ro Thìn đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, mất luôn cả bạn.

Tuổi Tỵ

Đầu tuần không mấy như ý nhưng may mắn thay từ giữa tuần trở đi Tỵ sẽ xoay chuyển càn khôn, đại cát đại lợi. Chỉ cần chớp lấy thời cơ Tỵ ắt nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới.

Tỵ đừng quá tham công tiếc việc mà bỏ bê một nửa của mình kẻo có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

Được sao Thiên Cát soi chiếu nên Ngọ hãy mạnh dạn đầu tư làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thăng tiến nhanh như vũ bão, tiền ùn ùn chui vào túi chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Ngọ. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình Ngọ ắt giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Được sao Thiên Cát soi chiếu nên Ngọ hãy mạnh dạn đầu tư làm ăn, bạn sẽ uống no lộc trời.

Tuổi Mùi

Đầu tuần thuận lợi trăm bề nhưng từ giữa tuần trở đi người tuổi Mùi phải đối diện với rất nhiều điều không may mắn. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên Mùi trở tay không kịp, thất thoát món tiền khá lớn.

Trong lúc Mùi sa cơ lỡ vận, một nửa của họ cũng thay lòng đổi dạ. Thay vì buồn Mùi hãy cảm ơn những điều không may mình đang nếm trải, bởi nhờ thế bạn mới hiểu đối phương là kẻ thực dụng.

Tuổi Thân

Nhờ được quý nhân nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối nên Thân sẽ có tuần mới sung túc an nhàn, đếm tiền mỏi tay.

Chỉ trong những ngày đầu tháng 8/2020 con giáp giàu sang này đã có số tiền cực khủng trong tài khoản ngân hàng.

Dậu vẫn có tiền tỷ trong tay, phát tài không khác gì trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cát khí gia tăng, may mắn bám riết không buông nên người tuổi Dậu sẽ có những ngày đầu tháng 8/2020 ăn nên làm ra, đời sang trang mới.

Dù làm thuê hay làm chủ thì Dậu vẫn có tiền tỷ trong tay, phát tài không khác gì trúng số độc đắc.

Tuổi Tuất

Nhờ tài năng, sự khéo léo nên dẫu bị tiểu nhân ngáng đường Tuất vẫn bật lên giữa đám đông nhờ sự tài năng của mình. Càng về cuối tuần càng sung sướng như tiên.

Tuất hãy tránh xa thị phi bằng cách đừng buôn chuyên với bất cứ ai kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân.

Tuổi Hợi

Vận trình hung cát đan xen, nên dù đầu tuần công danh sự nghiệp khởi sắc nhưng càng về cuối tuần công việc của Hợi càng ảm đạm. Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này Hợi sẽ lại tiêu pha thả gan, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.