Nếu cứ tiện tay để chổi quét nhà ở phòng khách gia chủ đừng trách vì sao tài lộc tiêu tán, chọc giận thần linh - Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ chớ dại đặt chổi ở những vị trí phạm đại kỵ phong thủy này kẻo thu hút tà khí, khiến cả nhà gặp nhiều xui xẻo, tài lộc tiêu tán hoặc làm hại đến sức khỏe .

Các chuyên gia phong thủy khuyến cáo, phòng khách là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát, quyết định phong thủy của cả gia đình. Thế nên, gia chủ nên giữ gìn phòng khách lúc nào cũng thoáng đãng, sạch sẽ để tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực cho cả nhà.

Đặt chổi quét nhà chỗ này là đang phạm phải đại kỵ phong thủy, rất nhiều người phạm phải khiến thần tài quở trách, tiền của đội nón ra đi, cuộc sống bất trắc đủ đường.

Việc đặt chổi quét nhà trong phòng khách sẽ khiến nguồn năng lượng xấu tích tụ, vận xui ám quẻ. Gia chủ chẳng những làm ăn khó khăn mà còn đứng trước nguy cơ tài lộc tuột dốc không phanh, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất chỉ vì phạm phải kiêng kỵ phong thủy này.

Việc đặt chổi, vật được xem là dơ bẩn, ô uế ở sau cửa ra vào sẽ khiến năng lượng xấu tích tụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

2. Đặt chổi quét nhà sau cửa ra vào

Khi quét nhà chúng ta thường có thói quen quét từ sau nhà ra cửa trước, sau đó sẽ quét sân để tiện vệ sinh nhà cửa. Chính vì thế nên rất nhiều người đã tiện tay đặt chổi sau hai bên cửa ra vào để tiện sử dụng.

Họ không biết rằng, cửa ra vào chính là vị trí phong thủy thu hút tài lộc, may mắn. Việc đặt chổi, vật được xem là dơ bẩn, ô uế ở đây sẽ khiến năng lượng xấu tích tụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công danh sự nghiệp của các thành viên trong gia đình.

Nếu có quá nhiều luồng năng lượng tiêu cực thì may mắn sẽ bị đuổi sạch khỏi nhà bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đặt chổi trong nhà vệ sinh

Ai cũng biết nhà vệ sinh là nơi tích tụ uế khí, ẩm ướt và có nhiều vi khuẩn dù bạn có vệ sinh sạch sẽ đến mấy. Thế nên, việc đặt thêm cây chổi quét nhà ở đây chẳng khác nào bạn đang phát tán uế khí ra khắp nhà vệ sinh.

Nếu có quá nhiều luồng năng lượng tiêu cực thì may mắn sẽ bị đuổi sạch khỏi nhà bạn. Từ đấy, gia chủ làm ăn sa sút, tiền của không cánh mà bay là điều khó tránh khỏi.

4. Đặt chổi đối diện cửa sổ

Cửa sổ không chỉ là nơi đón ánh sáng tự nhiên vào nhà, mà còn là nơi lưu thông không khí, giúp gian nhà lúc nào cũng thông thoáng. Việc đặt chổi quét nhà ở cửa sổ sẽ khiến vượng khí bị phân tán, gia đình lúc nào cũng hục hặc, cãi vã liên miên.

Nếu không sớm sửa ngay sai lầm này thì vợ chồng mâu thuẫn, dù hạnh phúc đến mấy cũng tan đàn xẻ nghé, chia ly là điều khó tránh khỏi.

Chiếc chổi cùn này sẽ kéo vận tài lộc xuống đáy, nghèo nàn khổ cực cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Nên đặt chổi ở đâu để thu hút vượng khí, tài lộc?

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, gia chủ nên để chổi ở sau nhà hoặc ban công để vừa đảm bảo về mặt thẩm mỹ, vừa sạch sẽ, vượng phúc vượng phần cho cả gia đình.

Ngoài ra, sau một thời gian sử dụng, nếu chổi đã cũ, cùn hay hỏng thì bạn đừng tiếc mà hãy vứt ngay. Nếu không chiếc chổi cùn này sẽ kéo vận tài lộc xuống đáy, nghèo nàn khổ cực cả đời.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.