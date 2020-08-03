Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, đạp trúng hũ vàng, quơ tay là hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 03/08/2020 14:57

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang tử vi tuần mới những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Đầu tuần đại cát, giữa tuần đại lợi, cuối tuần hỷ sự ập vào tận cửa chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới này. 

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Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Canh Tý 2020, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể. 

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Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng tuần đầu tiên của tháng 8/2020 Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối tháng 8 Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn. 

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Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 7 ngày tới Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 7 ngày tới Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ giữa tuần trở đi Thân sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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