CÁT TINH báo mộng, 3 con giáp bị thần tài bám riết không buông 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 04/08/2020 04:42

Từ ngày mai đến 99 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc theo về tận nhà, thần tài gõ cửa tới tấp, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Số phận an bài, 3 con giáp may mắn này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, làm thuê hay làm chủ cũng có bạc tỷ trong tay, sung sướng an nhàn trong 99 ngày tới. 

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Cơ hội phú quý phát tài, ăn nên làm ra đang chờ Sửu trước cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được quý nhân nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường Sửu vẫn bình an vô sự, tình tiền viên mãn. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng có tiền chất từng đống, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Khổ tận cam lai, chỉ cần chớp lấy thời cơ Sửu sẽ một bước đổi đời, công thành danh toại. Nếu đang gặp khúc mắc trong công việc bạn cũng đừng nản lòng bởi cơ hội phú quý phát tài, ăn nên làm ra đang chờ Sửu trước cửa. 

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Tiền ùn ùn chui vào két, Dần cứ bước chân ra cửa là thần tài bám riết không buông, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là người thông minh, sáng suốt và có ước mơ. Họ không sợ thất bại, luôn dũng cảm tiến về phía trước nên sớm muộn cũng đạt được ước nguyện, tự làm đại gia của chính mình.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 8 trở đi Dần sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Tiền ùn ùn chui vào két, cứ bước chân ra cửa là thần tài bám riết không buông, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví chính là phúc phần Dần xứng đáng nhận được. 

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Rồi bạn sẽ bước lên bục vinh quang với tương lai xán lạn, kiếm tiền cực đỉnh, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sống trách nhiệm, ngay thẳng và cực khôn ngoan nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ trong công việc. Nhờ thế, sự nghiệp của Tuất thăng tiến nhanh như diều gặp gió, chỉ việc nằm mát ăn bát vàng.

Vậy nên, nếu đang lo ngại trước những khó khăn đang gặp phải thì Tuất hãy xốc lại tinh thần để chiến đấu với cuộc đời. Rồi bạn sẽ bước lên bục vinh quang với tương lai xán lạn, kiếm tiền cực đỉnh, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang tử vi tuần mới những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

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