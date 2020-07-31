Từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, hứng trọn mưa tài lộc, túi lúc nào cũng có tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 31/07/2020 10:10

Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân đưa đường chỉ lối nên từ đây đến giữa tháng 7 âm lịch top con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, có bạc tỷ trong tay.

Số trời đã định, từ đây đến giữa tháng 7 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời. Không chỉ được thần tài chấm số đỏ mà còn hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. 

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Chỉ cần dám nghĩ làm thì từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Tuất sẽ có cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, trung thực và luôn cầu tiến nên dù làm thuê hay làm chủ thì người tuổi Tuất vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình, thành công khi còn khá trẻ. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì từ đây đến giữa tháng 7 âm lịch con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà đổi đời.

Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường con giáp may mắn này vẫn chiến thắng nghịch cảnh. Chỉ cần dám nghĩ làm thì từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Tuất sẽ có cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy. 

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là con giáp chăm chỉ, cần cù và dám dấn thân nên dù khó khăn, mệt mỏi đến mấy Sửu cũng không chùn chân mỏi gối. Nhờ biết quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên Sửu tích lũy được số tiền cực khủng khi còn khá trẻ.

Hỷ sự ập vào nhà, tiền chất chật két, càng về cuối năm càng hái ra tiền chính là phúc phần mà Sửu xứng đáng nhận được. Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ngất ngây. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ bước chân ra cửa là lộc lá bủa vây chính là những gì Ngọ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, thích phiêu lưu và thử thách chính mình. Nhờ có vốn sống phong phú, nhìn xa trông rộng nên Ngọ sớm mua nhà sắm xe, tự gầy dựng cơ ngơi khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tháng cô hồn, người ta vẫn xem là thời điểm vận xui đeo bám nhưng với Ngọ đây lại là cơ may để họ uống no lộc trời. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ bước chân ra cửa là lộc lá bủa vây chính là những gì Ngọ nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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