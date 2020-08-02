Tháng 8 hoan hỷ, tháng 9 đại phát: 3 con giáp tình tiền viên mãn, càng về cuối năm càng giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 02/08/2020 00:50

Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, càng về cuối năm tài vận càng dồi dào, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất đời này.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này gia chủ sẽ tha hồ đếm tiền mỏi tay,  nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ. 

con giap may man 1
Tháng 8 đại cát, tháng 9 đại lợi, những tháng cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền chính là phúc phần trời cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều độc lập, cá tính và cực nhạy bén với thời cuộc. Một khi có cơ hội kiếm tiền Tý sẽ nhanh chóng chớp lấy và tận dụng triệt để. Nhờ thế, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp giàu sang này vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy, vinh hoa phú quý.

Tháng 8 đại cát, tháng 9 đại lợi, những tháng cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền chính là phúc phần trời cho Tý. Không chỉ tài vận, Tý còn có vận đào hoa đeo bám, nếu đang độc thân sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo, nếu đã kết hôn sẽ ấm nồng viên mãn. 

con giap may man 2
Làm một hưởng mười, công thành danh toại, đời thăng hoa rực rỡ là những gì Mão nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, nhân hậu và chăm làm điều thiện mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền nên Mão tích được rất nhiều công đức. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì từ tháng 8/2020 con giáp giàu sang này sẽ song hỷ lâm môn, tiền của nối đuôi nhau chạy vào két.

Làm một hưởng mười, công thành danh toại, đời thăng hoa rực rỡ là những gì Mão nắm chắc trong tay. Hơn thế, Mão còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nhà xe có đủ. 

con giap may man 3
Tử vi học có nói, trong 4 tháng cuối năm 2020 Hợi sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết suy nghĩ cho người khác và không bao giờ tranh quyền đoạt lợi. Họ sống điềm đạm, chân thành và không hơn thua tính toán hay bày mưu hãm hại người khác vì lợi ích cá nhân. Chính sự tử tế ấy giúp Hợi được quý nhân hết lòng nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối.

Tử vi học có nói, trong 4 tháng cuối năm 2020 Hợi sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài cực to. Cứ bước chân phải có quý nhân phù trợ, bước chân trái có thần tài rót lộc nên Hợi cứ mặc sức tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ tháng 8/2020: 3 con giáp may mắn ngút trời, liên tục nhận mưa tài lộc, tiền bạc luôn căng ví

Từ tháng 8/2020: 3 con giáp may mắn ngút trời, liên tục nhận mưa tài lộc, tiền bạc luôn căng ví

Số trời đã định, từ tháng 8/2020 đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, đời sang trang mới, thăng hoa phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 3 con giáp giàu có con giáp giàu sang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng